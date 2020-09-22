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В Узбе решили заменить паспорта ID-картами. Может проще зарубками на ушах?
08:15 23.09.2020

Президент подписал указ о внедрении ID-карт
С 1 января 2021 года в Узбекистане внедряется единая система идентификации личности, которая предусматривает до 2030 года замену паспортов на ID-карты с электронным носителем информации. Ожидается, срок оформления документа составит 1 день.

Президент Шавкат Мирзиеев подписал указ "О мерах по внедрению идентификационных ID-карт в Республике Узбекистан", сообщил во вторник телеканал "Узбекистан 24".

Согласно документу, с 1 января 2021 года в стране внедряется единая система идентификации личности, которая предусматривает поэтапную замену биометрических паспортов на ID-карты с электронным носителем информации (чипом). Это позволит гражданам также пользоваться государственными услугами.

ID-карты будут действительны исключительно на территории Узбекистана. Для выезда за пределы страны будет необходим биометрический паспорт гражданина Узбекистана (загранпаспорт).

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"После внедрения этой системы, после введения ID-карт появится возможность обеспечения уникальности данных в отношении гражданина. С ID-картами можно пользоваться другими государственными услугами в сфере здравоохранения, при оформлении транспортных, паспортно-визовых документов. Этот перечень можно перечислять до бесконечности", - заявил директор Государственного центра персонализации при Кабмине Нажмиддин Тураходжаев.

До 31 декабря 2022 года ID-карты будет выдаваться добровольно лицам, достигшим 16-летнего возраста, а также при утере паспорта, желании заменить ФИО, национальность и по другим основаниям, указанных в законодательстве. С 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года обмен биометрических паспортов на ID-карты будет осуществляться в обязательном порядке по мере окончания срока их действия.

Сроки выдачи ID-карт:

для новорожденного ребенка до одного года - сроком на 2 года (на усмотрение родителей, опекунов);
лицам в возрасте от 1 года до 16 лет - сроком на 5 лет (по усмотрению родителей, опекунов, попечителей);
С 16 лет - сроком на 10 лет (для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Узбекистана и лиц без гражданства с 16 лет до 60 лет - сроком на 5 лет).
Для оформления и получения ID-карты необходимо предоставить такие же документы как для получения биометрического паспорта, вида на жительство, в том числе и для иностранного гражданина, а также свидетельства о рождении. Заявление на получение идентификационной карты можно подать как лично, так и онлайн, отмечает телеканал "Узбекистан 24".

Директор Государственного центра персонализации при Кабмине Нажмиддин Тураходжаев отмечает, что документ можно будет получить в течение 1 дня (для паспорта сейчас - 10 дней).

По его словам, документ и чип будут защищены соответствующими сертификатами безопасности и электронной цифровой подписью.

Идентификационная карта будет содержать биографические данные владельца, цифровую фотографию, отпечатки пальцев (по достижению 16-летнего возраста), сертификат ключа электронной цифровой подписи (по достижению 16-летнего возраста). При этом данные о национальности владельца вносятся в чип идентификационной карты без указания на бланке ID-карты, говорится в сюжете "Узбекистан 24".

Государственная пошлина за выдачу ID-карт, которые заменят национальный паспорт, установлена в размере 89% базовой расчетной величины (198470 сумов, по состоянию на 22 сентября 2020 года).

До 31 декабря 2020 года соответствующим министерствам и ведомствам поручено:

внедрить возможность подачи заявки на получение ID-карты, электронной очереди и онлайн-оплаты на Едином интерактивном портале государственных услуг (my.gov.uz);
внедрить возможность получения свидетельства о рождении через информационную систему "Единый электронный архив органов ЗАГС" при оформлении ID-карты;
модернизировать систему "Электронное правительство";
разработать проект Концепции по внедрению в Узбекистане ID-карт и "Дорожной карты" по ее реализации.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600838100
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