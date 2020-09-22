 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.09.2020
19:08  В Казахстане опять (в который раз?) реорганизовали "Комитет контроля качества"
18:17  Дурная кровь. Дочь Ельцина Т.Юмашева поддержала БелМайдан
17:05  Помпео: США "соразмерно" отреагируют на отравление Навального. Отравят Меланью купоросом?
17:03  Заразный барак. 50 депутатов РосДумы больны КОВИ. 10 из них - в больницах
16:54  По запросу КазМВД арестован Гендиректор российского оператора связи "Алмател" А.Гадалов
16:06  Какая страна сумела победить монголов, используя их собственную тактику?
15:52  Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США

15:51  Настоящая новая нефть: почему рынок лития становится самым важным
15:48  Американо-российские "толкушки". Война броневичков на дорогах Сирии, - "СП"
15:47  Власти Туркменистана выслеживают людей, у которых установлен VPN
15:46  За сколько в Турции в 20 веке можно было купить молодую рабыню?
15:43  Понять и простить. Как русская элита сдала Москву полякам (уроки истории), - А.Сидорчик
15:41  Скончался диктор и певец, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов
15:40  Какова судьба города-спутника Алматы Gate City?
15:38  Беспредел по-ташкентски. Частная фирма пытается захватить дом и участок семьи глухонемых инвалидов Жилкиных и их соседей
15:37  В Туркмении закрывают русские школы, сменив Москву на Анкару
15:31  Косорукий болт... В Алматинской области рухнул строящийся спорткомплекс за 1,1 миллиарда
15:23  В Турции загадочно умер (спал и не проснулся) американский журналист-разоблачитель Влчек. "Новичок"?
14:55  Это вам не сказка. В Дании показали детское шоу с голыми взрослыми
14:27  В Красноярском крае схвачен основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (он же Виссарион) и 2 его "апостола"
13:49  Битва за ТикТок и Цифровой колониализм, - И.Шнуренко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Помпео: США "соразмерно" отреагируют на отравление Навального. Отравят Меланью купоросом?
17:05 22.09.2020

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал позицию Вашингтона по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Помпео, нет оснований полагать, что со стороны США не последует никаких мер в связи с отравлением Алексея Навального, поскольку Вашингтон считает применение химического оружия недопустимым. В этой связи Помпео напомнил о реакции США на применение химического оружия при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в британском городе Солсбери в марте 2018 года.

Соединенные Штаты отреагируют соразмерным образом, как только в распоряжении американских властей будут все факты, заявил Помпео.

Он отметил, что Вашингтон намерен дождаться результатов исследования проб Навального от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). США также ждут от России проведения расследования, которое в итоге позволит определить, как произошло отравление Навального, сказал американский госсекретарь в интервью Bild.

Помпео в очередной раз обрушился с критикой на строящийся газопровод "Северный поток - 2". "Мы надеемся, что строительство не будет завершено", - заявил он и добавил, что Вашингтон работает над созданием коалиции, чтобы не допустить этого. "Мы надеемся, что правительство Германии придет к такой же позиции, будь то из-за случившегося с господином Навальным или из-за реальных последствий для безопасности, которые влечет за собой зависимость от российского газа", - отметил Помпео.

Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами отравления 20 августа в Омске: ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Более двух недель политик провел в коме.
О том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичок", сообщили власти Германии со ссылкой на результаты анализов в лаборатории бундесвера, которые позже подтвердили в лабораториях Франции и Швеции. Обстоятельства отравления по-прежнему неизвестны.
Власти России сомневаются в том, что Навальный был отравлен, утверждая, что в анализах, взятых у него в России, яда не обнаружили.
"Северный поток - 2" должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Сейчас его сооружение приостановлено из-за американских санкций, однако и Москва, и Берлин неоднократно заявляли о приверженности завершению этого проекта.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600783500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторам предстоит изучить и проработать республиканский бюджет
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2020 года №582
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2020 года №592
- Д.Ашимбаев: новые органы нужны, чтобы решения не топились, а обсуждались
- В Правительстве рассмотрены вопросы развития массового спорта
- Казахстан в Генассамблее ООН: мирные инициативы и открытый диалог
- Кадровые перестановки
- Тимур Кулибаев: Оценку эффективности мер поддержки должен дать сам бизнес
- Министр энергетики Казахстана выступил на генеральной конференции МАГАТЭ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  