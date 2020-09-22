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Д.Ашимбаев: В Казахстане все, включая президента – назарбаевские
08:27 23.09.2020

Марсель Хамитов, ia-centr.ru, 22 сентября 20

Что и как будет реформировать созданный в Казахстане Высший совет по реформам – пока неясно, а вот со списком "верховных реформаторов" многие казахстанцы успели ознакомиться.
В составе Высшего совета по реформам (ВСР): премьер-министр Аскар Мамин, глава администрации президента Ерлан Кошанов и его заместитель Тимур Сулейменов, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель Национального банка Ерболат Досаев, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, председатель президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев, британская "темная лошадка", некогда возглавлявший Европейский банк реконструкции и развития Сума Чакарабарти и глава вновь созданного Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) Кайрат Келимбетов…
Во второй части интервью с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ Ia-centr.ru обсудил: есть ли в списке "реформаторов" те, кто пришел не на свое место, а без кого Высший совет нельзя представить.

– Одним из членов ВСР стал новый внештатный советник главы РК по вопросам экономического развития – Сума Чакрабарти. В то же время он является и советником президента Узбекистана Шавката Мирзиеева… Не секрет же, что между Казахстаном и Узбекистаном идет негласная борьба за лидерство в центральноазиатском регионе. И вот с этой точки зрения непонятно – зачем было назначать советником президента советника другого президента?
– Чакрабарти не экономический гуру. По большому счету, он простой британский правительственный чиновник с определенной долей пиара. Он не гений экономики, и о его каких-то впечатляющих успехах на посту главы ЕБРР я лично не слышал. У нас в стране есть практика привлечения иностранцев, о большинстве из которых никто ничего не знает.
В Казахстане, к примеру, привлекался Ричард Эванс – он был, если помните, председателем Совета директоров холдинга "Самрук". Что он сделал конкретно – неизвестно. Но у него хотя бы было имя, поскольку до этого он руководил BAE Systems.
В стране сидит огромное количество иностранцев в советах директоров компаний квазигоссектора. Кто они? Зачем их взяли? Какой от них толк? Информации об этом практически нет!
Единственным, кто более-менее показал свою работу – Питер Фостер, президент "Эйр Астана" – самолеты летают, пассажиры в большинстве своем довольны. Но так это чуть ли не единственный пример.
Смысла в массовом завозе иностранцев (как специалистов-советников) нет. Я не думаю, что новый советник будет давать рекомендации сверхспецифического качества. Обычно иностранцы получают хорошие гонорары за то, что постоянно бубнят об улучшении инвестиционного климата и законодательства…
– То есть Чакрабарти нам нужен просто для галочки?
– Для красивой галочки. Если помните, в 1993 году советниками президента назначались египтянин и турок, был Высший экономический совет, в который и Григорий Явлинский входил.
Был доктор Бэнг из Калифорнии, который тоже считался экономическим чудом. Главной идеей, кажется, было создание КИМЭП в шикарном здании Алма-Атинской высшей партийной школы в центре города. В итоге КИМЭП был создан, а Бэнг его приватизировал.
И других иностранцев привозили – и профессоров, и менеджеров, и бывшего английского премьера. Вот только не помню, чтобы это чем-то закончилось. Будет от Чакрабарти польза – хорошо. Не будет пользы, ну, не в первый раз.
Мне кажется, секрет приглашения иностранных специалистов кроется в другом. Мы очень зависим от внешней оценки – как нас оценят, сколько баллов нам поставят, какое место в иностранном рейтинге займем.
Всем нравятся, когда иностранцы хвалят наши проекты, наши достижения, кухню – да все, что угодно. На бытовом уровне это проявилось в тоевой культуре и смартфонах в кредит, на государственном – в иностранных консультантах, международных форумах и гонке за рейтингами.
– Кто из людей, вошедших в состав ВСР, действительно заслуживает там быть, а кто, по вашему мнению, там лишний?
– Президент там должен быть. Все-таки задачи стратегического планирования – это прерогатива президента. Премьер Аскар Мамин и руководитель администрации президента Ерлан Кошанов – тоже – для координации усилий.
Ерболат Досаев – один из самых хороших специалистов и несмотря на то, что он очень командный игрок, на последних заседаниях правительства поднимал такие острые вопросы, о которых у нас говорить было не принято.
Но эти проблемы достаточно серьезные, поэтому Нацбанк и бьет в колокол. АФН как бы контролирует финансовые рынки. А наши финансовые институты в этом контроле очень нуждаются! И Мадина Абылкасымова, несмотря на неудачный опыт пребывания в Минтруда, но в плане финансовых вопросов – она вполне квалифицированный специалист.
Что же касается Тимура Кулибаева, и как олигарха, и как главы НПП "Атамекен", то его голос зачастую является решающим. И не учитывать его позицию было бы сложно. И понятно, что обойти его невозможно, поэтому его включение в состав такого органа является плюсом.
Есть определенные претензии к Тимуру Сулейменову, который курирует сейчас экономику в администрации президента. Раньше он был ближайшим соратником экс-премьера Сагинтаева, а за последние полтора года – вдруг – стал главным экономистом страны, причем отвечающим и за социальную сферу, включая здравоохранение и нынешние карантинные меры.
Мне кажется, ни как экономист, ни как организатор в этом качестве он себя не проявил. Но кто-то же его ценит и двигает. Видимо, поэтому он и сидит на нынешней ключевой позиции.
– А Исекешев?
– Он как секретарь Совбеза представляет и экономическую безопасность, и интересы Елбасы.
Кроме того, Исекешев как вице-премьер, руководивший первой пятилеткой ФИИР, создал единственную эффективную структуру по реализации госпрограмм. Единственную за весь период независимости.
Поэтому, я думаю, что в ВСР все на своем месте.
– А кого не хватает в этом совете?
– Хватает всех. Можно было бы, конечно, спросить, где Есимов?
Но Ахметжан Смагулович, если не ошибаюсь, в декабре уходит на пенсию. А "Самрук-Казына" не должна заниматься выработкой стратегии, а должна быть ее составной частью.
Я думаю, что состав совета по ходу будет еще корректироваться. Посмотрим, как он будет работать в нынешнем составе.
– Сложилось впечатление, что в состав ВСР вошли исключительно назарбаевские ставленники и назначенцы. Токаевских фигур там в принципе нет, кроме Чакрабарти, но он не в счет.
– Все в стране, кто сегодня занимает высокие посты – это люди, выдвинутые при Нурсултане Назарбаеве. И сам Токаев является назарбаевским. Не стоит забывать, что Елбасы, выдвигая своего преемника, руководствовался тем, чтобы иметь своего человека на этом посту, который не станет подвергать ревизии курс и который сохранит наследие. И все политические тяжеловесы, поднявшиеся за этот год, это политики, сложившиеся при Назарбаеве.
В том смысле, что большинство из них назначено уже президентом Токаевым и ему как президенту подчиняется – это делает их "токаевскими", но "назарбаевскими" в глобальном плане они быть не перестают. Одно другому не противоречит.

Источник - ia-centr.ru
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