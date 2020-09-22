Заразный барак. 50 депутатов РосДумы больны КОВИ. 10 из них - в больницах

17:03 22.09.2020

Десять депутатов Госдумы РФ находятся в больницах c СOVID-19



Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о десяти депутатах, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.



"На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек. Десять депутатов находится в больницах", – сказал Володин. При этом он не стал называть фамилии заболевших депутатов.



По его словам, депутаты поддержали решение о продлении закрытого режима работы Госдумы, включая ограничение количества посетителей и проведение заседаний комитетов по видеоконференцсвязи.



"Видите, третий ряд пустой. Почему? Потому что пришел человек, который был носителем вируса, а мы были вынуждены принять решение о самоизоляции тех, кто с ним на одном ряду находился", – сказал Володин.



Спикер Госдумы также попросил депутата Владимира Бортко перейти на дистанционную работу, так как он находится в группе риска по коронавирусной инфекции. На прошлой неделе он просил уйти на удаленную работу депутатов Госдумы преклонного возраста, в частности, отдельно попросил об этом Валентину Терешкову.



По официальным данным, в России с начала эпидемии заболели 1 103 399 человек в 85 регионах страны, умерли 19 418 человек. За последние сутки было выявлено 6 148 новых случаев заболевания.