В Туркмении закрывают русские школы, сменив Москву на Анкару

15:37 22.09.2020

Любитель алабаев окончательно уводит Ашхабад от России?



Сергей Аксенов

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Андрей Грозин



Россия не получила от Туркмении официального ответа на свою ноту в связи с закрытием перед учебным годом русских классов в Ашхабаде под предлогом соблюдения санитарно-гигиенических норм. В документе МИД РФ просил МИД Туркмении "прояснить ситуацию в целях восстановления русскоязычных классов", что отвечало бы договору о дружбе между двумя странами.



При этом туркменские СМИ оценивают масштабы происходящего по-разному. "Действительно, было расформировано отделение, где обучение по всем предметам велось на русском языке, только в одной столичной школе", - пишет издание ORIENT со ссылкой Министерство образования Туркмении. Кроме того, русский язык в "туркменских" школах входит в обязательную программу как второй иностранный язык, напомнили чиновники.



А вот другие СМИ сообщают, что идет масштабное сворачивание образования на русском языке. "Начиная с октября, русский язык будет сокращен или ликвидирован, как предмет школьной программы", - цитирует одно из изданий свой источник. По всей стране закрываются русские классы, проводятся проверки в русских школах. Директоров увольняют. Причиной называют коррупцию - родителя платят взятки, лишь бы их дети учились на русском языке.



На правительственном уровне, как утверждают оппозиционные СМИ, рассматривается вопрос о ликвидации во всех школах классов с русским языком обучения до 2030 года в начале сентября. А в провинции речь идет о запрете на использование русского языка даже в быту. Так, власти города Туркменабад и некоторых ближних к нему районов настаивают, чтобы люди дома, в семьях, говорили исключительно по-туркменски, угрожая увольнением с работы.



Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не раз уверял Владимира Путина в дружбе и даже подарил ему на день рождения щенка алабая.



Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает вмешательство России в ситуацию с русским языком оправданным.



- Туркмения - страна очень закрытая и информация, которая оттуда доходит порой претерпевает значительные изменения. Из-за рубежа часто пишут о Туркмении как о России. Одной только черной краской. Видимо, существует определенный заказ на такого рода подачу информации. Пока сложно понять, закрытие русских классов в Туркмении политически мотивировано или это просто дурь, которой там более чем достаточно.



"СП": - Какими могут быть причины подобной линии? С Путиным президент Туркмении всегда был вежлив, заверял в дружбе, алабая подарил…



- Имеет смысл посмотреть на экономическую ситуацию в Туркмении. С каждым годом она ухудшается. Причем, туркменские власти должны винить в этом себя. Это они приняли несколько лет назад ряд непродуманных решений.



Разрыв Ашхабада с "Газпромом", судебные тяжбы с Ираном привели к тому, что их основной экспортный продукт - газ покупает только Китай. Есть еще совсем небольшие поставки соседям, но они столь мизерны, что не превышают статпогрешности. А попав в зависимость от одного только покупателя (тем более Пекин подсадил Ашхабад на кредитную иглу), трудно получать те же деньги, которые платил до 2016 года тот же "Газпром".



В стране явный дефицит валюты, продовольствия, которое закупается за границей. Своего производства еды мало, Туркмения - это страна, обделенная аграрным потенциалом. Пустыни, жара. Продукты завозные - закупаются в Иране. А как грянул коронавирус, все границы закрылись. Кроме того, нецелевое расходование, коррупция, воровство. Все "прелести" азиатской деспотии в Туркмении принимают еще более гипертрофированный размер, чем в соседних республиках Центральной Азии.



"СП": - В советское время такого все-таки не было. Сказывалось влияние исторической России? А теперь, как русских прогнали, остались один на один со своими баями…



- Сейчас в Туркмении проживает не более 30?40 тысяч этнических русских. В основном в Ашхабаде. И почти все они уже глубокие пенсионеры. Все, кто имел хоть какую-то возможность, давно оттуда бежали. Представителей других этносов тоже мало. Туркмения - моноэтническая страна. Не будучи туркменом, практически невозможно достигнуть ничего ни в бизнесе, ни вообще в жизни.



"СП": - Получается, обучаться на русском языке в Туркмении особенно некому?



- Надо понимать, что в русских классах Туркмении 90 процентов учащихся - не этнические русские. Это дети туркменских чиновников, военных, бизнесменов и т. п. Многие из них дают взятки за то, чтобы устроить туда своих детей. Потому что уровень образования в национальных классах упал за минувшие годы настолько, что можно вообще не ходить в школу, чем ходить в туркменские. Так что в крупных городах, в Ашхабаде русские образование еще теплится.



Отсюда стремление пристроить детей учиться на русском языке. Ведь национальная высшая школа, повторяющая то, что есть в национальной средней школе с ее просто ужасным уровнем, совершенно не удовлетворяет людей, имеющих хоть сколько-нибудь приличные стартовые позиции. Они отправляют детей учиться за границу. Так, большое количество туркменов учились в Белоруссии. Небольшая часть училась в России и других странах. Выезд из Туркмении затруднен, но полностью не закрыт. Выскользнуть, дав взятку, можно.



"СП": - В России туркмена днем с огнем не сыщешь…



- Единственной страной, у которой есть относительно свободный въезд и выезд из Туркмении является Турция, с которой сохраняется безвизовый режим. Туркменские гастарбайтеры едут именно туда, включая Турецкую Республику Северного Кипра. Поэтому мы и не видим туркменов на наших улицах, как таджиков или узбеков. Там же, в Турции, можно получить и образование. А кроме того, имея базовый русский язык там проще устроится. Русский становится языком межнационального общения для многих выходцев из постсоветского пространства.



"СП": - Без русских не получается…



- Такая ситуация в Туркмении, стремление пристроить детей в русские школы порождает коррупцию, растущие взятки за это. Возникает соревнование кошельков между родителями-туркменами, поскольку существует масса препон и рогаток. Так, надо найти какого-нибудь дальнего русского родственника. Но чаще всего все решает размер взятки. Не исключено, что пертурбации с русскими классами имеют коррупционную, а не политическую причину.



Все более-менее крупные финансовые потоки контролируются родней президента. А она у него большая: сватья, братья, и всем нужна своя доля. Несмотря на закрытость страны, информация об этом просачивается через социальные сети, через анонимайзеры. Так что, возможно, рынок обучения на русском языке интересует родственников Бердымухаммедова. Хотя они могут носить и другую фамилию.



"СП": - Но МИД России, все равно вступился за русские классы…



- Если раньше, еще в начале 2010-х, понятие Русский мир многими рассматривалось как этническая категория, то сейчас это становится идеологической, политической категорией, основой которой являются русский язык, русское образование за границами РФ, русская культура, русские СМИ. Она должна сплачивать не только этнических носителей русского языка, но и людей, для которых русский язык близок. Пусть это и туркмены или жители других стран Центральной Азии. Многие из них хотят связать жизнь с Россией, а не со страной, где они родились. И порой они являются большими патриотами России, чем коренные россияне. Этим объясняется сейчас позиция Москвы.