Косорукий болт... В Алматинской области рухнул строящийся спорткомплекс за 1,1 миллиарда

15:31 22.09.2020

Возможную причину обрушения спорткомплекса за 1,1 миллиарда назвал акимат



В акимате Алматинской области прокомментировали обрушение строящегося спортивного комплекса в Чундже, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам заместителя руководителя Управления строительства Алматинской области Ерке-булана Усманбаева, во время обрушения никто из рабочих на стройке спортивного комплекса не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причину ЧП.



"Полсотни человек работали на объекте. Застройщик - ТОО "Лидер НК". Здесь предполагается построить три корпуса. В одном из них упала крыша. Причины обрушения могут быть разные. Может быть и человеческий фактор. В процессе строительства, может, кто-то болт закрутил неправильно, всякое же может быть. Может, стык не так поставил, сварку недоделал", - сказал Ерке-булан Усманбаев.



Но замруководителя Управления строительства области считает, что это происшествие не отразится на ходе строительства. При лучшем раскладе работы планируют закончить до конца года.



"Демонтаж сделаем и будем достраивать этот объект однозначно. Должны были закончить до конца года. Теперь это зависит от пандемии, если будут закрывать на карантин, то на следующий год останется. А так, планируем в этом году сдать объект", - поделился Усманбаев.



Также Ерке-булан Усманбаев рассказал, что в объекте стоимостью в 1,1 миллиарда тенге в одну смену смогут заниматься до 180 спортсменов.



Позже в пресс-службе акима Алматинской области сообщили, что по поручению Амандыка Баталова создана рабочая комиссия, которая расследует причины обрушения.



"В состав вошло руководство областного управления строительства, ГАСКа, ЧС, департамента промышленной безопасности с привлечением представителей технического и авторского надзора, КазНИИСА, генеральной подрядной организации ТОО "Лидер-НК", - пояснили в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что 21 сентября в селе Чунджа Алматинской области рухнуло строящееся здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство сооружения началось в 2019 году и должно было завершиться к концу 2020 года.