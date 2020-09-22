Какая страна сумела победить монголов, используя их собственную тактику?

16:06 22.09.2020

Я могу вспомнить две империи, которые сумели использовать тактику монголов против них, чтобы победить их в отдельной битве и в целой войне. Мамлюкский султанат Египта, чьи военные формирования состояли из европейских и азиатских тюрок, а также из представителей кавказских народов, успешно использовал тактику притворного отступления и заманивания в ловушку. Делийский султанат, которым правили среднеазиатские тюрки и иранцы, взял врага тем, что применял такую же тактику запугивания, какой умеловладели и полководцы Чингисхана.



Давайте расскажем о них по порядку.



Из-за необходимости отвлечения войск на завоевание Китая и союза, заключенного Золотой Ордой с багдадскими халифами, ближневосточный поход монголов начался только в 1256-м году. Были завоеваны остатки Ирана, контролируемые разрозненными лидерами шиитского течения низаритов, разгромлены владения халифов, покорены Айюбиды Сирии и начато продвижение в Палестину, которая принадлежала мамлюкам.



Но внезапно ушел из жизни великий хан, и руководитель похода Хулагу был вынужден уйти из Леванта в 1260-м году, оставив своему лучшему полководцу, христианину Китбуге лишь чуть более десяти тысяч войска. Тем не менее, тот решил атаковать, и даже был уверен в победе.



Этим воспользовался султан Кутуз, который собрал вдвое большие силы и отправил своего военачальника Бейбарса преследовать врага так, как это делали сами монголы. Затем он изобразил притворное отступление и заманил монголов в ловушку между горами, где они не могли маневрировать. Кочевников с тыла атаковали численно превосходящие войска, которые разрушили миф об их непобедимости. Тюркская стреляющая кавалерия, которую они били неоднократно, на этот раз оказалась на высоте, и была не только быстрее, но и лучше управлялась.



Как я уже сказал, Делийский султанат в качестве основного оружия против монголов использовал страх. Поскольку Чингисхан отказался от идеи завоевывать Индию, смутившись здешним влажным климатом, эта нелегкая задача выпала на улус Чагатая, расположенный в Средней Азии. Война была очень долгой, но наиболее острые ее моменты пришлись на эпоху правления Ала ад-Дина Хильджи (1296-1316-е гг.).



Ала ад-Дин был не очень приятным человеком. Он подготовил свержение своего дяди, который ранее поставил племянника во главе крупной провинции, а затем приказал возить тушку своего родственника по всей стране и показывать людям. Но он был очень умелым правителем и доказал, что может не только предавать своих близких.



Он знал, что монголы издавна использовали страх как оружие против своих врагов и не видел причин, почему с ними нельзя сделать то же самое. Он применял принцип "око за око, зуб за зуб", только воздавал врагу в удвоенном количестве и никогда не проявлял милосердия. Результаты оказались весьма обнадеживающими.



Вот несколько примеров его обращения с монголами:

- после вторжения монголов в Пенджаб в 1297-м году делийцами была побеждена их большая конная армия, а тех, кого взяли в плен, отвезли в столицу и отправили на небо к Тенгри;

- после нападения на следующий год захваченных пленников, в том числе, некоторое количество монгольских женщин, отвезли Дели и предали публичному наказанию в качестве зрелища для толпы;

- когда восстали перешедшие на сторону Ала ад-Дина монголы, которые получили от него землю, он приказал расправиться с мятежниками на глазах у их же родителей;

- после отражения атак 1305-1306-х годов, врагов, включая женщин и детей, художественно наказали с помощью слонов, причем, сделали это по-восточному изобретательно;

- а еще ходила байка, что Ала ад-Дин использовал головы монгольских воинов, чтобы построить из них главную башню Дели.



Все вместе это так напугало монголов, что они не хотели вторгаться в Индию в течение довольно долгого времени. Ход войны изменился, и теперь Делийский султанат начал вторгаться на территорию монголов.