Скончался диктор и певец, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов

15:41 22.09.2020

Скончался заслуженный артист Шухрат Каюмов

Диктор и певец, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов скончался в возрасте 51 года.



Диктор Национальной телерадиокомпании, певец, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов ушел из жизни 22 сентября, сообщило Министерство культуры. Ему был 51 год.



Как уточнили "Газете.uz" в пресс-службе Минкульта, артист скончался в результате инфаркта.



Шухрат Каюмов родился в 1969 году в городе Оше. Долгие годы вел телепередачи "Оханрабо" и "Ассалом Узбекистон" на телеканале "Узбекистан", а также работал диктором на радио. Был также известен зрителям своими песнями "Ешлигим", "Айрилик", "Онажон" и другими.



Последним местом работы Шухрата Каюмова был телеканал "Наво".