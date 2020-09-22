Помпео: США "соразмерно" отреагируют на отравление Навального. Отравят Меланью купоросом?

17:05 22.09.2020

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал позицию Вашингтона по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального в интервью немецкому изданию Bild.



По словам Помпео, нет оснований полагать, что со стороны США не последует никаких мер в связи с отравлением Алексея Навального, поскольку Вашингтон считает применение химического оружия недопустимым. В этой связи Помпео напомнил о реакции США на применение химического оружия при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в британском городе Солсбери в марте 2018 года.



Соединенные Штаты отреагируют соразмерным образом, как только в распоряжении американских властей будут все факты, заявил Помпео.



Он отметил, что Вашингтон намерен дождаться результатов исследования проб Навального от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). США также ждут от России проведения расследования, которое в итоге позволит определить, как произошло отравление Навального, сказал американский госсекретарь в интервью Bild.



Помпео в очередной раз обрушился с критикой на строящийся газопровод "Северный поток - 2". "Мы надеемся, что строительство не будет завершено", - заявил он и добавил, что Вашингтон работает над созданием коалиции, чтобы не допустить этого. "Мы надеемся, что правительство Германии придет к такой же позиции, будь то из-за случившегося с господином Навальным или из-за реальных последствий для безопасности, которые влечет за собой зависимость от российского газа", - отметил Помпео.



Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами отравления 20 августа в Омске: ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Более двух недель политик провел в коме.

О том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичок", сообщили власти Германии со ссылкой на результаты анализов в лаборатории бундесвера, которые позже подтвердили в лабораториях Франции и Швеции. Обстоятельства отравления по-прежнему неизвестны.

Власти России сомневаются в том, что Навальный был отравлен, утверждая, что в анализах, взятых у него в России, яда не обнаружили.

"Северный поток - 2" должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Сейчас его сооружение приостановлено из-за американских санкций, однако и Москва, и Берлин неоднократно заявляли о приверженности завершению этого проекта.