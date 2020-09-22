Каз-академик Сайлыбай Бекбулатов разработал новый календарь. На основе древнетюркского ежедневника

09:12 23.09.2020

Казахстанский ученый разработал новый календарь

Некоторые ученые считают, что григорианский календарь не имеет научного обоснования.



В Нур-Султане презентовали новый календарь. Автором проекта является академик Сайлыбай Бекбулатов, передает zakon.kz.



По информации "Хабар 24", главное его отличие от традиционного григорианского в том, что в нем 13 месяцев.

Создан он на основе древнетюркского периодического календаря, изучением которого длительное время занимался ученый. Проект нового календаря обсудили участники конференции "Глобальное открытие".



Некоторые ученые считают, что григорианский календарь не имеет научного обоснования.



В 1923 году на заседании Лиги наций в Женеве было принято решение создать специальный международный комитет по реформе календаря. С тех пор было представлено 400 проектов календаря. Но ни один не был принят. Сегодня мы представим 401 проект. Это - всемирный, постоянный, неизменный календарь, - отметил Адил Ахметов, профессор.