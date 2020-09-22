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Кризис либерализма требует альтернативы - Эдуард Биров
12:47 22.09.2020

Кризис либерализма требует альтернативы. Готовы ли мы услышать новое слово?
2020 год, похоже, все же не станет революционным, он не приведет к радикальному слому миропорядка. Но он значительно ускорил события, разморозил замороженные в 2015-2019 процессы в политике и экономике. Коронавирус, к сожалению, не изменил сознание людей (как ни жутко звучит, но он не достаточно летальный для этого), но он точно ужесточит борьбу в постоднополярном мире.

Кульминация года будет в ноябре-декабре - выборы в США станут катализатором новых импульсов разложения и обострений по всему миру.

Либеральный мир рушится, да, но он отнюдь не преодолен, у него до сих пор нет внятной альтернативы, он до сих пор царит в умах людей. Как ни печально, главными его защитниками являются не глобалистские элиты, а миллионы горожан, подсевших на иглу потребления. Вот почему даже на фоне сильного кризиса внутри США госдеповские чиновники находят силы и ресурсы для беспорядков в Белоруссии.

Более того, либерализм пытается переродиться и выйти на новый уровень - т.н. трансгуманизма. Теоретически он уже разработан, ему не хватает только массовой привлекательности, но либеральная пропаганда уже работает на это.

А что же традиционализм? Там пока общие слова и отсутствие хоть какого-то проекта будущего. Все интеллектуальные силы традиционалистов сосредоточены на обличении либерализма, но он уже давно обличен - дальше-то что?

Дальше либо усугубляющаяся деградация (хотя куда уже?) на протяжении скольких-то лет до катастрофы, либо отчаянная попытка вырваться из тупика через новое слово.

Содержание его в общих чертах примерно понятно, но оно пока вряд ли будет услышано. Это преодоление гедонизма через опрощение и служение. Будущее за созданием нравственного общества справедливости на основе апостольского христианства и опыта советского социализма. На практике - это тысячи конкретных и кажущихся сейчас невероятными шагов: отмена спекулятивного капитала, отказ от личного богатства как признака греховности, общинное мироустройство, деурбанизация, школа как воспитание созидательной личности и многое другое.

Конечно, новое слово должно быть выстрадано человечеством, лучшими его сынами. У него должны быть свои первые пророки, возвестники, которых поначалу никто не услышит. И только спустя годы оно должно лечь на измученные души как бальзам, как эликсир, и вдохнуть в загнивающие городские цивилизации новую жизнь.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600768020
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