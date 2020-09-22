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По запросу КазМВД арестован Гендиректор российского оператора связи "Алмател" А.Гадалов
16:54 22.09.2020

Гендиректор российского оператора связи арестован по делу о международном мошенничестве
Гендиректор телекоммуникационного оператора "Алмател" Александр Гадалов оказался под арестом. Ранее из России в Казахстан был экстрадирован бывший собственник оператора Жомарт Ертаев: его обвиняют в выводе средств из банка RBK, которые пошли, в том числе, на покупку телекоммуникационных активов

Игорь Королев, cnews.ru, 21 сентября

Арестован гендиректор "Алматела" Александр Гадалов
Гендиректор телекоммуникационного оператора "Алмател" Александр Гадалов оказался под стражей. Об этом сообщил телекоммуникационный блогер Андрей Хаскин. По его информации, запрос на арест Гадалова поступил из МВД Казахстана.
Сотрудникам "Алматела" якобы сообщили, что их гендиректор находится в отпуске, а с операционными вопросами следует обращаться к его заместителю. Пресс-служба "Алматела" не ответила на запрос CNews по данному вопросу.
На сайте Мосгорсуда содержится информация об избрании Таганский районным судом Москвы меры пресечения Гадалову А.А. (инициалы совпадают с инициалами гендиректора "Алматела") в виде заключения под стражу. В картотеке сказано, что Гадалова обвиняют по статье 159 часть 4 Уголовного кодекса ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение").

Как появился "Алмател"
История "Алмател" начинается в 2015 г., когда компания "Алма-групп" стала скупать телекоммуникационные активы в различных российских регионах.
"Алмателом" были приобретены московский оператор 2Com, подмосковный "Цифра Один", краснодарский "Южный телеком", "Саратовская цифровая телефонная сеть" и др. Все эти операторы перешли на работу под бренд "Алмател".
В 2017 г. управление телекоммуникационными активами "Алма-групп" перешло к новой компании "Алмател". Ее гендиректором стал Гадалов, который до этого возглавлял "Алма-групп". Собственником операторов, работающих под брендом "Алмател", является закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд (ЗПКИФ) "Евразия Инвестментс", чьими активами управляет компания "Ник развитие".

Крах владельца "Алматела"
Конечным собственником "Алма-групп" был казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев, который также был фактическим владельцев казахстанского банка RBK и оператора кабельного телевидения "Алма-ТВ". В 2017 г. банк RBK стал испытывать финансовые трудности и перешел к новому владельцу - казахстанскому предпринимателю Владимиру Киму. Для управления "токсичными" активами банка было создана "Специальная финансовая компания DSFK", также принадлежащая Киму.
Власти Казахстана обвинили Ертаева в выводе из банка RBK денежных средств на сумму 144 млрд тенге ($373 млн) путем выдачи кредитов подставным организациям под фиктивные залоги. В числе таковых назывался и кредит на сумму 16 млрд тенге ($41 млн), выданный банком RBK казахстанской компании Ordabasy Communications (впоследствии переименована в Asset Invest).
Как писало издание Banker.kz, данная компания за 42 млрд тенге ($108 млн) в интересах Ертаева приобрела "Алма-ТВ" у ее предыдущего собственника – Динмухамета Идрисова. Приобретенного оператора затем преобразовали в "Алмател Казахстан". Права требования по данному кредиту перешли к DSFK. Обвинение также утверждает, что денежные средства из "Алма-ТВ" выводились для покупки телекоммуникационных компаний в России.
В 2018 г. по запросу МВД Казахстана Жомарт Ертаев был задержан в Москве. Бизнесмен обвинения отрицал и заявлял, что его преследуют из-за того, что "Алма-ТВ" транслировала российские телеканалы. В России Ертаеву сначала предоставили статус беженца, но затем лишили его и экстрадировали в Казахстан. Там в ходе судебного процесса бизнесмен признал свою вину в выводе денежных средств из Казахстана.
Одновременно, как сообщал Александр Гадалов изданию Comnews, DSFK стала конечным собственником ЗПКИФ "Евразия Инвестментс", а вместе с ним и операторов, входящих в группу "Алмател". К DSFK перешел и "Алмател Казахстан".

Поиск нового владельца для "Алматела"
Между тем, сама "Алмател" ищет нового владельца. По информации источника CNews на телекоммуникационном рынке, покупкой "Алматела" интересовался "Ростелеком", но ему нужна была только компания "Южный телеком", тогда как владельцы "Алматела" хотят продать всю группу компаний. После этого переговоры начались с "Эр-Телекомом".
Согласно подготовленной компанией презентации для инвесторов (имеется в распоряжении CNews), на конец 2019 г. "Алмател" обслуживала 142 тыс. абонентов интернета, 13 тыс. пользователей кабельного ТВ и 30 тыс. клиентов фиксированной телефонии. В том числе в Москве компания обслуживала 121 тыс. пользователей интернета, 17 тыс. пользователей фиксированной телефонии и всех упомянутых клиентов кабельного ТВ.
За 2018 г. выручка компании составила 2,3 млрд руб., маржа по показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) – 22%. Примерно половина выручки - 1,06 млрд руб. - приходилась на массовый сегмент, 890 млн руб. на корпоративный сегмент и 260 млн руб. на клиентов из числа госорганизаций.

Источник - cnews.ru
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