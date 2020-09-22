В Турции загадочно умер (спал и не проснулся) американский журналист-разоблачитель Влчек. "Новичок"?

15:23 22.09.2020

Американский журналист российского происхождения умер в Турции

22 сентября 2020, Алексей Дегтярев

В Турции нашли тело американского журналиста российского происхождения Андре Влчека, полиция считает обстоятельства смерти мужчины подозрительными.



Влчек приехал в Стамбул с супругой и двумя водителями из провинции Самсун. Пара остановилась у отеля, где они планировали снять номер, жена попыталась разбудить журналиста, но тот не подавал признаков жизни, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал NTV.



Медики приехали на место и подтвердили, что мужчина скончался, по факту происшествия началось расследование.



Влчек родился в Ленинграде. Он получил гражданство США и работал военкором в зонах конфликтов – в Боснии, Шри-Ланке, Конго и т.д. Известен своими журналистскими расследованиями, фотографиями. Также является соавтором американского лингвиста Ноама Хомского, написавшего совместную с ним книгу "О западном терроризме".