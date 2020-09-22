Казахстан приостановил работу трех авиакомпаний. За "перевозку оружия в Ливию"

09:03 23.09.2020

Они обвиняются в перевозке оружия в Ливию.



В феврале текущего года Советом Безопасности ООН были представлены письма в отношении нарушения санкций СБ ООН касательно эмбарго на поставку оружия в Ливию воздушными судами с казахстанской регистрацией. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с правоохранительными органами проведена работа по 3 авиакомпаниям, нарушивших эмбарго СБ ООН воздушными судами с казахстанской регистрацией (ТОО "Azee Air", ТОО "Sigma Airlines", ТОО "Jenis Air"), сообщает zakon.kz.



Собственниками воздушных судов эксплуатантов являются зарубежные компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах и Британских виргинских островах ("AGANYA LTD" (ОАЭ), LTD "Infinitive Seal Inc." (Британские виргинские острова) и "SPACE CARGO INC." (ОАЭ).



Воздушные суда указанных эксплуатантов воздушных судов эксплуатировались в регионе Ближнего востока в интересах зарубежных заказчиков. Основной базировкой воздушных судов являются Объединенные Арабские Эмираты. Полеты в страну, находящуюся под санкциями СБ ООН осуществлялись с территории третьих стран. Согласно международной практике характер перевозимых грузов сформированных за рубежом не отслеживается государством эксплуатанта, т.е. казахстанской стороной, а контролируется государственными органами иностранных государств, откуда осуществляются полеты, - сообщили в МИИР РК.

По результатам проверок на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, Авиационной администрацией Казахстана приостановлено действие сертификата указанных 3 эксплуатантов гражданских воздушных судов в том числе, действие сертификата эксплуатанта ТОО "Sigma Airlines" согласно приказа Генерального директора Авиационной администрации №167/1 от 29 мая 2020 года.



Министерством иностранных дел Республики Казахстан 5 июня 2020 года, представлен доклад Комитета СБ ООН по Ливии в отношении нарушения эмбарго на поставки.



В докладе СБ ООН отмечена благодарность группы экспертов ООН за прозрачность и сотрудничество казахстанских властей и Авиационной администрации в ходе проводимого расследования.



В целях сохранения имиджа нашей страны от действий недобросовестных зарубежных авиакомпаний, вовлеченных в "непрозрачные схемы" поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов или в страны, находящиеся под санкциями СБ ООН, разработаны дополнительные условия для регистрации воздушных судов предназначенных для перевозки груза и их последующего контроля, которые внесены в проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений в Закон Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", - сообщили в ведомстве.

Указанные нормы ожидается принять до конца 2020 года в составе проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста". Работа в данном направлении продолжается.



Напомним, казахстанскую авиакомпанию обвинили в перевозке оружия в Ливию.