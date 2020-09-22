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Мажорик покуражился. 17-летнего сына казахстан-депутата Крылова выпустили из СИЗО по делу об отрубленной голове
00:36 23.09.2020

В Уральске выпустили из СИЗО 17-летнего Артема Крылова, обвиняемого в непреднамеренном убийстве 41-летней Екатерины Ананьевой, погибшей под винтом катера, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Молодого человека выпустили под подписку о невыезде. "Поскольку сейчас следствие еще не закончено, я не могу дать какие-либо комментарии. Могу сказать лишь то, что меру пресечения изменили с ареста на подписку о невыезде постановлением следственного суда", - заявила адвокат обвиняемого Анастасия Литвиненко.

Двоюродная сестра погибшей Людмила Еркналиева в телефонном разговоре с журналистом издания сообщила, что сейчас находится не в городе и не знает о происходящем в деле. Она добавила, что любой отец будет помогать своему сыну, и поэтому семья потерпевших не будет препятствовать освобождению Артема Крылова.

Место гибели Екатерины Ананьевой. © mgorod.kz

Трагедия с Екатериной Ананьевой произошла 6 июня 2020 года у берега реки Чаган. Поздно вечером после работы на даче женщина купалась с подругой в реке и отплыла от берега. В этот момент ее сбил пронесшийся на большой скорости, как утверждают свидетели, катер, на котором, по свидетельству очевидцев, находились молодой человек и девушка. Предположительно, люди на катере были в подвыпившем состоянии.

Спустя несколько часов после случившегося спасатели обнаружили тело женщины. Однако отрезанные предположительно винтом катера голову и руку Ананьевой водолазы так и не нашли. Дело приобрело большой общественный резонанс.

5 августа был задержан подозреваемый в наезде - 17-летний Артем Крылов, сын депутата маслихата ЗКО, известного в области предпринимателя Валерия Крылова. В моторе катера, который принадлежит семье депутата, обнаружили волосы и кровь погибшей женщины. Суд санкционировал арест подозреваемого.

В середине августа стало известно, что семья погибшей Екатерины Ананьевой простила обвиняемого. Родные рассказали, что отрицавший поначалу причастность своего сына к преступлению депутат позже пришел к ним с извинениями и предложил свою помощь.

Также стало известно, что дело о смертельном наезде катера переквалифицировали со статьи "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта" на статью "Убийство".

Источник - Tengrinews.kz
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