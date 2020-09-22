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Жители Вахша: власти накануне поездки Рахмона потребовали с каждой семьи по 20 сомони
08:11 23.09.2020

Сентябрь 22, 2020
Мирзонаби Холикзод

Жители Вахшского района Хатлонской области сообщили, что накануне рабочей поездки президента Рахмона сотрудники сельсоветов ходят по домам и требуют с каждой семьи по 20 сомони. Но местные власти утверждают, что обязали собирать деньги только владельцев АЗС и руководителей дехканских хозяйств.

22 сентября президент Эмомали Рахмон с рабочей поездкой прибыл в Хатлонскую область. Во вторник он побывал в Шаартузе, Леваканде и Бохтаре, ожидается, что посетит и Вахшский район.

Джумагул Ашурова, жительница села "Иттифок" Вахшского района, 22 сентября сообщила Радио Озоди, что работники местного сельсовета уже несколько дней ходят по домам и требуют с каждой семьи по 20 сомони. "Я малоимущая, у меня 8 детей, двое из них – инвалиды. Я сама нуждаюсь в деньгах. С другой стороны, у нас в селе нет ни школы, ни медпункта. Дети идут в школу, расположенную в восьми километрах от села. В апреле наши дома пострадали от землетрясения. Никакой помощи оказано не было, а сейчас требуют с нас денег", возмущается женщина.

Женщина добавила, что намерена при встрече рассказать об этом самому президенту.

Другой житель Вахшского района на условиях анонимности сообщил, что работники сельсоветов у зажиточных сельчан требуют денег побольше.

Однако Косим Давлатов, председатель сельсовета "Вахдат" Вахшского района утверждает, что денег с простых жителей к визиту президента никто не собирал. "Да, мы собирали деньги для букетов и благоустройства фонтана на центральной площади у владельцев автозаправочных станций и руководителей дехканских хозяйств", говорит он.

В других сельсоветах Вахшского района уходили от разговоров на эту тему.

Фото одного из читателей сайта Радио Озоди из Горно-Матчинского района
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В августе прошлого года жители Горно-Матчинского района Согдийской области сообщили, что их обязали собрать продукты для праздничного стола в честь приезда главы государства в этот горный район. "Имам мечети обязал каждую семью сдать в сельсовет по одному килограмму риса и мяса и по две лепешки", - сказал один из местных жителей. Однако власти Горно-Матчинского района опровергли это сообщение.

Напомним, в 2012 году президент Рахмон потребовал от председателей городов и районов не собирать деньги у местных жителей. "Ко мне обращаются десятки людей и говорят, что накануне Вашей рабочей поездки местные руководители опустошают наши карманы, что нам делать? Председатели районов, вы требуете у населения собирать деньги, мол приедет президент и необходимо купить ковер, цветы и т.д. Что это такое? Не надо так делать!", возмущенно сказал Рахмон на одной из встреч.

Тем временем, местные руководители сетуют на то, что в местном бюджете расходы на встречу главы государства не предусмотрены, из-за чего они вынуждены обращаться за помощью к жителям.

Президент Рахмон во время рабочих поездок по регионам все чаще принимает участие в открытии различных объектов, построенных местными предпринимателями. Критике часто подвергаются и сами поездки президента по регионам, расходы на которых не разглашаются общественности. В СМИ ранее часто появлялась информация о том, как тот или иной предприниматель или бюджетник в добровольно-принудительном порядке был вынужден потратить свои средства для "достойной" встречи президента.

Источник - rus.ozodi.org
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