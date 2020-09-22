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"Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, - И.Субботин
01:01 23.09.2020

Как дело турецкого бизнесмена поставило под удар несколько стран

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
22.09.2020

Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании российского капитала. Об этом говорится в расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Courthouse News Service. Эти данные о "золотом" магнате, который считается хранителем финансовых тайн семьи Реджепа Тайипа Эрдогана, давно находятся в руках американских правоохранителей.

Из расследования OCCRP и Courthouse News Service следует, что Зарраб работал с отмыванием многомиллионных банковских переводов из РФ в 2008 году, когда в стране был зафиксирован масштабный отток капитала.

Интересно, что в "российской" схеме Зарраба была задействована юрисдикция не только Турции, но и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В центре, по опубликованной информации, находилась компания бизнесмена Bella Investments, которая, как обращают внимание сотрудничавшие с Заррабом люди, в реальности не вела никакой деловой активности. По словам расследователей, она даже имеет связь с теми субъектами, которые фигурируют в расследовании покойного юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

"Российские" махинации Зарраба были известны даже турецким правоохранителям, которые расследовали коррупцию в высших эшелонах власти. "Для того чтобы удовлетворить потребность российских банков в горячих деньгах, они переводили деньги через подставные компании", – цитирует Courthouse News Service внутренний доклад турецких стражей правопорядка о Заррабе и его подельниках. Тем не менее, согласно материалам расследования, турецкая полиция не смогла копнуть глубже из-за отсутствия доступа к большинству банковских выписок, которые позже всплыли в американских судебных документах. Однако Зарраб интересовал США по другому поводу. Это создание схемы по обеспечению Ирана средствами через незаконную продажу золота.

Турецкий предприниматель был задержан в Америке четыре года назад, его арест почти сразу оброс разными версиями. Есть гипотеза, что, отправившись с супругой и дочерью в Штаты весной 2016 года, Зарраб уже знал, что находится под подозрением. Однако в Иране и в Турции "золотому" магнату могла грозить серьезная опасность из-за того, что он владел компрометирующими элиту обеих стран сведениями. В связи с этим Зарраб, вероятно, выбрал худшее из зол, оставив незаконные сделки и добровольно отправившись в руки американских правоохранителей.

Безусловно, "дело Зарраба" могло бы остаться обычным судебным разбирательством, если бы не близость фигуранта к Эрдогану и его родственникам. Несколько лет назад американская прокуратура предоставила суду телефонные записи, которые свидетельствуют, что у бизнесмена и турецкого президента сформировались практически родственные отношения. К примеру, в одном из частных разговоров, который произошел в 2013 году, Зарраб просит Эрдогана, который тогда еще занимал пост премьер-министра, оказать содействие с одним банком, через который можно проводить транзакции, имеющие отношение к Ирану. Кроме того, "золотой" магнат был уличен в отправке пожертвований на счета фондов, связанных с сыном и супругой турецкого президента.

Зарраб в итоге признал себя виновным в нарушении американских санкций против Ирана и пошел на сделку со следствием, получив статус свидетеля по ряду других, перекликающихся с его досье дел. Показания "золотого" магната помогли в расследовании в отношении находившегося в руках американских правоохранительных органов Мехмета Хакана Атиллы – заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank. Это финансовое учреждение сыграло центральную роль в реализации схемы по обходу антииранских санкций.

"Другая часть расследования OCCRP и Courthouse News Service свидетельствует, что зять турецкого лидера и нынешний министр финансов Берат Албайрак в свое время помогал уладить юридические проблемы с функционированием "иранской" схемы. Неудивительно, что, по данным "НГ" (см. номер от 01.12.17), передача Зарраба Турции стала едва ли не главным вопросом американо-турецких двусторонних переговоров, обогнав по приоритету тему проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Источник - ng.ru
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