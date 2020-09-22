Таджикистан: дошло ли "коронавирусное" пособие до бедных? - С.Рухулло

08:13 23.09.2020

Гани Раджабов, как и сотни нуждающихся в Таджикистане, был обрадован новостью о выделении единовременной помощи в связи с пандемией коронавируса. Он, после объявления властями о выдачи пособий летом этого года, подал заявление и был включен в список получателей помощи от Шахринавского района.



Власти обещали тогда выдать всем нуждающимся семьям денежное пособие в июне-июле, однако Раджабов так и не получил никакой помощи. Он сказал Радио Озоди, что не верит в обещания властей, так как его семья входила в категорию бедных, но они так и не получили пособие.



"У меня жена и трое детей – нас пятеро. Мы как нуждающаяся семья вот уже четыре месяца получаем по сто сомони. И когда я пошел насчет 500 сомони, которые должны были выдать в связи с коронавирусом, мне сказали, что "твой младший ребенок родился в 2018 году и тебе пособие не положено", - рассказал Раджабов.



В связи с ухудшением экономической ситуации из-за пандемии коронавируса власти объявили в начале июня, что в рамках социального проекта Всемирного банка 50 тыс нуждающихся семей будет оказана разовая помощь. Общая сумма выделяемых денег составляла 3 млн долларов и на каждую семью должны были выдать по 500 сомони. Об этом было сообщено всем жителям в виде текстового сообщения. В соответствии с проектом, социальная помощь должна была быть выделена домохозяйствам, подпадающим под категорию "бедных" и имеющих детей в возрасте до 3 лет. На первом этапе помощь должны были распределить среди 17 тыс домохозяйств в 40 различных регионах страны.



Сейчас немало таких жителей, которые, как и наш собеседник, до сих пор не получили пособие. Единовременная помощь от Всемирного банка распределяется через министерство здравоохранения и социальной защиты населения во взаимодействии с департаментами этого министерства на местах, и в первую очередь помощь предоставляется тем семьям, которые уже находились в списке домохозяйств, живущих ниже черты бедности.



17 тыс семей получили помощь



Официальные лица заявляют, что на сегодня уже 70 процентов таких семей получили единовременную помощь. Соима Мухаббатова, начальник отдела анализа и социальной политики Минздрава, в телефонной беседе с Радио Озоди сказала: "Уже 17 тысяч домохозяйств получили эту помощь и только несколько районов, которые только недавно были включены в программу социальной помощи Всемирного банка, остались неохваченными, но они тоже представят списки нуждающихся семей и потом таким семьям будет оказана помощь от Всемирного банка".



Соима Мухаббатова отметила, что второй список получателей будет подготовлен до конца сентября и им будет предоставлено пособие. По ее словам, жители должны знать, что пособие будет выдано не всем малоимущим домохозяйствам. "Список нуждающихся обновляется каждый год после представления необходимых документов. Так как вполне возможно, что в течение года ситуация в домохозяйствах может измениться. Они также должны принимать во внимание то обстоятельство, что во время подачи документов для включения в список нуждающихся есть у них дети в возрасте до трех лет или нет", - добавила собеседница.



Семьи, которые уже получили эту помощь, сказали, что хотя и для таких больших семей, как у них, этих денег было недостаточно, но в тех условиях, в которых они живут, они рады и этим пособиям. Диловар Махмадходжаев, житель кишлака Рузвай Дарвазского района, сказал, что он купил одежду для трех своих детей.



Жалобы на несправедливое распределение помощи



Очень многие семьи как у Диловара получили единовременное пособие и уже истратили его, но есть многочисленные жалобы и от другой группы нуждающихся. Саидэхсон Джалолиен, таджикский журналист, который разбирался с ситуацией с выдачей пособия и говорил по этому поводу с большой группой нуждающихся в одной из передач на независимой радиостанции "Имруз", считает, что имеет место неравенство при распределении помощи.



Он говорит, что когда власти выделяют средства на выдачу пособия, они должны строго следить за ходом выдачи этой помощи. "Местные власти имеют из-за финансов много проблем, и поэтому они могут направить средства, которые выделены для нуждающихся семей, для решения других проблем в регионе. И тех, кто говорят, что они не получили пособия, немало" - отметил Джалолиен.



Азимжон Амирбеков, начальник отдела социальной защиты Дарвазского района, в телефонной беседе с Радио Озоди сказал, что в районе оказана помощь по 500 сомони 92 нуждающимся семьям, у которых есть дети в возрасте до 3 лет. По его словам, власти тщательно подходят к вопросу о распределении помощи: "Список нуждающихся перепроверяется. Домохозяйства получают выделяемые им деньги в качестве пособия со своих счетов через банк".



В прошлом таджикские власти постоянно критиковали за неправильное распределение социальной помощи, случаи кумовства при этом. Однако министр финансов в одной беседе сказал, что они обеспечат прозрачность при расходовании этих средств. В соответствии с официальными данными, в Таджикистане насчитывается 182 тыс нуждающихся домохозяйств. Однако после распространения коронавируса и потерей в связи с пандемией сотен рабочих мест как в Таджикистане, так и России, количество домохозяйств, живущих ниже черты бедности, будет скорее всего, увеличиваться.



Сарвиноз Рухулло

22.09.2020