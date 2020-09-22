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Скончался диктор и певец, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов
15:41 22.09.2020

Скончался заслуженный артист Шухрат Каюмов
Диктор и певец, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов скончался в возрасте 51 года.

Диктор Национальной телерадиокомпании, певец, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов ушел из жизни 22 сентября, сообщило Министерство культуры. Ему был 51 год.

Как уточнили "Газете.uz" в пресс-службе Минкульта, артист скончался в результате инфаркта.

Шухрат Каюмов родился в 1969 году в городе Оше. Долгие годы вел телепередачи "Оханрабо" и "Ассалом Узбекистон" на телеканале "Узбекистан", а также работал диктором на радио. Был также известен зрителям своими песнями "Ешлигим", "Айрилик", "Онажон" и другими.

Последним местом работы Шухрата Каюмова был телеканал "Наво".

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Источник - gazeta.uz
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