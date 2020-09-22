 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.09.2020
09:12  Каз-академик Сайлыбай Бекбулатов разработал новый календарь. На основе древнетюркского ежедневника
09:07  Рос-ученые открыли революционный природный антибиотик - пептид из алкалофильногo мицеллиального грибa Emericellopsis alkalina
09:03  Казахстан приостановил работу трех авиакомпаний. За "перевозку оружия в Ливию"
09:02  Госслужащим Казахстана запретили принимать подарки любой стоимости. Ага))
08:27  Д.Ашимбаев: В Казахстане все, включая президента – назарбаевские
08:21  В школах Туркменистана из-за пандемии отменили уроки физкультуры, пения, труда и рисования
08:20  Оппозиционный сайт "Хроника Туркменистана" валят массированной DDoS-атакой

08:17  Дурменьский мечтатель. Мирзиеев повелел истребить бюрократию и коррупцию цифровизацией
08:15  В Узбе решили заменить паспорта ID-картами. Может проще зарубками на ушах?
08:13  Таджикистан: дошло ли "коронавирусное" пособие до бедных? - С.Рухулло
08:11  Жители Вахша: власти накануне поездки Рахмона потребовали с каждой семьи по 20 сомони
08:06  Афганский наркотрафик. С героина на метамфетамин, - "ВБ"
07:24  Послевоенному миропорядку навязывают "перестройку". Как реанимировать дохлого бобика ООН?
07:20  Евросоюз примет мигрантов по новым правилам. Новый "мощный механизм солидарности"
01:01  "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, - И.Субботин
00:36  Мажорик покуражился. 17-летнего сына казахстан-депутата Крылова выпустили из СИЗО по делу об отрубленной голове
00:22  Если бы в России победила "демократия", - Сергей Худиев
00:05  Лучшим оружием против Ирана в США признали санкции, - "НГ"
00:00  Иногда лучше молчать... Путин усыпил ООН бессмысленно-скучной речью ни о чем
Вторник, 22.09.2020
21:01  УзбГосинспекцию связи возглавил Голибшер Зияев
19:08  В Казахстане опять (в который раз?) реорганизовали "Комитет контроля качества"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Каз-академик Сайлыбай Бекбулатов разработал новый календарь. На основе древнетюркского ежедневника
09:12 23.09.2020

Казахстанский ученый разработал новый календарь
Некоторые ученые считают, что григорианский календарь не имеет научного обоснования.

В Нур-Султане презентовали новый календарь. Автором проекта является академик Сайлыбай Бекбулатов, передает zakon.kz.

По информации "Хабар 24", главное его отличие от традиционного григорианского в том, что в нем 13 месяцев.
Создан он на основе древнетюркского периодического календаря, изучением которого длительное время занимался ученый. Проект нового календаря обсудили участники конференции "Глобальное открытие".

Некоторые ученые считают, что григорианский календарь не имеет научного обоснования.

В 1923 году на заседании Лиги наций в Женеве было принято решение создать специальный международный комитет по реформе календаря. С тех пор было представлено 400 проектов календаря. Но ни один не был принят. Сегодня мы представим 401 проект. Это - всемирный, постоянный, неизменный календарь, - отметил Адил Ахметов, профессор.

Источник - Хабар 24
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600841520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Экспортный потенциал урожая РК в текущем году составит 7,5-8 млн тонн зерна
- Глава Правительства дал ряд поручений по усилению защиты прав потребителей
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года №596
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года №597
- Д.Ашимбаев: В Казахстане все, включая президента – назарбаевские
- Казахстан и США подписали заявление о минимизации высокообогащенного урана
- Крах миллиардного проекта: в Чундже рухнул недостроенный спорткомплекс
- Рабочий график главы государства
- Сенаторам предстоит изучить и проработать республиканский бюджет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  