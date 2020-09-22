В Украине наступает коллапс из-за коронавируса, - эпидемиолог Александрин

08:16 22.09.2020 Благодаря covid-19 вскрылись огромные системные проблемы не только в организации украиского здравоохранения, но и в жизнедеятельности государства, считает врач-эпидемиолог Андрей Александрин. Он объяснил, что имеет в виду, и ответил на вопросы Обозревателя.

Эпидемиолог: Украину ждет коллапс с covid-19, врачи не железные (Обозреватель, Украина)

Вспышка коронавируса



22.09.2020

Вадим Колодийчук



Украине грозит коллапс из-за коронавируса. В стране по-прежнему не работают с контактными лицами, люди продолжают рисковать в переполненном общественном транспорте. Детсады, школы, больницы не оснащены самым главным средством для профилактики инфекций, передающихся воздушно-капельным путем - вентиляцией.



Из-за колоссальной нагрузки и риска заразиться самим и заразить своих близких врачи массово увольняются из больниц. Заявления о скором появлении вакцины от коронавируса - политические. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.



Обозреватель: По Вашему мнению, ожидает ли Украину коллапс просто потому, что будет как в Италии - нехватка мест для больных коронавирусом?



Андрей Александрин: К сожалению, думаю, что да. Тем более, на сегодняшний день мы видим подобную картину в ряде городов. Пока не могу сказать, что идет массовый наплыв больных в лечебные учреждения, но те больницы, которые выделены под оказание медицинской помощи тяжелым пациентам с covid-19, в некоторых городах уже заполнены.



Поэтому, если центральная власть и региональные власти будут действовать сообща, если организационно у них получится правильно выстроить работу как первой волны лечебных учреждений, так и второй, коллапса удастся избежать.



Здесь очень важно придерживаться рекомендации Всемирной организации здравоохранения - если в одном лечебном учреждении начинают оказывать помощь больным с covid-19, оно должно быть полностью перепрофилировано под прием исключительно пациентов с covid-19.



Не оказывать медицинскую помощь другим нозологиям для того, чтобы не было внутрибольничного распространения коронавируса, как мы это видели до сегодняшнего дня в Украине.



- Но ведь мы перенимали опыт Италии. 20 украинских медиков были отправлены туда, они помогали. Вы видите, что из этого делают выводы?



- Во-первых, опыт Италии не нужно перенимать, он является не самым показательным и не самым успешным в мире. Во-вторых, различия в том, что в Италии ввели жесткие мероприятия инфекционного контроля в лечебных учреждениях. И в Италии, когда вводили карантин, и на сегодня, очень серьезно организована работа с контактными лицами. В нашей стране, к сожалению, до сих пор с контактными лицами работа не проводится.



Поэтому количество новых выявленных случаев нам ни о чем не говорит. Нам нужно иметь больше информации о том, сколько у нас коек на сегодняшний день предназначено под прием тяжелых больных covid-19 и какой процент из них занят. Нас также интересует, какой процент всех контактных был отработан и какие мероприятия с ними выполнены.



Нам давно пора переходить от количественных показателей к качественным. Нужно выстраивать правильную коммуникационную модель по отношению к населению, а также создавать реальные эффективные инструменты по инфекционной безопасности для населения.



Потому что, как мы видим даже на примере Киева, несмотря на то, что он уже в "оранжевой" зоне, в любой час пик, каждое утро и вечер переполненные маршрутки с закрытыми окнами. Мы видим, что люди, к сожалению, вынуждены пользоваться общественным транспортом, который является местом огромного риска инфицирования и распространения вируса.



К сожалению, до сих пор у нас не созданы условия для того, чтобы эти требования могли быть реально выполнены.



Я хочу акцентировать внимание и на том, что covid-19, как и туберкулез, как и ВИЧ и другие инфекционные заболевания не является заботой сугубо медицины. Он является социальной проблемой. Поэтому ответственность должен нести не только министр здравоохранения, но и Офис президента, потому что они распоряжались фондом по covid-19, и премьер-министр Украины, и другие руководители центральных органов исполнительной власти, которые должны быть задействованы в организации профилактических мероприятий для населения.



- Возвращаясь к тому, что Вы сказали: нам важно знать количество коек. У нас 28,5 тысяч коек развернуто в больницах. Достаточно ли этого для Украины?



- У нас фигурируют только количественные показатели. Что такое 28 тысяч? А они приспособлены для приема тяжелых пациентов? А у нас на эти 28 тысяч коек есть медицинский персонал, который полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты? У нас на 28 тысяч коек проведен кислород в палаты? У нас на 28 тысяч коек есть оксигинаторы и аппараты ИВЛ? У нас на 28 тысяч коек есть анестезиологи, которые могут работать с этим оборудованием?



Что мы видим за последние полгода практически по всем регионам? Врачи - не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток. Люди просто увольняются. Потому что ни один здравомыслящий человек не будет работать за нищенские зарплаты, рискуя своей жизнью, рискуя здоровьем своих родственников.



Благодаря covid-19 вскрылись огромные системные проблемы не только в организации нашего здравоохранения, но и в жизнедеятельности государства.



Нам не гнаться нужно за какими-то пятилетками или трехлетками, что напоминает Советский Союз. Нам нужно говорить о качестве. Если лечебное учреждение заявляет, например, о готовности 100 или 200 коек, то я думаю, это ответственность тех местных властей, которые, в том числе, идут на местные выборы. Это является индикатором готовности к оказанию медицинской помощи на сегодняшний день.



Если лечебные учреждения в населенных пунктах не готовы, значит, не голосуйте за всех тех товарищей, потому что как обманывали, так обманывать и будут.



На сегодняшний день как медики, так и педагоги по многим причинам поставлены в такие рамки, что всю ответственность взвалили на них. При этом финансирования или инструментов по организации инфекционной безопасности у них пока нет.



- Вернемся к теме Одессы. Как думаете, насколько долго там может продлиться проблема с сугубо медицинской точки зрения? Возможно, есть прогнозирование количества инфицирований?



- Я не очень верю, что на открытом воздухе есть огромные риски инфицирования covid-19. Я бы отнес их к минимальным. Все-таки covid-19 как воздушно-капельная инфекция несет огромную опасность в замкнутых помещениях.



Если вернуться к замкнутым помещениям, то это, прежде всего, наши социально значимые объекты - детские садики, школы, лечебные учреждения. Нигде в них нет элементарной, качественно работающей, эффективной, приточно-вытяжной механической вентиляции.



Пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда.



Поэтому хочу сказать, что системно государство на профилактику инфекционных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем, никак не повлияло.



Со стороны министра образования и главного санитарного врача Украины был полный провал при подготовке к учебному сезону. Страна не готова.



- Президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса будет готова через 2-3 недели. Это дает нам всем надежду на то, что, возможно, ближе к новому году вакцина появится и в Украине?



- Я не оптимист по поводу быстрого создания вакцины. До covid-19 человечество уже дважды встречалось с коронавирусными инфекциями. В 2002-м году - SARS1, в 2006-2007-м годах - SMERS. Прошло 18 лет, потрачены миллиарды долларов, но вакцины от них до сих пор не сделаны.



Поэтому я считаю, что это исключительно политические заявления. На сегодняшний день каждая вакцина в обязательном порядке должна пройти три цикла перед тем, как она будет выдана на рынок.



Насколько я знаю, ни одна вакцина еще не закончила второго цикла. Она должна показать не только свою эффективность, но и безопасность.



Пока вакцина не будет протестирована на эффективность и безопасность, все это будет оставаться только политическими заявлениями.



Оригинал публикации: Эпидемиолог: Украину ждет коллапс с COVID-19, врачи не железныеОпубликовано 21/09/2020 Источник - obozrevatel.com

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