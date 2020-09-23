Как российские олигархи тайно финансируют высших чиновников (только факты)

14:37 23.09.2020

Финразведка США перечислила "черные кошельки" Кремля

В прессу попали документы, как российские олигархи тайно финансируют высших чиновников



Андрей Полунин

Материал комментируют:

Андрей Бунич

Виктор Алкснис



Вокруг российской элиты - новый громкий скандал. Международный расследовательский проект журналистов "Кассандра" опубликовал итоги изучения секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, фигурируют россияне, пишет РБК.



Среди них бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев, а также Сергей Ролдугин - виолончелист и друг Владимира Путина.



Часть документов, касающихся РФ, опубликовал портал "Важные истории", сотрудничающий с международной группой расследователей.



Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности, которые глобальные банки подают в FinCEN. Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. Часть из них была собрана Конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. Отчеты охватывают период с 1999-го по 2017 год.



Вот ключевые эпизоды, связанные с Россией:



- Как утверждают журналисты, изучившие документы, в октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $ 830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По данным расследовательского консорциума, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова.



- Советник президента Валентин Юмашев, утверждают журналисты, получил $ 6 млн. от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Эта компания, по данным расследователей, принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.



- Братья Ротенберги, как отмечает участвующая в расследовании "Би-би-си", несмотря на санкции проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays. Так, к примеру, Аркадий Ротенберг сумел перевести $ 7,5 млн при покупке картины Рене Магритта La Poitrine. На это ранее уже обращали внимание в Сенате США, представитель бизнесмена тогда заявил, что сделка была законной.



- По данным FinCEN, американская холдинговая компания Bank of New York Mellon перевела с 1997 по 2016 годы транзакций на сумму более $ 1,3 млрд "связанных с Олегом Дерипаской". Через Deutsche Bank, утверждают расследователи, в период с 2003 по 2017 год было совершено еще больше транзакций в интересах Дерипаски - на сумму в $ 11 млрд.



- "Важные истории" сообщают, что нашли в отчете FinCEN подозрительные переводы на счет Татьяне Тейф - жены бывшего замглавы "военторга" Леонида Тейфа. Супруги были арестованы в США в 2019 году по обвинению в хищении в России $ 150 млн. Журналисты обнаружили перевод Татьяне Тейф около $ 400 тыс. от гонконгской Ringo Trading Limited связанной, по данным расследователей, с лидером одной из крупнейших площадок по обналичиванию средств, осужденным банкиром Сергеем Магиным.



База данных содержит информацию о 3810 потенциально подозрительных транзакций, в которых участвовали российские банки. В этих транзакциях они получили $ 7,28 млрд, а отправили $ 3,50 млрд.



Из схем, де-факто, следует одно: для высших руководителей России крупнейшие бизнесмены выполняют роль кошельков, причем симбиоз власти и олигархов чрезвычайно устойчив.



Что стоит за расследованием "Кассандры", какими будут последствия скандала?



- У Запада имеется "абсолютное оружие" против российской политической элиты, и против руководства России, - считает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. - Связано это с тем, что уровень коррупции в нашей стране зашкаливает. Когда видишь особняки и виллы, которыми владеют высокопоставленные российские чиновники, возникает риторический вопрос: откуда? Понятно, это коррупционные деньги.



Скажем, чтобы организовать на выборах кампанию по вбросу бюллетеней, нужны - в масштабах страны - сотни миллионов рублей. Деятельность по фальсификации выборов осуществляет армия наемных людей, которым платят наличкой. Олигархи как раз переводят деньги на эти цели - власть в лице олигархов имеет "черный кошелек".



Так, деньги друга юности Владимира Путина - тайна за семью печатями. Ранее виолончелист оказался в центре скандала с панамскими офшорами, зарегистрированными через фирму Mossack Fonseca. Утечка документов выявила многомиллиардные сделки, проходившие через компании, формально принадлежащие Ролдугину. При этом артист оказался единственным художественным руководителем в учреждениях культуры, подчиненных напрямую министерству, не отчитавшихся о заработках и собственности.



В нынешних документах финансовой разведки США, которые изучила "Кассандра" - как раз список подобных "черных кошельков".



"СП": - Аркадий Ротенберг уже заявил РБК через своего представителя, что данные "Кассандры" о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays братья Ротенберги, не более чем бред. Кому здесь верить?



- Конечно, российская власть и фигуранты расследования будут все отрицать, говорить, что провокацию устроили агенты Госдепа. Но приходится, к сожалению, признать, что связи между олигархами и высшими чиновниками имеют место, причем грязная коррупционная деятельность носит всеобъемлющий характер.



Остановить ее, думаю, не удастся - в коррупции заинтересовано практически все руководство России. Высшие чиновники, очевидно, имеют с этого дополнительные доходы, которые могут потратить на решение личных задач.



"СП": - Какие будут последствия нынешнего скандала?



- Думаю, результаты расследования "Касандры" будут активно использоваться Западом в политических целях. Неспроста недавно появилась резолюция Европарламента, что фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального необходимо включить в "черный список": провести анализ их деятельности, и при необходимости заморозить их активы в Европе. Не исключаю, что в том же ключе будут использованы материалы финразведки США.



Подчеркну: такую ситуацию создало не ЦРУ, и не FinCEN. Основанием для борьбы против РФ является деятельность высшего российского чиновничества и российских олигархов. Именно они дают реальный повод Западу вводить антироссийские санкции, и наносить ущерб нашей стране.



Запад, замечу, получил не просто оружие против ряда чиновников РФ - он получил инструмент для создания внутриполитической нестабильности в России. Потенциально это может привести к серьезным потрясениям.



По идее, такого рода коррупцию надо выжигать железом.



- "Кассандра" не открыла Америки: в России каждый ребенок знает, что олигархия аффилирована с чиновниками, - говорит президент Союза арендаторов и предпринимателей России Андрей Бунич. - Вопросы здесь лежат в другой плоскости: почему именно эти фигуранты засвечены, почему сейчас, что это может означать? Повторюсь, общая суть проблемы известна, и единственное, что отличает российскую ситуацию от западных аналогов (на Западе подобные схемы также присутствуют) - у нас транзакции между чиновниками и олигархами происходят через финансовую систему "вероятного противника".



Но именно это наводит на мысль, что западные спецслужбы имеют каналы воздействия на кого угодно из российской элиты. И все, кто замешаны в этих связях, учитывают, что они прозрачны для иностранных разведывательных структур, и прежде всего американских.



"СП": - Почему, действительно, расследование появилось именно сейчас?



- Скорее всего, это предупреждение: обстановка в мире сейчас обостряется, и Россия снова оказывается на острие противостояния с Западом. В таких условиях Запад перестает маскироваться, применяет агрессивные меры воздействия на российскую элиту, и ни о чем договариваться с ней, по всей видимости, не собирается.



Запад так поступает, я считаю, поскольку видит слабость российской позиции - прежде всего, экономическую. Тамошние аналитики уверены, что экономика РФ не выдержит длительного давления - ведь она сильно зависит от Запада.



Думаю, расследование "Кассандры" - намек, что подобная утечка может произойти в отношении и других лиц из олигархической "группа поддержки" Кремля. С тем, чтобы эта группа воздействовала на российское руководство - в нужном для Запада русле.