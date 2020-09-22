Оппозиционный сайт "Хроника Туркменистана" валят массированной DDoS-атакой

08:20 23.09.2020

На сайт "Хроника Туркменистана" ведется массированная DDoS-атака



С 12 часов дня по московскому времени на "Хронику Туркменистана" ведется DDoS-атака.



Попытки вывести из строя сервер ХТ происходят регулярно, но выстроенная инфраструктура позволяла успешно их отфильтровывать. На этот раз атака оказалась более мощной.



Приносим извинения за возможные перебои в работе сайта.



Отметим, что около двух недель назад была предпринята попытка заблокировать наш Youtube-канал.



Туркменистан является одним из самых злостных нарушителей прав человека в целом и свободы СМИ в частности. В рейтинге "Свобода прессы в мире 2020" страна заняла предпоследнее место, уступив лишь Северной Корее. Годом ранее Туркменистан был на последней строчке списка.