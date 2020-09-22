Американо-российские "толкушки". Война броневичков на дорогах Сирии, - "СП"

15:48 22.09.2020

США не могут, русские не хотят: В ответ на броневой Bradley, Россия ощетинилась "штыками"

В Сирии назревает "революционная ситуация"



Виктор Сокирко



Тут вот намедни американский журнал The National Interest оценил соотношение танков России и Соединенных Штатов и возможности сухопутной войны между двумя странами. Танков у Москвы насчиталось в два раза больше, чем у Вашингтона - 12 тысяч у ВС РФ против 6 тысяч в US ARMY, при этом, по заявлению экспертов, США обладают "огромной военно-морской и военно-воздушной мощью". Понятно, что до танковых баталий дело на территории какой-либо из стран не дойдет - перебрасывать через океан бронетехнику неэффективно. Если сойдутся в открытом бою американские "Абрамсы" и вся линейка российских "Т", то лишь в Европе, а сейчас, как выяснилось, еще и в Сирии.



Американские военные, получив щелчок по носу во время известных событий с тараном российским БТР-82А бронеавтомобиля MRAP с надписью US ARMY на борту на северо-востоке Сирии ("СП" подробно рассказывала об этом 28 августа), не оставили надежды поквитаться с "наглыми русскими". Уже через несколько дней американские силы на территории Сирии предприняли несколько попыток атаковать российских военных, назвав это "рефлекторным ответом", правда, не напрямую, а посредством нападений со стороны курдских отрядов Сирийских демократических сил (СПС) и "вероятным минированием территорий" ("СП" 04.09. 2020 г.).



Американские военные предприняли и свою собственную попытку противостоять российским военным патрулям, которая оказалась неудачной, вернее, просто не состоялась. Армия Соединенных Штатов "попытались атаковать Россию в учебных целях, однако несогласованные действия командования привели к фиаско" - так оценили ситуацию американские СМИ. Вероятно, что не сработала система управления военными действиями ABMS, предназначение которой заключается в том, чтобы "законектить" средства ВВС (вероятно, что беспилотники) с сухопутными подразделениями. В итоге остановить российскую бронегруппу так и не получилось ("СП" 12.09. 2020 г.).



Сейчас последовал новый поворот в этих событиях, которые обозначили в прессе как "война на дорогах" в Сирии между американскими и российскими военнослужащими. Представители Пентагона заявили, что направляют на северо-восток Сирии боевые машины "Брэдли" (БМП М2А2), усовершенствованный радар для обнаружения вертолетов, дополнительные истребителя для патрулирования, а также дополнительные 100 военнослужащих к уже имеющимся в Сирии. Подкрепление прибыло из Ирака, где идет сокращение военного контингента США (по заявлению президента Трампа с 5,6 до 3 тысяч человек). "Эти действия являются явной демонстрацией решимости США защищать силы коалиции", - заявил пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил капитан Билл Урбан.



При этом американские военные не скрывают, что подобное "усиление" предпринято именно как ответ на таран российским БТР американского бронеавтомобиля, в результате которого пострадали семь военнослужащих армии США (известно, что четверо получили сотрясение мозга, еще трое, скорее всего, подхватили "медвежью болезнь"). Американское военное командование оказалось застигнутым врасплох и не нашло другого решения, кроме как усилить свои силы в Сирии, чтобы препятствовать перемещению российских патрулей, которые передвигаются на колесных бронетранспортерах, бронеавтомобилях "Тигр", "Тайфун-К" и автомобилях "Урал".



"Эти действия и подкрепления являются четким сигналом для России, чтобы она придерживалась процессов взаимного разрешения конфликтов, а для России и других сторон - избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий на северо-востоке Сирии", - пишут в американских газетах, говоря о том, что "нужно остановить русских".



Американская БМП "Брэдли", безусловно, более серьезная штука, нежели бронеавтомобиль MRAP, вес этой гусеничной боевой машины составляет 30 тонн, вооружение состоит из 25-мм автоматической пушки, 7,62-мм пулемета и пусковой установки ПТУР "Тоу". Российскому БТР-82А с колесной формулой 8?8 и весом в 16 тонн, на таран уже идти будет проблематично. При этом бронетранспортер оснащен 30-мм пушкой и пулеметами, так что в случае необходимости может и огнем огрызнуться. Непонятно еще в этой ситуации и то, как шесть БМП (именно такое количество боевых машин переброшено в Сирию) собираются препятствовать перемещению российских патрулей.



Насколько известно, российская военная группировка в Сирии не использует тяжелую бронетехнику из-за характера выполняемых задач. В этой стране, по согласованию с правительством Дамаска, армия РФ лишь тестирует свою новую боевую технику в реальных условиях. Известно, в частности, об обкатанном здесь танках Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", БМП "Курганец-25" и другой технике. Перебросить в Сирию тяжелую броню, которая способна снести с дороги американские "Брэдли" не составит труда - либо по морю, а в случае экстренной необходимости и военно-транспортными самолетами. Ан-124 "Руслан" с грузоподъемностью в 150 тонн, легко перевезет две "Арматы" (55 тонн), три Т-90М (46,5 тонн) или 4?5 БМП "Курганец-25" (25 тонн).



Известно, что буквально через 12 часов после переброски в Сирию американских бронетранспортеров и систем противоракетной обороны, Россия укрепила свою базу в аэропорту города Эль-Камышлы. База считается вертолетной и используется для контроля пространства в районе нефтяных месторождений, для ее охраны применяются как средства ПВО, РЭБ, так и бронетехника. Вероятно, что усилена именно бронегруппа, но о танках речь пока не идет.



Здесь нужно учитывать и то обстоятельство, что реального конфликта не хотят ни русские, ни американские военные. Последствия могут быть необратимыми, и это остужает горячие головы, в первую очередь американские. У армии США ближайшим источником подпитки в случае вступления в боевые действия является территория Ирака, где размещены уже малочисленные базы и склады хранения. Перебрасывать личный состав и технику из самих Соединенных Штатов весьма проблематично. Россия в случае конфликта получит в союзники помимо армии САР еще и военную машину Ирана, которые, мягко говоря, недолюбливают американцев.



До танковых сражений в Сирии дело, конечно же, вряд ли дойдет, как и до любого другого вооруженного противостояния между Россией и Соединенными Штатами. При этом американцы всякий раз пытаются продемонстрировать силу, но это у них слабо получается. Военных США, безусловно, бесит российское присутствие в той зоне, которую они считают своей зоной интересов, но поделать они ничего толком ни могут. И нынешнее усиление шестью БМП своего контингента особой погоды, как говорится, здесь не сделают. Москва совершенно четко дала понять, что будет моментально принимать ответные меры и не допустит склонения чаши "весов силы" в пользу Вашингтона.