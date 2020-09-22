 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.09.2020
16:54  По запросу КазМВД арестован Гендиректор российского оператора связи "Алмател" А.Гадалов
16:06  Какая страна сумела победить монголов, используя их собственную тактику?
15:52  Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США
15:51  Настоящая новая нефть: почему рынок лития становится самым важным
15:48  Американо-российские "толкушки". Война броневичков на дорогах Сирии, - "СП"
15:47  Власти Туркменистана выслеживают людей, у которых установлен VPN
15:46  За сколько в Турции в 20 веке можно было купить молодую рабыню?

15:43  Понять и простить. Как русская элита сдала Москву полякам (уроки истории), - А.Сидорчик
15:41  Скончался диктор и певец, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов
15:40  Какова судьба города-спутника Алматы Gate City?
15:38  Беспредел по-ташкентски. Частная фирма пытается захватить дом и участок семьи глухонемых инвалидов Жилкиных и их соседей
15:37  В Туркмении закрывают русские школы, сменив Москву на Анкару
15:31  Косорукий болт... В Алматинской области рухнул строящийся спорткомплекс за 1,1 миллиарда
15:23  В Турции загадочно умер (спал и не проснулся) американский журналист-разоблачитель Влчек. "Новичок"?
14:55  Это вам не сказка. В Дании показали детское шоу с голыми взрослыми
14:27  В Красноярском крае схвачен основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (он же Виссарион) и 2 его "апостола"
13:49  Битва за ТикТок и Цифровой колониализм, - И.Шнуренко
12:47  Кризис либерализма требует альтернативы - Эдуард Биров
10:20  Пентагон впервые развернул подразделение Космических войск США за рубежом - на базе "Аль-Удейт" в Катаре
09:50  Бегство в Россию: казахстанцы опять на чемоданах? - САМ
09:00  Ливийская нефть вышла из плена. "Печалька" всем остальным нефтедобытчикам, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Какая страна сумела победить монголов, используя их собственную тактику?
16:06 22.09.2020

Я могу вспомнить две империи, которые сумели использовать тактику монголов против них, чтобы победить их в отдельной битве и в целой войне. Мамлюкский султанат Египта, чьи военные формирования состояли из европейских и азиатских тюрок, а также из представителей кавказских народов, успешно использовал тактику притворного отступления и заманивания в ловушку. Делийский султанат, которым правили среднеазиатские тюрки и иранцы, взял врага тем, что применял такую же тактику запугивания, какой умеловладели и полководцы Чингисхана.

Давайте расскажем о них по порядку.

Из-за необходимости отвлечения войск на завоевание Китая и союза, заключенного Золотой Ордой с багдадскими халифами, ближневосточный поход монголов начался только в 1256-м году. Были завоеваны остатки Ирана, контролируемые разрозненными лидерами шиитского течения низаритов, разгромлены владения халифов, покорены Айюбиды Сирии и начато продвижение в Палестину, которая принадлежала мамлюкам.

Но внезапно ушел из жизни великий хан, и руководитель похода Хулагу был вынужден уйти из Леванта в 1260-м году, оставив своему лучшему полководцу, христианину Китбуге лишь чуть более десяти тысяч войска. Тем не менее, тот решил атаковать, и даже был уверен в победе.

Этим воспользовался султан Кутуз, который собрал вдвое большие силы и отправил своего военачальника Бейбарса преследовать врага так, как это делали сами монголы. Затем он изобразил притворное отступление и заманил монголов в ловушку между горами, где они не могли маневрировать. Кочевников с тыла атаковали численно превосходящие войска, которые разрушили миф об их непобедимости. Тюркская стреляющая кавалерия, которую они били неоднократно, на этот раз оказалась на высоте, и была не только быстрее, но и лучше управлялась.

Как я уже сказал, Делийский султанат в качестве основного оружия против монголов использовал страх. Поскольку Чингисхан отказался от идеи завоевывать Индию, смутившись здешним влажным климатом, эта нелегкая задача выпала на улус Чагатая, расположенный в Средней Азии. Война была очень долгой, но наиболее острые ее моменты пришлись на эпоху правления Ала ад-Дина Хильджи (1296-1316-е гг.).

Ала ад-Дин был не очень приятным человеком. Он подготовил свержение своего дяди, который ранее поставил племянника во главе крупной провинции, а затем приказал возить тушку своего родственника по всей стране и показывать людям. Но он был очень умелым правителем и доказал, что может не только предавать своих близких.

Он знал, что монголы издавна использовали страх как оружие против своих врагов и не видел причин, почему с ними нельзя сделать то же самое. Он применял принцип "око за око, зуб за зуб", только воздавал врагу в удвоенном количестве и никогда не проявлял милосердия. Результаты оказались весьма обнадеживающими.

Вот несколько примеров его обращения с монголами:
- после вторжения монголов в Пенджаб в 1297-м году делийцами была побеждена их большая конная армия, а тех, кого взяли в плен, отвезли в столицу и отправили на небо к Тенгри;
- после нападения на следующий год захваченных пленников, в том числе, некоторое количество монгольских женщин, отвезли Дели и предали публичному наказанию в качестве зрелища для толпы;
- когда восстали перешедшие на сторону Ала ад-Дина монголы, которые получили от него землю, он приказал расправиться с мятежниками на глазах у их же родителей;
- после отражения атак 1305-1306-х годов, врагов, включая женщин и детей, художественно наказали с помощью слонов, причем, сделали это по-восточному изобретательно;
- а еще ходила байка, что Ала ад-Дин использовал головы монгольских воинов, чтобы построить из них главную башню Дели.

Все вместе это так напугало монголов, что они не хотели вторгаться в Индию в течение довольно долгого времени. Ход войны изменился, и теперь Делийский султанат начал вторгаться на территорию монголов.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600779960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторам предстоит изучить и проработать республиканский бюджет
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2020 года №582
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2020 года №592
- Д.Ашимбаев: новые органы нужны, чтобы решения не топились, а обсуждались
- В Правительстве рассмотрены вопросы развития массового спорта
- Казахстан в Генассамблее ООН: мирные инициативы и открытый диалог
- Кадровые перестановки
- Тимур Кулибаев: Оценку эффективности мер поддержки должен дать сам бизнес
- Министр энергетики Казахстана выступил на генеральной конференции МАГАТЭ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  