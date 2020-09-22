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УзбГосинспекцию связи возглавил Голибшер Зияев
21:01 22.09.2020

Начальником Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций назначен Голибшер Зияев, до этого работавший заведующим секретариата приемных премьер-министра.

Государственную инспекцию по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана возглавил Голибшер Мелибоевич Зияев. Постановление об этом 21 сентября издало правительство, сообщило Министерство юстиции.

Голибшер Зияев (1961 г. р.) окончил Ташкентский электротехнический институт связи в 1983 году и начал трудовую деятельность в Джизакском городском узле связи в должности ведущего инженера.

В разные годы работал первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана (2005−2009), генеральным директором Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения (2012−2017), начальником Госинспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (2017).

До нынешнего назначения с мая 2019 года работал заведующим секретариата по организации и координации деятельности приемных премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей. Постановлением Кабинета Министров данную должность теперь занял Абдумалик Абдукодирович Алламурадов.

Прежний глава Госинспекции связи Асаджон Ходжаев в конце июля возглавил Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600797660
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