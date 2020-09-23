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Коронавирус: Британия у опасной черты, новые ограничения могут продлиться полгода
14:40 23.09.2020

Премьер-министр Великобритании заявил, что новые ограничения, которые правительство страны вводит из-за роста заболеваемости Covid-19, могут действовать еще полгода. Тем временем число скончавшихся от коронавируса людей в мире приближается к миллиону, а ситуация в Латинской Америке ухудшается.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире с начала пандемии превышает 31,2 млн человек, из них заболели и выздоровели 21 млн. Скончавшихся уже около миллиона - их сейчас 965 тысяч.

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Британский премьер Борис Джонсон во вторник рассказал в парламенте о введении в Англии новых карантинных ограничений. Вечером он повторит основные тезисы своего выступления в телевизионном обращении к нации.

Новые меры в Англии:

Пабы и рестораны будут закрываться ровно в десять вечера;
Обязательно обслуживание официантами, заказывать у бара повсеместно запрещается;

Если возможно, граждане должны работать из дома.
Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - самостоятельно определяют свои карантинные меры.

"Мне жаль, что это коснется большой части бизнеса, но мы должны действовать", - сказал премьер. Таким образом в Англии, где уже нельзя собираться группами больше шести человек, ограничения усилят, однако на фоне жалоб малого бизнеса на серьезные потери из-за карантина, правительство не пойдет на более жесткие меры.

Джонсон отметил, что эти ограничения могут оставаться в силе около полугода. "Этот вирус стал явлением в нашей жизни. И я обязан сказать членам парламента и всей стране, что наша борьба с ним продолжится", - сказал премьер-министр.

В последние недели число заболевших Covid-19 в Британии резко растет. В понедельник научные и медицинские советники правительства предупредили, что если заболевание будет распространяться такими же темпами, как сейчас, к октябрю в стране могут заболевать до 50 тыс. человек в день.

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По мнению профессора-инфекциониста из Ливерпульского университета Кейлума Семпла, этих мер будет недостаточно. Он говорит о "серьезном беспокойстве" в научном сообществе, поскольку растет доля заразившихся среди людей младше 50 лет.

Мне жаль, что это коснется большой части бизнеса, но мы должны действовать", - сказал премьер-министр Борис Джонсон

Жесткие меры в Шотландии

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила во вторник , что в стране будут временно запрещены походы в гости.

Эта мера уже введена для более чем 1.7 млн человек в Глазго и в некоторых его пригородах. Теперь, по словам Стерджен, это ограничение распространится на всю страну.

Кроме того, Шотландия вслед за Англией с пятницы запретит работу пабов и ресторанов после 10 часов вечера.

Таким образом, Шотландия водит более жесткие карантинные меры, чем Англия, где еще пока разрешено ходить в гости, хотя и с большими ограничениями.

С понедельника в Англии действует "правило шести": людям, не живущим под одной крышей, можно собираться (даже у себя дома) в количестве не более шести человек.

"Причина, по которой мы пошли на эти шаги - это то, что, по нашим данным, эти ограничения сдерживают распространение вируса на западе Шотландии".

Шарль Мишель вынужден был самоизолироваться после контакта с заболевшим охранником

Двухдневный саммит с участием лидеров стран ЕС, который должен был открыться в четверг, отложен из-за того, что один из охранников заразился коронавирусом. Саммит решено было перенести на 1 октября.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель вынужден был самоизолироваться, поскольку в начале недели он, как оказалось, тесно контактировал с заболевшим охранником.

Хотя его анализ дал отрицательный результат, по законам Бельгии ему придется оставаться в карантине.

Среди важнейших вопросов, которые намеревались обсудить участники саммита, были возможные санкции против властей Беларуси, а также противостояние Греции и Турции из-за прав на разработку нефтяного месторождения на востоке Средиземного моря.

Латинская Америка и российская вакцина

Латинская Америка остается одним из наиболее тяжело пораженных регионов в мире - здесь уже около 8,7 млн заболевших. Число диагнозов в Мексике во вторник превысило 700 тыс.

От Covid-19 в латиноамериканских странах скончались уже около 322 тыс. человек, на Мексику приходится около 20% летальных исходов (73 тыс. заболевших). Аргентина на прошлой неделе поставила антирекорд по суточному приросту заражений - за сутки там было зафиксировано 13 тыс. новых случаев.

Худшая ситуация в Бразилии - там более 4 млн заразившихся. Это на 2 млн меньше, чем в США, которые находятся на первом месте по числу заражений в мире.

Латинская Америка - один из двух регионов, в которые будет поставляться российская вакцина от коронавируса "Спутник-V". Российский Фонд прямых инвестиций поставит туда около 100 млн. доз. Еще столько же должно уйти в Индию.

В частности, 50 млн. доз заказал бразильский штат Баия. Министр здравоохранения штата Фабио Вилас-Боас заявил, что если у вакцины будут какие-то непредусмотренные побочные эффекты, юридическую ответственность понесут российские компании. "Если у лекарства будут вредные побочные эффекты, то ничто не остановит людей от подачи общего иска против любой из фармакологических компаний", - сказал он.

В западной фармацевтической индустрии считают приемлемой цену в 5-15 евро за дозу вакцины от коронавируса, заявила в понедельник президент исполнительного совета организации Vaccines Europe Сью Миддлтон на слушаниях в Европейском парламенте. Эта организация представляет интересы крупных фармакологических компаний в Европе.

Европа и вторая волна

В Испании с пятницы зафиксировано более 31 тыс. новых случаев Covid-19. Власти здесь тоже говорят о второй волне. Самая тяжелая ситуация в Мадриде, там ограничено перемещение между районами города.

Жители семи провинций Франции теперь должны будут предъявить негативный тест на коронавирус при въезде в Италию. В некоторых частях страны, включая Иль-де-Франс и юг Франции, резко растет число заболевших.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во вторник заявил, что Чехия "снова поставила себя в трудную ситуацию". "Эпидемия вернулась", - добавил он. Чехия вышла на второе место в ЕС по числу заражений Covid-19, заявил в понедельник министр внутренних дел страны Ян Хамачек.

Чехии в прошлом удалось избежать серьезного распространения коронавируса благодаря своевременному локдауну. Однако в понедельник в стране с населением 10 млн человек было зафиксировано 1474 случаев.

Бабиш считает, что отмена ограничений в Чехии этим летом была ошибкой. "Даже меня отвлекло лето и общее настроение. Это была ошибка, я не хотел бы ее повторить", - сказал он.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600861200
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