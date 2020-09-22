Евросоюз примет мигрантов по новым правилам. Новый "мощный механизм солидарности"

07:20 23.09.2020

Брюссель подготовил новый "мощный механизм солидарности"



Газета "Коммерсантъ" №173 от 23.09.2020

Еврокомиссия в среду, как ожидается, представит пакет предложений по реформе миграционной политики ЕС. Цель - добиться более справедливого распределения среди всех членов Евросоюза бремени, вызванного наплывом мигрантов. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в новую систему будет заложен "новый мощный механизм солидарности". Впрочем, среди членов ЕС наверняка будут и недовольные запланированными нововведениями, так что полностью преодолеть раскол между странами Евросоюза вряд ли удастся.



О грядущей реформе миграционной политики председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала неделю назад в послании к депутатам Европарламента. Формально единой системной политики в этой сфере у Евросоюза до сих пор нет. Европейские институты могут предлагать те или иные общие меры и даже настаивать на них, но согласовать эти требования между всеми странами далеко не всегда получается, и что-то остается непринятым, а что-то - пробуксовывающим на практике. Одним из правовых механизмов, до сих пор регулировавших ответ ЕС на вынужденную миграцию в государства-члены, была так называемая Дублинская система, впервые утвержденная в 1990 году. Предложения пересмотреть эту систему звучат не первый год, но теперь в Еврокомиссии заверяют: ее отменят.



Между тем, Дублинские соглашения содержат обширный список критериев, по которому определяется, какое государство отвечает за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища.



Самый важный пункт - о первом пересечении границы: проще говоря, проблему беженцев в большинстве случаев должны решать те страны ЕС, которые стали первыми на их пути.

"Дублинская система европейских правовых норм не отвечает на вопрос, кому давать, а кому не давать убежище, но позволяет определить, какое государство должно рассматривать ходатайство по существу. В последние годы по факту эту нагрузку несли на себе преимущественно Греция и Италия. Они задыхались от своего бремени и ожидали распределения ответственности в соответствии с теми обещаниями солидарности, которые десятилетиями слышат от Европы, но видели реальную солидарность, наверное, только со стороны Германии",- заявила "Ъ" доцент кафедры международного права РУДН Екатерина Киселева.



Она отметила, что "в идеальной ситуации страны должны были бы принимать определенное число вынужденных мигрантов, попавших на территорию ЕС, пропорционально конкретным индикаторам - например, размеру ВВП и ВВП на душу населения". Между тем, как подчеркнула госпожа Киселева, для кризиса последних пяти лет Дублинская система оказалась не тем инструментом, который может дать удовлетворительные для всех стран ответы и решения. Но полный отказ от нее, добавила собеседница "Ъ", "выглядит рискованно": "Другие масштабные инициативы по миграции не накладывают на страны-члены юридических обязательств в части распределения бремени и, несмотря на полувековые заявления ЕС о солидарности, оставляют фактически без поддержки те страны, которые в ней так нуждаются. И нет гарантии, что новый красивый документ позволит реально решить проблему".



Искать новый подход к решению общей миграционной проблемы заставил кризис 2015–2016 годов.

Тогда в пограничные страны-члены ЕС - прежде всего в Италию, Грецию, Испанию, а также в Венгрию - хлынули сперва десятки, а затем сотни тысяч выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Точечные меры, с трудом и иногда на повышенных тонах согласованные европейскими лидерами, позволили снизить число заявок на получение убежища с 2,4 млн в 2015–2016 годах до 1,8 млн в 2017–2019 годах. Тем не менее до сих пор отдельные страны Евросоюза могли позволить себе держаться в стороне от дискуссии и даже отказываться от приема беженцев и перераспределения их внутри ЕС, как того требовала Еврокомиссия.



К чему пришла миграционная политика Евросоюза

Одновременно с этим остро встала и проблема дальнейшего обустройства тех, чьи заявки оказались успешными. В последние недели дискуссии на эту тему резко обострил масштабный пожар, практически уничтоживший лагерь для мигрантов Мориа на греческом острове Лесбос. Пока полиция разбирается, был ли это пожар или поджог, совершенный после новости о случаях коронавируса в лагере, греческим властям и европейским чиновникам пришлось срочно решать, куда переселять почти 13 тыс. человек, оставшихся без крыши над головой. Часть из них еще ожидает решения по заявкам о получении убежища, но часть уже формально находилась под защитой ЕС и продолжала жить в нечеловеческих, как считали многие высокопоставленные посетители лагеря, условиях. "Мориа - это ненормально. Миграция - это нормально. И мы должны справляться",- решительно заявила в конце прошлой недели еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.



Что будет в новом документе, который готовится опубликовать Еврокомиссия, пока точно неизвестно.



Госпожа фон дер Ляйен упомянула подход, "основанный на гуманизме", жесткие меры в отношении организаторов нелегальной миграции, усиление внешних границ ЕС и сотрудничество с третьими странами.

Впрочем, все эти направления работы страны ЕС и без того пытались активизировать в последние годы. По данным агентства Reuters, солидарность по приему беженцев станет обязательной - в обмен на финансирование со стороны ЕС в размере €10 тыс. на одного взрослого. В любом случае вопрос об отказе от приема мигрантов не стоит - скорее Брюссель намерен предложить, как бороться с последствиями проблемы, которую невозможно решить.



"Эти предложения Еврокомиссии должны были быть сделаны гораздо раньше. Но инициативы в области миграции неизменно вызывали разногласия между странами ЕС, поэтому подготовка заняла много времени",- отметила в беседе с "Ъ" Роза Бальфур, директор аналитического Центра Карнеги Европа. Ожидать революционной реформы, по ее мнению, не стоит: задача Еврокомиссии сейчас - сгладить раскол между странами ЕС, а не полностью решить проблему. "Скорее все останутся неудовлетворены новыми предложениями, каждый что-то потеряет и что-то выиграет,- полагает госпожа Бальфур.- И это позволит странам продолжить переговоры по сути вопроса".



Галина Дудина