В Казахстане опять (в который раз?) реорганизовали "Комитет контроля качества"

19:08 22.09.2020

Комитет контроля качества в Казахстане реорганизовали

Республиканские госучреждения – территориальные подразделения и государственные юридические лица Комитета будут переименованы.



Постановлением Правительства РК от 22 сентября 2020 года в Казахстане создан отдельный комитет санэпидслужбы, сообщает zakon.kz. со ссылкой на сайт премьер-министра.



Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан станет уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.



Территориальные подразделения и государственные юридические лица Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг будут реорганизованы и переименованы.



Вновь образованному Комитету санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК будет подчиняться "Национальный центр экспертизы", Комитету медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК – "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий".



Комитет медицинского и фармацевтического контроля определен уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля.