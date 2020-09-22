Дурменьский мечтатель. Мирзиеев повелел истребить бюрократию и коррупцию цифровизацией

08:17 23.09.2020

По бюрократии и коррупции ударят цифровизацией

Президент поручил руководителям всех отраслей и регионов совершить "кардинальный поворот в сфере цифровой экономики" до конца года. Эти преобразования должны привести к снижению бюрократии и коррупции, а также ускорить предоставление госуслуг.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 22 сентября провел совещание по вопросам внедрения цифровой экономики и электронного правительства, сообщила пресс-служба главы государства.



"Главы регионов и отраслей обязаны осознать, что без цифровизации не будет результата, не будет развития. Руководители всех уровней должны определить этот вопрос как свою повседневную задачу, глубоко изучить сферу цифровизации с самых азов", - отметил Шавкат Мирзиеев.



Он поручил всем руководителям отраслей и регионов "совершить кардинальный поворот в сфере цифровой экономики" до конца года. "Люди должны ощутить эти преобразования в снижении бюрократии и коррупции, ускорении предоставления государственных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы президента.



Хокимам районов и городов поручено два-три дня в месяц заниматься исключительно вопросами цифровизации. Оценка их деятельности будет даваться исходя из того, какой уровень цифровизации достигнут в их регионе. Руководители, достигшие результатов, получат надбавки к зарплате в размере до 30%.



Президент вновь отметил необходимость оцифровать прежде всего сферы, с которыми люди сталкиваются чаще всего, и таким образом облегчить жизнь граждан. Рабочими группами подготовлено 530 региональных и 280 отраслевых проектов.



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В частности, будут реализованы 239 проектов по цифровизации сфер здравоохранения, кадастра, социальной защиты, сельского хозяйства, образования в 14 районах до конца текущего года и еще в 14 районах в первом квартале следующего года.



Внедрение системы "Электронная поликлиника" должно сократить бумажную работу в медицинских учреждениях на 40%, а время ожидания в очереди - на 60%. Для этого будут полностью оцифрованы центральные больницы и поликлиники.



В Ташкенте продолжается ввод электронных медицинских карт, а также информационных систем для больниц и скорой помощи. В следующем году эти проекты будут запущены в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях. Вслед за Ташкентом все регионы охватят системой "Электронный дневник" для школьников.



Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций дано указание полностью цифровизировать учреждения социальной сферы в 14 районах, сформировав на их примере модель для остальных.



"Без цифровой экономики нет будущего у экономики страны", - отметил президент, обсуждая внедрение цифровых технологий в промышленности.



В течение трех лет планируется реализовать 18 проектов цифровизации в нефтегазовом и энергетическом секторах, 12 проектов - в металлургии, 9 - в автомобильной промышленности, 8 - в химпроме, 4 - в горной и геологической сферах.



В сфере подготовки кадров намечено открыть в регионах 205 школ с углубленным изучением информационных технологий. 14 специализированных школ запланировано открыть в этом году и 82 - в следующем.