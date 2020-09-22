Лучшим оружием против Ирана в США признали санкции, - "НГ"

00:05 23.09.2020

Трамп планирует воздействовать на недругов Америки экономически, а не угрозой войны

Геннадий Петров

22.09.2020



Американский президент указал на тех, кого он победит без оружия.

Одной из решающих причин, которые ослабляют Армию США, стали бессмысленные войны за рубежом, в частности, на Ближнем Востоке. Так заявил Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в городе Дейтон, что в штате Огайо. Президент убедительно продемонстрировал избирателям, что отдает предпочтение иным способам воздействия на врагов США, нежели сила. Перед митингом, где Трамп клеймил бессмысленность войн, он подписал указ о новых жестких санкциях против тех, кто будет торговать тяжелым оружием с Ираном. РФ уже заявила, что, возможно, не будет им подчиняться.

Идея, что США излишне плотно вовлечены в далекие конфликты, не имеющие прямого отношения к безопасности страны, в речах нынешнего президента появляется не впервые. Трамп во многом строит свою избирательную кампанию на противопоставлении курсу предшественника Барака Обамы, чьим соратником является нынешний кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Действующий глава государства обвиняет демократов в том, что они втянули американцев в войны в Сирии, Ираке и Афганистане, и ставит себе в заслугу то, что он выводит солдат США из этих стран.



"Это было сделать непросто", – сказал Трамп в Дейтоне, пообещав, что при его правлении Белый дом не станет больше втягивать страну в "бессмысленные и дорогостоящие войны за рубежом".



Вероятно, по неслучайному совпадению митингу в Огайо предшествовало заявление госсекретаря Майкла Помпео, где он сообщил, что США восстанавливают оружейное эмбарго против Ирана. Соответствующий указ Трамп подписал незадолго до митинга. Американские санкции вводятся против тех стран и фирм, кто будет способствовать поставкам тяжелого неядерного оружия из Ирана и в Иран.



В самих США меры давления на Исламскую Республику общественное мнение в целом поддерживает, а в мире, наоборот, осуждает. Ведь Вашингтон в одностороннем порядке восстановил санкции, введенные на уровне ООН. Пятилетний срок действия международного запрета на торговлю с Ираном тяжелым вооружением истекает 18 октября этого года. Эмбарго было введено в рамках международной "ядерной сделки", по которой в Тегеране обязались свернуть свою ядерную программу. США – единственная страна (за исключением Израиля), где считают, что Иран свои обязательства нарушил. В течение последних месяцев администрация Трампа пыталась продлить эмбарго через международные организации, но эти попытки потерпели крах. В августе Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго на неопределенный срок. Из 15 членов Совбеза позицию американцев поддержала только Доминиканская Республика. И вот теперь США вводят оружейные санкции самостоятельно.



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна американского давления не боится. Выступая на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям", он сказал, что в санкциях США нет ничего нового. "Не думаю, что они окажут более значительное влияние на Иран, чем было раньше", – отметил министр.



Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин полагает, что Мохаммад Джавад Зариф демонстрирует не вполне искренний оптимизм. "Иранское руководство всегда говорило, что санкции на их страну никакого особого влияния не оказывают. Но не следует забывать, что США имеют значительные возможности в банковской и финансовой сферах, чтобы влиять на всех, кто торгует с Ираном. В первую очередь речь идет о России и Китае. Страны ЕС и Великобритания не имеют широких перспектив для сотрудничества в военно-технической сфере с Ираном", – сказал эксперт в комментарии "НГ".



Американские санкции предусматривают создание черного списка компаний, которые сотрудничают с иранцами в сфере торговли тяжелыми вооружениями. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже осудил действия США. "Я всегда знал, что слон – символ Республиканской партии, но, пожалуйста, не рассматривайте мир как посудную лавку", – сказал он телеканалу Al Arabiya. При этом он затруднился ответить, будет ли российский бизнес следовать американским запретам. "Не знаю, придется ли иностранным компаниям подчиняться санкциям. У бизнеса свои оценки, но ясно одно, что односторонние санкции нелегальны и незаконны", – заявил Лавров. Тему односторонних санкций он затронул и на сессии Генассамблеи ООН. В ходе своего видеообращения от лица стран ОДКБ Лавров заговорил о нежелании некоторых стран считаться с законными интересами других государств. "Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих", мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными", – приводит его слова РИА Новости.