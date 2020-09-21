Пентагон впервые развернул подразделение Космических войск США за рубежом - на базе "Аль-Удейт" в Катаре

10:20 22.09.2020

Текст: Александр Гусаров



Пентагон впервые развернул подразделение Космических войск (КС) США за рубежом. Как сообщило издание militarytimes.com, первая группа из 20 солдат и офицеров КС в сентябре прибыла на американскую военную базу "Аль-Удейт" в Катаре. Уточняется, что здесь были установлены массивные спутниковые тарелки и прошла торжественная церемония. Задачи нового подразделения не раскрываются, но с учетом его дислокации в регионе Персидского залива основным объектом работы выдвинутого на "внешний фронт" подразделения КС США, очевидно, станет Иран.



"Военные очень зависят от спутниковых коммуникаций, навигации и предупреждения о ракетном нападении", скупо заявил представитель КС на базе "Аль-Удейт". Ожидается, что в скором времени численность подразделения будет увеличена за счет "ведущих операторов по космосу". Они будут "управлять американскими спутниками и отслеживать маневры противников" на орбите Земли.



Напомним американские Космические войска были созданы по распоряжению президента США Дональда Трампа в декабре 2019 года и стали шестым видом вооруженных сил Соединенных Штатов. На его развитие в бюджете 2021 финансового года предусмотрено 15,4 миллиарда долларов, а общее количество личного состава КС должно достигнуть 16 тысяч человек. В январе этого года была презентована эмблема нового вида войск, которую саркастически приняли из-за схожести с логотипом Командования звездного флота из фантастической киносаги "Стартрек".



Как ранее сообщала "РГ", США не скрывают намерений милитаризовать космос, на который Трамп собирается распространить свою формулу "мир через силу". Все это преподносится под классическим для Америки соусом угроз со стороны растущего потенциала России, Китая и Ирана, ведь лучшего способа объяснить налогоплательщикам очередной рост военных расходов пока не придумано.



Параллельно Вашингтон дожал своих партнеров по НАТО, добившись от союзников по западному военно-политическому блоку признания космоса полноценной областью его операционной деятельности наряду с наземным, воздушным, морским и киберпространством. Такое решение принял прошедший в прошлом ноябре в Брюсселе совет министров иностранных дел стран - членов Североатлантического альянса, открыв тем самым прямую дорогу к дальнейшей милитаризации космоса.



США активизируют продажу Тайваню современных систем вооружений

В Москве с сожалением наблюдают, как США предпринимают шаги по милитаризации космоса. Об этом в ходе сегодняшней онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Видели мы и слышали заявления, к сожалению, американских представителей и их союзников о том, что они хотели бы что-то сделать с точки зрения военного использования космоса. Мы считаем, что, конечно, нужен такой документ, который давал бы нам международные юридические гарантии невывода оружия любого вида на орбиту", - сказал дипломат.