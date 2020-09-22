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Это вам не сказка. В Дании показали детское шоу с голыми взрослыми
14:55 22.09.2020

Андрей Сидорчик

Советский поэт Владимир Маяковский в свое время рискнул взять на себя серьезную миссию - в стихотворной форме ответить на детский вопрос "Что такое хорошо и что такое плохо?" Но Владимир Владимирович даже не догадывался, как сложно станет отвечать на тот же вопрос 100 лет спустя.

"Не нужно стесняться"

Современные шоумены предлагают все новые и новые формы воспитания и просвещения детей. И порой кажется, что некоторые из таких экспериментов балансируют на грани совращения несовершеннолетних.

Проект датской национальной телекомпании DR, выходящий на детском телеканале Ultra, серьезно озадачил взрослых не только в самой стране, но и далеко за ее пределами. Ток-шоу под названием Ultra Strips Down, по заявлению его создателей, направлено на поддержку бодипозитива и на борьбу с комплексами, возникающими у детей из-за стереотипа так называемого "идеального тела".

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Выпуск, посвященный коже и волосам, выглядел так: перед аудиторией, состоящей из мальчиков и девочек в возрасте 11-13 лет, предстали мужчины и женщины, одетые в халаты. По команде ведущего Янника Шоу взрослые скинули халаты, представ перед детьми в совершенно обнаженном виде.

"Дети, а теперь вы можете задать нашим гостям свои вопросы. Не нужно стесняться, плохих вопросов не бывает", - заявил ведущим.

"Довольны ли вы своим членом?"

Детям были предложены различные "модели": дама с татуировками, чернокожий, мужчина с синдромом карликовости, женщина с излишками кожи после похудения, человек с протезом и т. д.

Было видно, что детям из школы Орестад в Копенгагене довольно неловко находиться перед голыми взрослыми. Однако вскоре они стали активно задавать вопросы. Так, у мужчины по имени Мартин поинтересовались, доволен ли он длиной своего полового члена. В ответ герой программы сказал, что волновался об этом в юности, но со временем научился принимать себя таким, какой есть.

Шоу Ultra Strips Down выходит на датском ТВ второй сезон и уже отмечено профессиональными наградами. Как пишет The New York Times, выпуск с раздевающимися перед детьми дядями и тетями спровоцировал резкий рост рейтингов передачи. Однако далеко не всем таким методы просвещения кажутся допустимыми.

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"Детям еще слишком рано смотреть на мужские и женские гениталии. В этом возрасте им еще есть о чем подумать, кроме этого. Всему свое время. Пусть это делают родители или школа, а передача выглядит просто вульгарнo", - заявил датскому порталу BT член Датской народной партии Питер Скааруп.

"Это не имеет ничего общего с сексом, оно о том, чтобы относиться к своему телу естественно, как делают дети", - доказывает в ответ ведущий программы Янник Шоу.

"Мой мальчик определенно посидит в этой студии"

Интересно, что видеоресурсы и соцсети не блокируют доступ к записи данной программы, несмотря на гневные комментарии многих родителей, посчитавших авторов Ultra Strips Down извращенцами, пытающимися легализовать педофилию.

"Открытая педофилия! Как вы можете позволить взрослым женщинам и мужчинам выставлять себя напоказ перед маленькими детьми? Вы сошли с ума?" - пишет Elanur Belek.

Есть и более лаконичные негативные комментарии: "Это отвратительно!", "Удалить это дерьмо!".

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Не менее радикально настроены и те, кому выпуск понравился. "Я полностью поддерживаю эту идею... Мой мальчик определенно посидит в этой студии, когда станет ровесником аудитории, если он, конечно, захочет", - пишет Janus Tost Larsen.

Другие сторонники программы использовали популярный ныне аргумент: дети все равно увидят подобное в интернете, так что пусть лучше приобщаются к созерцанию голых людей в рамках специального детского ток-шоу.

Убийство и расчленение в целях просвещения

Дания не впервые оказывается на передовой натурализма в области просвещения. В начале 2014 года в зоопарке Копенгагена убили молодого жирафа по кличке Мариус, рожденного в результате близкородственных связей.

Мариуса убили несмотря на протесты и предложения выкупить его, чтобы сохранить жизнь животному.

Убив жирафа выстрелом в голову из строительного пистолета, сотрудника зоопарка расчленили тело животного в присутствии огромного количества зрителей, среди которых было полно детей, после чего скормили мясо львам и тиграм.

Умерщвление Мариуса на потеху толпе

Подобную акцию назвали просветительской - мол, наглядно показали детям, что случается с жирафами в живой природе.

Буквально через пару месяцев после того, как "нашинковали" Мариуса, были убиты и четверо львов, вкушавших несчастного. Сотрудники датского зоопарка, расправившиеся со львами, пояснили - они мешали молодому и перспективному льву создать свой прайд. При этом среди умерщвленных оказались два старых льва и два маленьких львенка.

В мае 2015 года в эфире датской радиостанции 24/7 ведущий Асгер Юль насмерть забил велосипедным насосом 9-недельного кролика по кличке Алан.

В комментарии датскому телеканалу ТВ2 Юль пояснил: "Датчане едят мясо каждый день, но не выносят идеи убийства. Это попросту бессмысленно. Ведь для того, чтобы есть мясо, нужно убить животное. Это элемент дискуссии, который должен в ней присутствовать - убийство".

"Телепузиков" придумывали под кокаином

Зачастую у "креативных" методов работы с детьми обнаруживается достаточно простое объяснение.

Радиоведущий Асгер Юль.

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Вокруг знаменитых "Телепузиков", созданных Би-би-си, было сломано немало копий, пока в 2009 году продюсер детских программ Би-би-си Сара Грэм не призналась, что она и ее коллеги работали под воздействием наркотиков.

"Когда я только устроилась на Би-би-си, практически в первую ночь коллеги позвали меня в бар в Сохо и там предложили пойти в туалет и понюхать кокаин, - говорила женщина в интервью The Times. - По мере того, как ваша зависимость растет, определенный тип поведения, который не будут терпеть на обычной работе, здесь можно выдавать за признак творческой натуры и необычной личности".

Грэм рассказала, что употребляла тяжелые наркотики в течение девяти лет и сумела преодолеть зависимость лишь после того, как покинула коллектив, создающий детские передачи.

Поэтому открытым остается вопрос - чем же все-таки вдохновляются создатели Ultra Strips Down?

Источник - АиФ
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