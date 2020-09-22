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Дурная кровь. Дочь Ельцина Т.Юмашева поддержала БелМайдан
18:17 22.09.2020

Сатановский о походе дочки Ельцина за властью: "Мало им, гадам, СССР и России было"

Татьяна Юмашева открыто поддержала белорусский майдан. Известный политолог Евгений Сатановский прокомментировал поход дочки Ельцина за властью: "Мало им, гадам, СССР и России было".

Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева подписалась под письмом либеральной общественности в поддержку протестов в Белоруссии. Политолог Евгений Сатановский напомнил белорусам о "заслугах" отца Юмашевой и его окружения в 1990-х.

По его словам, первый президент РФ благополучно похоронил Советский Союз, "сообразив на троих" в Беловежской пуще, расстреливал собственный парламент из танков, допустил гражданскую войну в Чечне, разрушил экономику и науку, провел "воровскую приватизацию" и сделал страну сырьевым придатком Запада. Кроме того, при Ельцине в России начался бандитский беспредел, который люди еще не скоро забудут.

Политолог также обратил внимание на то, что голову подняли и другие фигуры эпохи 1990-х. В частности, глава "Роснано" Анатолий Чубайс неожиданно высказался об усилении давления на промышленность.

Дочка в поход за властью ломанула? Тогда понятным становится многое. Повылезала из тьмы волчья стая. Собралась на поминки - теперь Белоруссии. Мало им, гадам, СССР и России было, - пишет Сатановский в Telegram.

Источник - news-evi.net
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