Бегство в Россию: казахстанцы опять на чемоданах? - САМ

09:50 22.09.2020 Закрытие границ в условиях пандемии затормозило миграционные процессы по всему миру, в том числе и в Казахстане. Но не подавило желание определенной части граждан страны сменить место жительство. По мнению аналитиков, и в этом году Казахстану не удастся сбить нарастающую с каждым годом волну эмиграции, ориентированной на соседнюю Россию.



Спасибо Путину?



На прошлой неделе мы уже начали разговор на эту тему, а сегодня продолжаем рассматривать различные аспекты данного вопроса.



В подтверждение намерений сменить голубой паспорт на красный можно привести посты из Интернета. Вот один из них: "Чтобы переехать в Россию, нужно продать свое жилье, а в Казахстане карантин. Народ, который не работает, обнищал вконец. Идут массовые сокращения персонала. Кто в такое время сможет нормально продать жилье, когда людей с деньгами стало катастрофически мало? Плюс довольно продолжительное время граница была на замке. Окончится карантин - нагонят. У меня среди близких друзей две семьи переезжают. Это технические специалисты среднего звена, работающие мастерами автоматизации. Переезжают в Челябинск по программе". А вот другой: "Я тоже уже должен был уехать. Но проклятый вирус этот". Третий: "Я тоже свалю при первой возможности".

Причин, объясняющих сегодняшние чемоданные настроения, много. Самые распространенные из них – это более основательные и внятные социальные гарантии, действующие в России. Именно они, как показала борьба с коронавирусом, для многих наших сограждан вышли на первый план. "В РФ не сахар. Но в сложный период у них проблем с лекарствами не было. Проблем с тестами не было. Моя подруга в Томске 5 раз сдавала дома бесплатно тесты по предписанию Роспотребнадзора как контактная, 5 раз - дома и бесплатно. Когда я заболела, даже платно сдать не могла. В этом проблема. Людям стало страшно оставаться", - делятся сравнениями казахстанцы в комментариях. "Я работаю в коллективе из 31 человека, из них до карантина почти никто не планировал переезжать, а сейчас засобирались процентов 90. Все поняли, что медицины нет и дальше не будет тем более (сами знаете, какие знания дают наши институты), а уж после такого отношения к своим гражданам, когда люди умирали от отсутствия элементарных лекарств, из-за нерадивых чиновников... что можно ожидать!", - добавляют другие.



И такая мотивировка отнюдь небезосновательна. Например, в конце июля предприниматель Уалихан Ахметов написал на своей странице в "Фейсбук": "Сначала уехали иностранцы, теперь уже наши граждане пишут заявления об увольнении. Только что разговаривал с электриком, говорит: подали всей семьей на гражданство РФ, уедут в Воронеж. Ситуация с КВ, отсутствие лекарств и все остальные проблемы, которые проявила пандемия, вынуждают людей делать выбор в пользу эмиграции. За выходные поговорил с несколькими знакомыми, уезжают не "куда" - уезжают "откуда". По сути, ситуация похожа на 90-ые годы. Обидно, опять теряем квалифицированные кадры. Заставляет задуматься о будущем. Все сложно и неоднозначно". Этот пост, кстати, собрал почти сотню комментариев, и каждый второй – с мыслью о переезде.



Серьезный "вклад" в принятие окончательного решения о переезде вносит и произошедшее за последние годы снижение уровня "этнического комфорта" на Родине. Это вызвано как участившимися конфликтами на национальной почве, так и "страшилками", вплоть до призывов создать языковую полицию, которые активно распространяются в Сети и представителями отечественного национал-патриотического лагеря, и "украинскими товарищами", хирургически точно вбивающими клин между народами Казахстана. Итог очевиден. "Что изменится, если русские будут знать язык? Они сразу попадут во власть и силовые структуры? Или же для них откроются все пути и дороги? На моих глазах уехало много людей, и поверьте, уезжали и те, кто прекрасно говорил на казахском. Выучить можно, но что это изменит? Казахский национализм неизлечим. Почитайте учебники казахской истории, там Россия оккупант и угнетатель казахов. Детям с детства вдалбливают национальную рознь…", - говорят одни. "Скоро 30 лет будет независимости, а все еще русские виноваты", - вторят другие.



Безусловно, большинство тех, кто решился на переезд, предпочли бы начинать жизнь с чистого листа в странах Запада. Но, будучи реалистами, они понимают: сегодня фактически единственное доступное направление для массовой эмиграции – это Россия. К тому же наш сосед в последние годы стал проводить более грамотную и эффективную (для себя, разумеется) миграционную политику, что в разы повышает интерес потенциальных переселенцев к этому маршруту переезда, о чем свидетельствуют и цифры. По данным МВД РФ, в прошлом году в российское гражданство были приняты порядка 500 тысяч человек. За первое же полугодие 2020-го паспорта РФ получили уже более чем 300 тысяч человек.



Традиционно казахстанцы формируют второй по численности – после украинцев – приток новых граждан в Россию. И, как предполагают эксперты, приток этот будет только увеличиваться. В том числе и благодаря вступившим в силу в конце июля текущего года поправкам в Закон РФ "О гражданстве": они снимают существовавшие административные барьеры и нелепые требования, а, главное – дают право получить российский паспорт без выхода из гражданства Казахстана. Поправки были встречены с восторгом: практически все комментарии сводятся к одному - "Спасибо Путину".



Причем останавливаться на этом Россия не собирается. Совсем скоро, в середине октября, должны вступить в силу новые изменения: они позволят работоспособным гражданам, которые имеют совершеннолетних детей - граждан РФ, проживающих на ее территории, получить российское гражданство без дополнительных условий. Пока этим правом наделены только нетрудоспособные родители пенсионного возраста. Таким образом наш северный сосед намеревается в разы увеличить долю граждан, находящихся в экономически активном возрасте (от 40 до 60 лет), в общем миграционном потоке.



Также осенью ожидается новая порция изменений, которые были анонсированы президентом РФ еще летом. Они коснутся "вопросов оптимизации получения иностранцами российского гражданства" и "ликвидации необоснованных расходов заявителей". Это станет дополнительным и серьезным стимулом для тех, кто хочет переехать на ПМЖ в Россию.



Бегство в Россию: казахстанцы опять на чемоданах?

Комментарий в тему



Максим Крамаренко, председатель ОО "Республиканское славянское движение "Лад": "Казахстан остается одним из основных поставщиков человеческих ресурсов для России"



- Как вы оцениваете изменения в миграционной политики РФ? Как они скажутся на Казахстане?



- Упрощая порядок предоставления гражданства, Россия демонстрирует прагматичный подход к разрешению своих демографических проблем, возникших в постперестроечный период. Как известно, тогда РФ, как и все республики бывшего Советского Союза, резко сменила свою социально-экономическую формацию, совершив переход от социализма к капитализму, со всеми вытекающими последствиями: общей апатией населения страны, депрессией, снижением рождаемости и увеличением смертности. Так, к середине 90-х годов прошлого столетия в России смертность превышала рождаемость в 1,5 раза, и в целом ежегодная убыль населения составляла в тот период около 900 тысяч человек. Одно из основных последствий демографического кризиса – увеличение экономической нагрузки на трудоспособное население РФ, количество которого уменьшилось, тогда как число пенсионеров выросло. По этой причине российские власти недавно даже увеличили возраст выхода на пенсию. Но это временное решение, которое способно лишь отодвинуть "перегрузку" в сфере социального обеспечения граждан, но не остановить ее. Чтобы предотвратить развитие негативного сценария в РФ, необходимо восполнить убыль населения, имевшую место в прошлые годы. Наиболее простой способ – привлечение в Россию трудоспособного населения из других стран на постоянное место жительства. В этих целях с 2006 года в РФ реализуется программа содействия добровольному переселению соотечественников, которая уже несколько раз корректировалась в сторону создания более благоприятных условий для ее участников.



Москва заинтересована в массовом притоке близких по культурному коду переселенцев, владеющих на должном уровне русским языком. Понятно, что такие людские ресурсы есть в основном в постсоветских странах. Они смогут быстро адаптироваться в российском обществе, а также восполнить нехватку специалистов в определенных сферах. Поэтому политика привлечения переселенцев ориентирована в первую очередь на ближнее зарубежье, население которого ранее проживало в одной большой стране. Казахстан на протяжении почти 30 лет остается одним из основных поставщиков таких людских ресурсов. Как известно, из нашей республики на ПМЖ в Россию за все годы независимости выехало около 3-х миллионов человек.



- Каковы основные причины переезда в Россию сегодня?



- Если говорить о причинах миграции, то можно обобщенно отметить, что при принятии человеком решения переехать в другую страну им движет желание найти себе более комфортное место для проживания. Русские и, шире, русскоязычные жители Казахстана выбирают себе другую Родину во многом из-за снижения уровня этнического комфорта. Так, снизилось количество и качество преподавания русского языка в школах. Переход на трехъязычие в образовании грозит еще более сильным снижением уровня владения русским языком. Широко распространяемая сегодня версия истории казахстанско-российского взаимодействия, в которой в однобоко-негативном ключе интерпретируется нахождение нашей республики в составе сначала Российской империи, а затем и Советского Союза, тоже не способствует сохранению этнического комфорта. Как и периодические призывы национал-патриотов к лишению русского языка статуса "официально употребляемого наравне с государственным". Все это подталкивало и подталкивает к переезду в РФ – кстати, не только русских, но и представителей других этнических групп, в том числе казахов.



Из того, что было в нынешнем году, к причинам, негативно повлиявшим на уровень этнического комфорта, можно добавить даже не столько сами кордайские события, сколько реакцию на них со стороны части сенаторов РК. Так, в мае на пленарном заседании верхней палаты парламента от имени группы депутатов был озвучен официальный запрос, в котором указывается, что основная причина конфликта в Кордае – наличие смешанных школ и незнание казахского языка. Это, по мнению сенаторов, не соотносится с государственной идеологией, так как смешанные школы не смогут "передать ученику национальное сознание, мировоззрение и дух, язык и ментальный код". То есть, такой подход можно рассматривать как призыв к отказу от школ с неказахским языком обучения, которые, по сути, если исходить из текста запроса, признаны причиной межнационального конфликта в Жамбылской области.



К факторам, влияющим на миграционные настроения, можно будет отнести в ближайшем будущем последствия пандемии коронавируса, которые негативно скажутся на экономике страны. Ожидаются рост безработицы, уменьшения количества субъектов МСБ, что может негативно отразиться на сфере межэтнических отношений в РК. Именно поэтому еще в марте текущего года верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам обратился к странам, имеющим полиэтничное население, с соответствующими рекомендациями по предотвращению конфликтных ситуаций. В них, в частности, указывается, что многие лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, являются самозанятыми или имеют малый бизнес, в том числе те, кто работает в приграничных регионах или занимается трансграничной деятельностью. И экономический кризис окажет наибольшее негативное влияние именно на них. По сути, речь идет о том, что снижение экономической активности на фоне карантинных мероприятий, скорее всего, приведет к перераспределению рынка труда, в результате чего этнические меньшинства могут быть потеснены доминирующим этносом как в сфере МСБ, так и в среде тех, чьи зарплаты финансируются из бюджета. Такой сценарий развития ситуации в ближайшее время, конечно же, тоже может стать дополнительным стимулом к миграции части населения в Россию, которая на законодательном уровне облегчает порядок переезда на ПМЖ.



Автор: Асель Омирбек

21.09.2020 Источник - camonitor.kz

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