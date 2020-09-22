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В Казахстане опять (в который раз?) реорганизовали "Комитет контроля качества"
19:08 22.09.2020

Комитет контроля качества в Казахстане реорганизовали
Республиканские госучреждения – территориальные подразделения и государственные юридические лица Комитета будут переименованы.

Постановлением Правительства РК от 22 сентября 2020 года в Казахстане создан отдельный комитет санэпидслужбы, сообщает zakon.kz. со ссылкой на сайт премьер-министра.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан станет уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Территориальные подразделения и государственные юридические лица Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг будут реорганизованы и переименованы.

Вновь образованному Комитету санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК будет подчиняться "Национальный центр экспертизы", Комитету медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК – "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий".

Комитет медицинского и фармацевтического контроля определен уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Источник - zakon.kz
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