Власти Туркменистана выслеживают людей, у которых установлен VPN

15:47 22.09.2020

Правительство Туркменистана пытается поправить свое крайне незавидное положение, перекрывая доступ к новостям о сложной ситуации в стране.



Подключиться к Интернету в Туркменистане всегда было непросто, но власти изоляционистской центральноазиатской страны проводят новую кампанию, направленную на предотвращение проникновения в страну или просачивания из нее "порочащей информации".



Власти выслеживают людей, у которых есть виртуальные частные сети, известные как VPN, а также принимают меры для их блокировки.



В свете репрессивных мер студентов заставляют подписывать заявления о том, что они не будут использовать Интернет для доступа к запрещенным сайтам.



Даже за пределами страны туркменским властям удалось добиться закрытия сайта туркменской оппозиционной группы на YouTube после того, как полуофициальный новостной сайт Туркменистана, также имеющий канал на YouTube, подал жалобу.



Почему туркменское правительство приняло эти новые меры именно сейчас - догадаться несложно.



Ситуация в Туркменистане действительно плохая, и терпение народа по отношению к своему правительству истощается.



В течение пяти лет Туркменистан переживает крутой экономический спад.



Цена на природный газ - основной экспортный товар Туркменистана, на который приходится от 70 до 80 процентов доходов страны, - упала более чем на 70 процентов с 2015 года, а крупнейший покупатель, Китай (он и Россия фактически являются единственными покупателями), объявил в марте, что сокращает объемы закупаемого у Туркменистана газа.



Протесты туркменов в США 1 сентября против режима Бердымухамедова.



Природа в последние несколько лет тоже наносила удары по Туркменистану. Наводнения и засуха обрушивались на разные районы страны, а в мае 2018 года северные и восточные ее районы накрыла соляная буря, уничтожив урожай и оставив щелочные отложения на полях фермеров.



При этом власти не смогли оказать необходимую помощь пострадавшим.



Между тем правительство продолжает заявлять, что в стране нет случаев заражения коронавирусом, несмотря на свидетельства жителей страны о том, что ситуация с вирусом вышла из-под контроля из-за переполненных больниц и широко распространенной нехватки лекарств и средств индивидуальной защиты.



Именно таким свидетельствам и сообщениям туркменские власти надеются помешать донестись до внешнего мира путем дальнейшего ограничения доступа в Интернет.



Новшество в сложившей ситуации - растущая оппозиция туркменскому правительству за рубежом получила большую огласку, и антиправительственные послания, включая призывы к протестам и даже изгнанию президента Гурбангулы Бердымухамедова, проникли в Туркменистан.



Это заставило и без того страдающие паранойей туркменские власти заметно усилить меры безопасности по всей стране.



Дети в компьютерном центре в Ашгабате.



В середине августа Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода) сообщила, что единственный интернет-провайдер в стране - "Туркментелеком" - начал использовать новую технологию, якобы полученную из Германии и установленную китайскими специалистами, которая позволяет более эффективно блокировать веб-сайты и многие сервисы VPN.



Только с помощью VPN люди в Туркменистане могли получить доступ ко многим сайтам за пределами Туркменистана, поэтому власти также начали допрашивать и, в некоторых случаях, арестовывать продавцов телефонов или ремонтников, которые загружали приложения VPN на телефоны людей.



За первое правонарушение грозит 15 суток ареста или штраф, а за третье правонарушение - закрытие бизнеса.



Так или иначе, многие сервисные магазины, когда-то занимавшиеся такой деятельностью, ныне закрыты.



Официальная причина - предотвратить возможное распространение коронавируса, которого, по словам правительства, нет в Туркменистане. Хотя Туркменистан устроил грандиозное шоу в попытках помешать проникнуть в страну тому, что уже и так имеется.



А также вышеупомянутое требование к студентам подписывать расписки об обязательстве не посещать запрещенные веб-сайты и использовать Интернет только в "образовательных целях".



YouTube-канал "Эркин Туркменистан" ("Свободный Туркменистан") - в числе заблокированных интернет-сайтов в Туркменистане - был вынужден удалить материал из-за жалобы другого youTube-канала - "Ватан Хабарлары".



"Свободный Туркменистан" транслирует контент, критикующий правительство Туркменистана. "Ватан Хабарлары" вещает то, что определенно можно рассматривать как проправительственные сообщения.



Как сообщает "Эркин Туркменистан", издание "Ватан Хабарлары" подало три жалобы в YouTube в период с 29 августа по 3 сентября, утверждая, что "Эркин Туркменистан" использовал отснятый материал без разрешения.



По государственному туркменскому телевидению показывают спортивные достижения президента Бердымухамедова.



После третьего предупреждения в сентябре - когда "Эркин Туркменистан" опубликовал репортаж под названием "Это не стоит пытки людей" ­- YouTube сообщил телеканалу, что он будет заблокирован на три месяца.



"Эркин Туркменистан" возразил: хотя это те же кадры, которые были использованы "Ватан Хабарлары", они поступают с государственного телевидения Туркменистана, откуда их и берет "Эркин Туркменистан", так же как и остальные, как, например, "Ватан Хабарлари".



"Эркин Туркменистан" также отмечает, что среди программ телеканала есть и собственные материалы и репортажи, тогда как "Ватан Хабарлары" просто берет кадры государственного телевидения и публикуют их как есть.



В письме, отправленном Туркменской редакции Азаттыка основателем "Эркин Туркменистан", говорится: "Мы никогда сознательно не нарушали и не нарушаем внутреннюю политику YouTube… [и] ранее не получали предупреждения от YouTube относительно наших шоу [пока "Ватан Хабарлары" не подал жалобу]".



В настоящее время туркменские власти сталкиваются с проблемами, которых они никогда раньше не видели.



Малоэффективное управление страной последние годы правительством Бердымухамедова вызвало недовольство местных жителей и воодушевило туркмен за пределами страны на проведение публичных демонстраций.



Граждане Туркменистана провели акции протеста на Кипре, в Турции и в США, в том числе в Вашингтоне, округ Колумбия, и у здания ООН в Нью-Йорке.



Некоторые из этих туркмен призывают к свержению туркменского правительства, и это послание дошло до Ашгабата.



Ожидается, что 25 сентября Халк Маслахаты (Народный совет) утвердит пакет поправок к Конституции, ни одна из которых, как ожидается, не улучшит жизнь народа Туркменистана.



Большая поправка, которую предстоит принять, - это создание сената, состоящего из 56 членов. Поскольку парламент страны и Халк Маслахаты всегда были "карманными" органами, трудно понять, какая будет польза от создания двухпалатного парламента в Туркменистане.



Более серьезным вопросом будет назначение председателя сената официального лица номер два в Туркменистане. Были предположения, что Бердымухамедов приведет на этот пост своего сына Сердара.



Через два дня после заседания Халк Маслахаты Туркменистан отметит День Независимости.



Свидетельством того, насколько обеспокоены власти сложившейся ситуацией и разыгрывающимся у людей недовольством, было заметное усиление мер по обеспечению безопасности в Туркменистане



В Марыйском велаяте, где по крайней мере в двух районах были распространены банкноты небольшого достоинства с призывающими к восстанию сообщениями, на улицах, как сообщается, присутствует много полицейских. Транспортные средства часто останавливают, багажники автомобилей тщательно осматривают, а водителей и пассажиров фотографируют.



Тем временем официальные лица делают все возможное, чтобы никто в стране не передавал и не получал никакой информации, которая способствовала бы подогреву растущего недовольства в стране.



Брюс ПАННИЕР



При подготовке статьи были использованы материалы Радио Азатлык - Туркменской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода.



Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки.