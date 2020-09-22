Битва за ТикТок и Цифровой колониализм, - И.Шнуренко

13:49 22.09.2020

Дональд Трамп распорядился удалить TikTok и другое популярное китайское приложение, WeChat, из всех магазинов приложений

Игорь Шнуренко



"Использование WeChat и TikTok создает неприемлемые риски для национальной безопасности США", - указано на сайте Министерства торговли США. Теперь пользователи в США не смогут скачивать эти приложения, а также проводить обновления.



На следующий день после распоряжения удалить приложение Трамп заявил, что достигнуто соглашение между китайской компанией ByteDance, владеющей приложением, и США. Соглашение, по сути, передаст американцам контроль над всеми глобальными операциями TikTok. Везде, кроме Китая.



В мировом масштабе TikTok в 2020 году вышел на второе место по скачиваниям после американского приложения Zoom. TikTok прежде всего направлен на поколение тех, кому от 13 до 18. В США у него 100 млн. пользователей – это практически вся американская молодежь. На втором месте в мире по доле пользователей TikTok не из Китая стоит Россия, где их число можно оценить в 20-25 миллионов человек. И оно растет как на дрожжах: темпы роста в российском секторе TikTok опережают американские вчетверо.



Что же такого особенного делает TikTok? Это система управления массами при помощи искусственного интеллекта, которая выдает себя за безобидную социальную сеть. Своего рода фабрика по производству личности. Выглядит все невинно: платформа позволяет снимать музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Скачав бесплатное приложение в смартфоне, вы регистрируетесь, и на вашей странице появляется лента видеороликов. Чем больше роликов вы смотрите, тем больше TikTok узнает, что вам нравится. Видео при этом очень короткие, как правило меньше минуты, они выстроены по рекомендательному рейтингу лично для вас и постоянно сменяют друг друга.



Принцип работы TikTok заключается в том, что вам не нужно делать ничего: алгоритм сам подбирает вам видео на основе того, что вы смотрели, лайкали и комментировали раньше. Машина собирает о вас максимум информации из всех возможных источников в режиме реального времени и в итоге "раскалывает человека", понимая его лучше, чем он сам себя, изучая его мотивы и "тайных демонов". Собранная информация, как с конвейера, постоянно поступает в "цех выработки поведенческого продукта". Этот продукт предсказывает ваше поведение, как и на других подобных платформах, например, Facebook или Google. Но TikTok делает следующий шаг: выработанный продукт сразу поступает в "цех формирования личности". Предлагаемый набор видео – это что-то вроде индивидуальных таблеток, приняв которые, именно этот человек именно в этот момент времени будет вести себя требуемым образом. Более того, взломав человека, машина может формировать его ценностное ядро. Сознание оказывается ненужным, человек привыкает к тому, что выбор за него делает система.



Самая длинная глава пользовательского соглашения TikTok называется "типы информации, которую мы собираем". Этот список бесконечен: здесь имя, возраст, пол, адрес, адрес электронной почты, данные для входа в социальные сети, номер телефона, IP-адрес, информация о местоположении, история браузера, файлы Cookies, финансовая и платежная информация, информация о кредитных картах, данные об учетных записях Apple, Google, Twitter, Facebook, Instagram, Windows и других платформ, имена и профили всех контактов во всех соцсетях, пользовательский и видеоконтент, фотографии, списки контактов из телефона и соцсетей, информация о мобильном телефоне, его технических данных, операционной системе, детальная информация об использовании сервисов, ваши комментарии везде, полная информация об активности (лайки, повторные просмотры), содержание сообщений, информация об адресатах сообщений, об их получении и прочтении, об участниках общения, метаданные – то есть сведения о том, как, когда и кем была создана та или иная часть контента.



Самая короткая глава пользовательского соглашения называется "Ваши права". Вот она целиком: "У вас могут быть определенные права в отношении вашей информации".



Никаких разъяснений этих прав нет – в случае жалоб предлагается заполнить форму на английском языке и отослать ее, по-видимому, в Сингапур, где находится отделение TikTok, курирующее Россию.



TikTok – популярный способ самовыражения для молодежи, особенно для подростков, у которых еще только формируется личность, характер, самооценка. В их распоряжении разные фильтры, анимация, маски, всякие спецэффекты для создания видео. Главная фишка – хэштег-челленджи, то есть тематические задания, которые побуждают пользователей подражать тому или иному тренду.



Мы сегодня видим, к чему приводит взлом сознания молодежи на примере событий в Белоруссии. Власти США предприняли суровые меры, чтобы не допустить контроля китайской компании над поведением американцев – и передать дело взлома сознания американским же компаниям. А у нас в этом году принят ряд законов, которые еще более облегчают международным цифровым платформам работу в России. Не приведет ли это к цифровой колонизации нашей страны?