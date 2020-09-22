В Красноярском крае схвачен основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (он же Виссарион) и 2 его "апостола"

14:27 22.09.2020

задержали руководство религиозной секты



В Красноярском крае в ходе спецоперации силовых ведомств были задержаны основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (он же Виссарион) и двое его соратников - Вадим Редькин и Владимир Ведерников.



Как рассказал "Ъ" источники в правоохранительных органах, спецоперация по задержанию руководства религиозной секты прошла в Курагинском районе Красноярского края. Там находится так называемый город Солнца - община, основанная Виссарионом. Утром рядом с общиной приземлилось несколько вертолетов с несколькими десятками вооруженных силовиков. Сергея Торопа, Вадима Редькина, считающегося его правой рукой, а также Владимира Ведерникова, который возглавляет местную школу "Исток", задержали, в их домах прошли обыски. В ближайшее время им планируется предъявить обвинение по статьям УК РФ о создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием (ст. 239 УК РФ), а также с причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).



"По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия некоторым последователям религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью",- заявили в СКР.



"Зачем было устраивать войсковую операцию для мирных жителей, непонятно. Члены общины в течение последних полутора лет знали, что в отношении церкви ведется следствие. Люди спокойно ходили на допросы. Причем абсолютно все",- заявил "Ъ" управляющий партнер адвокатского бюро "Хорошев и партнеры" Иван Хорошев. Эта компания оказывает правовую помощь общине.



"Церковь последнего завета"" основана в начале 1990-х годов бывшим сотрудником милиции из города Минусинска Сергеем Торопом, взявшим себе церковное имя Виссарион. Для построения поселения администрация Курагинского района выделила из лесного фонда 250 га земли. Последователи Виссариона называют его "городом Солнца". По различным данным, там проживает около 4–5 тыс. человек. Русская православная церковь относит религиозное объединение к деструктивным тоталитарным сектам.



Константин Воронов, Михаил Кичанов