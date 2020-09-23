Как США пытаются сорвать выборы в Венесуэле

14:32 23.09.2020

Хождение по народу: как США пытаются сорвать выборы в Венесуэле

Военный переворот в стране станет разрушительным для всего региона, уверены эксперты



Мария Васильева



Переговоры госсекретаря США Майка Помпео с главами стран Латинской Америки о борьбе с режимом Николаса Мадуро, а также персональные санкции против венесуэльского лидера - очередная попытка вмешаться во внутренние дела Венесуэлы перед выборами. Об этом "Известиям" заявили зарубежные эксперты, комментируя очередные шаги Вашингтона по дестабилизации в этой латиноамериканской стране. Однако сместить нынешнего президента республики, по мнению политологов, так просто Штатам не удастся, ведь население привыкло объяснять свою социальную нестабильность международными санкциями и не доверяет хрупкой оппозиции в стране. При этом выдвигаемая США и внутренними противниками Николаса Мадуро идея "военного переворота" в случае реализации повлечет разрушительные последствия для всего региона.



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6 декабря в Венесуэле должны пройти выборы в Национальную ассамблею (местный парламент). Однако спокойно их провести вряд ли удастся. США не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию внутри страны. Еще 21 сентября Госдепартамент сообщил о новых санкциях против Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном. За неделю до этого Штаты открыли сезон охоты за латиноамериканскими странами, которые будут "дружить" с Вашингтоном против венесуэльского лидера. Госсекретарь США Майк Помпео уже успел обсудить с представителями Суринама, Гайаны, Колумбии и даже бразильского города Боа-Вишта возможность давления на "главного тирана" региона.



На руку американцам оказался и новый доклад ООН о преступлениях против человечества в Венесуэле. Кроме того, 16 сентября Белый дом выпустил черный список стран-наркопроизводителей, представив в нем Николаса Мадуро как "главу" наркобизнеса в Западном полушарии. Удивительно, но в дружественной США Колумбии никто из ее лидеров такой чести не удостоился, хотя именно эта страна остается главным производителем кокаина в мире.



- Трамп и Помпео не хотят, чтобы выборы в законодательные органы Венесуэлы состоялись, так как понимают, что их план с внедрением Хуана Гуайдо провалился. Теперь они предпринимают новые попытки вмешательства в дела Венесуэлы, извне, - заявил "Известиям" испанский международный аналитик Хосе Антонио Эдиго.



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Целью странной операции, заказанной оппозицией, было свержение режима Мадуро



Главным событием хождения Майка Помпео в латиноамериканский народ считалась встреча с венесуэльскими беженцами в Бразилии. Именно поэтому для визита была выбрана не столица, а приграничный Боа-Вишта. Кульминацией стало заявление государственного секретаря США о том, что Мадуро "унижает свой народ" и "должен уйти". Несмотря на то что президент Бразилии Жаир Болсонару поздравил позже своего американского коллегу Дональда Трампа с "его решимостью продолжать работать вместе над восстановлением демократии в Венесуэле", о темной стороне поездки Майка Помпео заявил председатель нижней палаты бразильского парламента Родригу Майя.



Политик отметил, что визит госсекретаря посягает на независимость и достоинство внешней и оборонной политики страны. Он также напомнил, что бразильские дипломаты не должны забывать о принципе невмешательства в дела других стран.



Визит госсекретаря раскритиковал и комитет по внешней политике сената Бразилии. В знак протеста несколько членов комитета предложили не одобрять 32 кандидатов от правительства на должности послов (в Аргентине, Чили, Израиле, ЮАР и т.д.). Но его глава Нелсиньо Трад этот "бунт" пресек.



- Поездка Майка Помпео - несомненное давление на ситуацию в Венесуэле. При этом очевидно, что цели государственного секретаря США - не координация стран для совместной борьбы с кризисом, а обострение их отношений с Боливарианской Республикой, - заявил "Известиям" политолог и исследователь Венесуэльского центра мониторинга при Университете Росарио Ронал Родригез.



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На пресс-конференции с президентом Гайаны Мохамедом Ирфааном Али Майк Помпео также отметил, что они обсудили необходимость положить конец "нелегитимному режиму" в Венесуэле. Однако президент Суринама Чандрикаперсада Сантохи заверил, что не затрагивал с американским политиком использование территории республики для организации военных операций против Венесуэлы.



По мнению Хосе Антонио Эдиго, туда представитель США прибыл, чтобы "укрепить" с новым правительством страны "отношения зависимости", так как Суринам давно не обладает нефтяными ресурсами.



О том, что Майк Помпео совершил "милитаристское турне" по Южной Америке, но оно "вышло ему боком", написал в Twitter сам Николас Мадуро. Он отметил, что попытки США заставить правительства региональных государств организовать войну против Венесуэлы провалились.



Хирургическое свержение



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О необходимости свержения Николаса Мадуро при международной поддержке говорят и представители оппозиции внутри самой Венесуэлы. Бывший депутат Национальной ассамблеи и нынешний глава центристской партии "Вперед, Венесуэла" Мария Корина Мачадо в интервью DW заявила, что необходим не простой военный переворот, а "современная хирургическая операция" при ассистентах из других государств, чтобы свергнуть наследника Уго Чавеса. Однако эту идею даже критически настроенные к Николасу Мадуро политологи считают провальной.



В журнале Foreign Affairs Фрэнк Мора, один из ответственных людей за политику в Латинской Америке при президенте Бараке Обаме, заявлял, что для вторжения в Венесуэлу потребуется не менее 150 тыс. солдат, в то время как для вторжения в Панаму требовалось всего 27 тыс.



- Этот исход маловероятен. Такие настроения наблюдались в прошлом году. Но в условиях COVID-19 попытка военного переворота вряд ли решит проблему. Многие страны Латинской Америки, в том числе Перу и Бразилия, выступают против вмешательства США, поскольку это приведет весь регион в состояние хаоса, - заявил "Известиям" Ронал Родригез.



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Кроме того, по его мнению, пока оппозиция поддерживает международные санкции, население будет держаться за Николаса Мадуро. Эксперт отметил, что целые города Венесуэлы сейчас берут на вооружение лозунги о том, что социальная нестабильность в их регионе - результат экономического давления США.



- Хождение по странам латиноамериканского региона - не только очередная попытка Америки проникнуть в дела Венесуэлы. Так в преддверии собственных выборов в ноябре республиканцы пытаются сохранить голос крайне правого кубинского, венесуэльского и латиноамериканского сообщества, - подчеркнул в беседе с "Известиями" Хосе Антонио Эдиго.



По мнению политолога, страны региона понимают исходящую от США угрозу. И даже несмотря на кризис, от которого страдает Венесуэла, в новом парламенте представлять интересы Николаса Мадуро, скорее всего, будет большинство.