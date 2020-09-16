Какова судьба города-спутника Алматы Gate City?

15:40 22.09.2020

По последним данным, строительство Gate City планируют завершить в 2023 году.



В 2006 году было запланировано построить вдоль капшагайской трассы 4 города-спутника ("G4 City"), чтобы разгрузить Алматы. Реализация проекта началась в 2008 году. Первым был заложен Gate City. В 2013 году сообщалось, что его строительство планируют завершить в 2018 году. Но этого не произошло. Казахстанцы задаются вопросом: "Что стало с проектом? Заморожен?" Но строительство города-спутника продолжается. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, на какой стадии сейчас реализация проекта, передает zakon.kz.



По последним данным, строительство Gate City планируют завершить в 2023 году. Сейчас завершено строительство магистральных инженерных сетей. До конца текущего года планировалось начать возведение жилья. Однако работы были приостановлены из-за коронавируса.



Между акиматом Алматинской области и инициатором проекта ТOO "G4 City" заключен меморандум и разработан план мероприятий по началу жилищного строительства (первых 27 домов общей площадью 190 тыс. кв.м. (5400 квартир) за счет средств привлеченных инвесторов. Однако, в связи с пандемией "Covid-19", начало строительства было отложено. На сегодняшний день разработан и утвержден эскизный проект первой очереди застройки жилого района "Коянкус" города-спутника "Gate City". Готовится пакет документов для сдачи рабочего проекта по строительству жилых домов первой очереди застройки города-спутника на портал РГП "Госэкспертиза", - сообщили в МИИР РК.



Жилые дома начнут строить после получения положительного заключения.



Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", функции и полномочия в области инновационной деятельности и научно-технического развития переданы Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Строительство жилых домов города-спутника GateCity предполагается начать в конце 2020 года. Соответственно, все объекты будут переходящими на 2021 год, - пояснили в ведомстве.



Параллельно в 2021 году будут вести работы по прокладке внутриквартальных сетей, обустройству дорог и благоустройству прилегающих к домам территорий.



Предполагается, что население Gate City составит 60 тыс. жителей. Согласно проекту, город будет разделен на южный и северный районы автомагистралью республиканского значения БАКАД.



В годы разработки проекта предполагалось, что у Алматы будут четыре города-спутника "G4 City", каждый будет нести свое назначение.



Gate City - деловой центр, Golden City - культурный и образовательный центр, Growing City - промышленный и логистический, Green City - центр туризма и отдыха. Общая площадь застройки по проекту составляет 8006,7 га.