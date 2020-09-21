Пакистанского премьера просят на выход. Имран Хана будут "паковать"?

08:25 22.09.2020

Оппозиция будет добиваться досрочного ухода Имрана Хана



"Коммерсантъ" от 21.09.2020,

Оппозиция Пакистана объявила о начале кампании по отстранению от должности премьер-министра Имрана Хана. Его обвинили в подавлении демократии, неэффективном управлении и создании "государства в государстве", управляемого силовиками и "спонсирующего терроризм". Основу нового альянса из 14 партий составляют "Пакистанская мусульманская лига (Н)" и Пакистанская народная партия династии Зардари-Бхутто. Движение за досрочную смену власти возглавили экс-президент Асиф Али Зардари и живущий в Лондоне бывший премьер Наваз Шариф, ставшие фигурантами громких коррупционных дел. В условиях нарастающего политического кризиса ведущие политики Пакистана вступили в противостояние: кто кого.



Завершившаяся многопартийная конференция, организованная Пакистанской народной партией старейшей политической династии Зардари-Бхутто, стала отправной точкой нового этапа борьбы за власть в Пакистане через два года после парламентских выборов 2018 года.



Главным спикером форума, по итогам которого было объявлено о создании альянса из 14 партий за досрочный уход премьер-министра Имрана Хана, стал его предшественник, живущий в Лондоне экс-премьер Наваз Шариф. Обратившийся к ведущим политическим силам ветеран пакистанской политики, который в 2018 году был приговорен к тюремному сроку по обвинению в коррупции, однако был освобожден под залог и отправился на лечение в Лондон, призвал своих сторонников перейти в решающее наступление. "Нашим главным приоритетом должно стать устранение нынешнего правительства и его главы Имрана Хана, а также созданной им системы власти. Сегодня мы должны бороться не только с премьером, но и с теми, кто манипулировал выборами и привел к власти такого неспособного человека, как он, который разрушил страну",- провозгласил Наваз Шариф.



Несмотря на то что после предыдущих выборов, на которых победила партия "Терик-и-инсаф" ("Движение за справедливость") во главе с бывшей звездой крикета Имраном Ханом, прошло больше двух лет, "Пакистанская мусульманская лига (Н)" и Пакистанская народная партия по-прежнему считают, что результаты выборов были сфальсифицированы.



Пользуясь ощутимым падением популярности пакистанской партии власти в связи с пандемией коронавируса, нарастающими экономическими проблемами и ростом религиозного экстремизма, пакистанская оппозиция рассчитывает продолжить расследование допущенных на выборах злоупотреблений.

Напомним, расследование по искам политических оппонентов Имрана Хана заглохло вскоре после выборов благодаря оказанной ему поддержке со стороны могущественных пакистанских силовиков.



"Очень важно, чтобы наши вооруженные силы держались в стороне от управления страной в соответствии с нашей конституцией и не вмешивались в выбор народа. Мы превратили Пакистан в посмешище в наших собственных глазах и на международном уровне",- резюмировал Наваз Шариф, после выступления которого в Исламабаде заговорили о возможном возвращении "лондонского изгнанника" в большую политику.



В унисон с Навазом Шарифом выступил организатор конференции Билавал Зардари-Бхутто - сын покойной экс-премьера Беназир Бхутто и экс-президента Асифа Али Зардари, который в настоящее время возглавляет Пакистанскую народную партию династии Зардари-Бхутто.



Поблагодаривший экс-премьера Шарифа за готовность бороться за объединение пакистанской оппозиции во имя "спасения демократии", господин Зардари-Бхутто дал понять, что его партия готова составить ядро антиправительственной коалиции вместе с "Мусульманской лигой (Н)".



Таким образом, свержение действующего правительства Имрана Хана становится главной задачей уже двух политических династий Пакистана - Зардари-Бхутто и Наваза Шарифа.

Примечательно, что в работе конференции, проходившей в одной из пятизвездных гостиниц Исламабада, также принимали участие отец Билавала Асиф Али Зардари и дочь Наваза Шарифа Мариам Шариф, которая занимает пост вице-президента созданной ее отцом "Мусульманской лиги" (Н)".



К двум главным политическим партиям, представляющим оппозицию, примкнула третья влиятельная сила - "Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)". Выступая на конференции, лидер партии Фазлур Рехман не только обличал действующего премьера, но и бросил вызов могущественным пакистанским спецслужбам, обвиняемым в покровительстве радикальным исламистским группировкам. Ссылаясь на законы, принятые в Пакистане для борьбы с отмыванием денег, Фазлур Рехман заявил: "Разве вы все не знаете, что "теневые деньги" или незаконные денежные переводы фактически формируют бюджет секретных служб. Поэтому, борясь с отмыванием денег, мы должны также заблокировать деньги, которые идут на поддержку спонсируемого государством терроризма".



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Конференция пакистанской оппозиции стала самым серьезным вызовом действующему правительству Пакистана за два года его правления. В то же время необходимо отметить, что тон в антиправительственной кампании задают "бывшие" политики, накопившие длинный список собственных грехов.



Накануне создания оппозиционного альянса суд Пакистана предъявил новые обвинения в коррупции экс-президенту Зардари, которому вменяется в вину незаконное получение подарков от глав иностранных государств в период его правления с 2008 по 2013 год. По этому же делу проходит в качестве обвиняемого и экс-премьер Шариф, который занимал пост главы правительства с 2013 по 2017 год. Ранее господин Шариф уже был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Освобожденные под залог, Асиф Али Зардари и Наваз Шариф являются фигурантами и ряда других громких дел.



Сергей Строкань