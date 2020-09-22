В школах Туркменистана из-за пандемии отменили уроки физкультуры, пения, труда и рисования

08:21 23.09.2020

Из-за сокращения учебного времени в школах, в начальных классах школ Туркменистана нет уроков физкультуры, пения, труда и рисования, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В старших классах вместо положенных по программе шести часов туркменского языка проходя четыре, вместо трех часов русского языка проходят два, вместо двух часов биологии, истории и географии проходят один.



Во многих странах обучение в школах в связи с пандемией проходит по сокращенной программе. Но в Туркменистане официального указа о сокращении часов обучения и количества предметов нет, поэтому учителей заставляют заполнять журналы и рабочие тетради так, как будто обучение проходит по прежним нормам.



Количество выставляемых оценок также должно соответствовать прежнему количеству часов и предметов. Поэтому учителя вынуждены не только указывать фиктивные данные, но и ставить выдуманные оценки.



Напомним, что в качестве меры профилактики COVID-19 в школах сократилась продолжительность уроков. В 1 классах урок длится 25 минут, во 2-4 классах - 30 минут, а в 5-11 классах - 35 минут.