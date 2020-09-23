"Казахстан – слышащее государство?" – исследование Марата Шибутова

14:44 23.09.2020

Автор: Марат Шибутов



Казахстанский политолог Марат ШИБУТОВ направил 8 писем в ведомства Казахстана со своими предложениями – кто и как ему ответил?



Анализ обращений в Министерство иностранных дел РК и Уполномоченному по правам человека в Казахстане доступны в данной краткой версии статьи. Ознакомиться с результатами всех обращений и выводами эксперта можно в полной версии статьи.



В прошлом году президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в политический лексикон казахстанцев понятие "слышащее государство", что означает – государство, прислушивающееся к мнению народа. Но так ли это на самом деле?



Я хочу рассказать о своем опыте написания писем с предложениями в государственные органы, и о том, как к данным обращениям "прислушались". Думаю, что мои выводы будут интересны экспертам, представителям НПО, гражданским активистам и тем, кто хочет стать специалистом по GR.



Всего мной было написано 8 писем с 18 мая по 28 июня 2020 г. разным главам ведомств. Все данные присутствуют на изображениях ниже.



Интересно, что Комитет по статистике, который на время написания обращения был в составе Министерства национальной экономики Республики Казахстан, сейчас уже отмечается как часть Агентства по стратегическому планированию и реформам.



Расскажу, про каждое письмо в отдельности подробно: что я написал, сколько времени ушло на ответ, каков был ответ. Ну и, разумеется, подведем счет – сколько инициатив удалось продвинуть, чтобы быть "услышанным государством".



Письмо в Министерство иностранных дел РК



Письмо было отправлено 18 мая, в тот же день дошло до министра, 22 мая уже поручено конкретному исполнителю. 4 июня был получен ответ от самого министра.



В письме я выразил озабоченность тем, что международный взгляд на наш регион формируется иностранными исследователями, а голос казахстанцев здесь не особо слышен. Это в долгосрочном плане сказывается отрицательно на самой стране, мешает государству во многих сферах. Я предложил дать задание Институту внешнеполитических исследований МИД по написанию следующих аналитических документов:



1.Еженедельные обзоры основных политических, экономических и общественных событий в странах Центральной Азии;



2.Ежегодные доклады об основных политических, экономических и общественных событиях в странах Центральной Азии;



3.Ежегодные доклады о политике в регионе Российской Федерации, КНР и США;



4.Ежегодный сборник рейтингов, индексов и оценок стран региона с их критическим разбором и экспертизой.



Также я предложил механизм продвижения этих исследовательских продуктов.



В МИД всецело одобрили мое предложение, оно оказалось очень нужно и важно, особенно для Института.



Письмо Уполномоченному по правам человека в РК



Письмо отправлено 28 июня, доставлено 29 июня, дошло до омбудсмена 1 июля, в тот же день передано конкретному исполнителю.



Ответ получен 10 августа от самой Уполномоченной по правам человека Э.Азимовой.



Я написал в письме о конкретном случае возрастной дискриминации граждан Казахстана и предложил омбудсмену провести расследование.



Конкретно мои аргументы:



1.В Гражданском Кодексе в статье 17 говорится, что гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.



2.Депутатом маслихата гражданин, согласно Конституции РК, может избираться в 20 лет, в 25 лет – стать депутатом Мажилиса Парламента, с 18 лет нести службу в армии.



3.В это же время пунктом 14 статьи 159 Кодекса "О здоровье населения и системе здравоохранения" запрещается реализация алкогольных изделий лицам до 21 года, то есть полностью дееспособным гражданам. Аналогичное ограничение вводится для табачных изделий в проекте нового Кодекса. Фактически по возрасту вводится ограничение на торговые сделки.§Ответ Омбудсмена затянулся, потому что они дополнительно запросили данные Минздрава, поэтому мне пришло 2 письма.



Собственно письмо от Уполномоченного по правам человека гласило (цитата):



"В ходе обсуждения проекта Кодекса в новой редакции в мой адрес по данному вопросу какие-либо обращения от граждан, особенно молодежи, юридических лиц не поступали. Изучив повторно материалы и результаты исследований ВОЗ, действующее законодательство Республики Казахстан, придерживаемся позиции об отсутствии противоречия между указанными Вами нормами Конституции Республики Казахстан, Гражданского Кодекса и принятым Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" в новой редакции".



То есть ответ отрицательный – никакой возрастной дискриминации нет. Однако теперь ознакомимся с отрывками из переписки Национального центра по правам человека с Минздравом (цитаты):



1."…мы запросили информацию и материалы исследований, которые были приняты за основу при формулировании соответствующих норм о возрастном ограничении для розничной продажи табачных изделий и алкогольной продукции. К сожалению, несмотря на дважды направленный запрос, уполномоченный орган ограничился общей информацией, и мы не получили каких-либо материалов";



2."…очередные эпидемиологические исследования по методологии ВОЗ по оценке факторов риска неинфекционных заболеваний, употреблению табака, употреблению алкоголя с целью оценки прогресса и текущей ситуации планируются только в 2021 и 2025 годах";



3."…в основном законе Казахстана – Конституции Республики Казахстан (пункт 1 статьи 39) прямо указаны цели, для реализации которых права и свободы человека и гражданина Республики Казахстан могут быть ограничены, в числе которых наряду с охраной прав и свобод человека, также и охрана здоровья и нравственности населения".



В общем, все запреты и дискриминация ­– для нашей же пользы, дорогие казахстанцы.



Особенно меня умилило то, что в 2020 году принимается кодекс с запретами, а исследования, обосновывающие эти запреты, собираются проводить в 2021 и 2025 годах, а так они сегодня в принципе отсутствуют.



Понятно, что с такими "руководителями" мы и потерпели крах в борьбе с коронавирусом.



Ответ полностью отрицательный. Очень печально, что именно орган, призванный защищать права граждан, этого не делает.



Остальные ответы ведомств и выводы исследования доступны по ссылке:



https://yadi.sk/i/1XD6GLeJzbepFA