Госслужащим Казахстана запретили принимать подарки любой стоимости. Ага))

09:02 23.09.2020

Парламент принял поправки в закон.



Парламент принял поправки в закон по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент zakon.kz.



Мажилис согласился с поправками Сената, касающихся нормы о провокации к коррупции.



Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам противодействия коррупции" одобрен Мажилисом Парламента 3 июня 2020 года. Внесенные Сенатом изменения не изменяют концепцию и не ухудшают содержание одобренного Мажилисом законопроекта, - сказал депутат Жанат Джарасов на пленарном заседании.

В целом законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в четыре кодекса и 10 законов.



Так, устанавливается запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости. Предлагается отнести к субъектам коррупции должностных лиц, занимающих должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, а также лиц, занимающихся закупками в квазигосударственном секторе. Вводится запрет на принятие материального вознаграждения, подарков или услуг членами семей лиц, принимающих на себя антикоррупционные ограничения.



Тамила Языкова, Нур-Султан