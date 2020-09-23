 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.09.2020
14:45  Гильотина для Facebook: ЕС получит право разрушать американские ТНК
14:44  "Казахстан – слышащее государство?" – исследование Марата Шибутова
14:40  Коронавирус: Британия у опасной черты, новые ограничения могут продлиться полгода
14:37  Как российские олигархи тайно финансируют высших чиновников (только факты)
14:36  Афганский вопрос: что предлагают страны Центральной Азии? - Н.Кузьмин
14:32  Как США пытаются сорвать выборы в Венесуэле
09:12  Каз-академик Сайлыбай Бекбулатов разработал новый календарь. На основе древнетюркского ежедневника

09:07  Рос-ученые открыли революционный природный антибиотик - пептид из алкалофильногo мицеллиального грибa Emericellopsis alkalina
09:03  Казахстан приостановил работу трех авиакомпаний. За "перевозку оружия в Ливию"
09:02  Госслужащим Казахстана запретили принимать подарки любой стоимости. Ага))
08:27  Д.Ашимбаев: В Казахстане все, включая президента – назарбаевские
08:21  В школах Туркменистана из-за пандемии отменили уроки физкультуры, пения, труда и рисования
08:20  Оппозиционный сайт "Хроника Туркменистана" валят массированной DDoS-атакой
08:17  Дурменьский мечтатель. Мирзиеев повелел истребить бюрократию и коррупцию цифровизацией
08:15  В Узбе решили заменить паспорта ID-картами. Может проще зарубками на ушах?
08:13  Таджикистан: дошло ли "коронавирусное" пособие до бедных? - С.Рухулло
08:11  Жители Вахша: власти накануне поездки Рахмона потребовали с каждой семьи по 20 сомони
08:06  Афганский наркотрафик. С героина на метамфетамин, - "ВБ"
07:24  Послевоенному миропорядку навязывают "перестройку". Как реанимировать дохлого бобика ООН?
07:20  Евросоюз примет мигрантов по новым правилам. Новый "мощный механизм солидарности"
01:01  "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Казахстан – слышащее государство?" – исследование Марата Шибутова
14:44 23.09.2020

Автор: Марат Шибутов

Казахстанский политолог Марат ШИБУТОВ направил 8 писем в ведомства Казахстана со своими предложениями – кто и как ему ответил?

Анализ обращений в Министерство иностранных дел РК и Уполномоченному по правам человека в Казахстане доступны в данной краткой версии статьи. Ознакомиться с результатами всех обращений и выводами эксперта можно в полной версии статьи.

В прошлом году президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в политический лексикон казахстанцев понятие "слышащее государство", что означает – государство, прислушивающееся к мнению народа. Но так ли это на самом деле?

Я хочу рассказать о своем опыте написания писем с предложениями в государственные органы, и о том, как к данным обращениям "прислушались". Думаю, что мои выводы будут интересны экспертам, представителям НПО, гражданским активистам и тем, кто хочет стать специалистом по GR.

Всего мной было написано 8 писем с 18 мая по 28 июня 2020 г. разным главам ведомств. Все данные присутствуют на изображениях ниже.

Интересно, что Комитет по статистике, который на время написания обращения был в составе Министерства национальной экономики Республики Казахстан, сейчас уже отмечается как часть Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Расскажу, про каждое письмо в отдельности подробно: что я написал, сколько времени ушло на ответ, каков был ответ. Ну и, разумеется, подведем счет – сколько инициатив удалось продвинуть, чтобы быть "услышанным государством".

Письмо в Министерство иностранных дел РК

Письмо было отправлено 18 мая, в тот же день дошло до министра, 22 мая уже поручено конкретному исполнителю. 4 июня был получен ответ от самого министра.

В письме я выразил озабоченность тем, что международный взгляд на наш регион формируется иностранными исследователями, а голос казахстанцев здесь не особо слышен. Это в долгосрочном плане сказывается отрицательно на самой стране, мешает государству во многих сферах. Я предложил дать задание Институту внешнеполитических исследований МИД по написанию следующих аналитических документов:

1.Еженедельные обзоры основных политических, экономических и общественных событий в странах Центральной Азии;

2.Ежегодные доклады об основных политических, экономических и общественных событиях в странах Центральной Азии;

3.Ежегодные доклады о политике в регионе Российской Федерации, КНР и США;

4.Ежегодный сборник рейтингов, индексов и оценок стран региона с их критическим разбором и экспертизой.

Также я предложил механизм продвижения этих исследовательских продуктов.

В МИД всецело одобрили мое предложение, оно оказалось очень нужно и важно, особенно для Института.

Письмо Уполномоченному по правам человека в РК

Письмо отправлено 28 июня, доставлено 29 июня, дошло до омбудсмена 1 июля, в тот же день передано конкретному исполнителю.

Ответ получен 10 августа от самой Уполномоченной по правам человека Э.Азимовой.

Я написал в письме о конкретном случае возрастной дискриминации граждан Казахстана и предложил омбудсмену провести расследование.

Конкретно мои аргументы:

1.В Гражданском Кодексе в статье 17 говорится, что гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

2.Депутатом маслихата гражданин, согласно Конституции РК, может избираться в 20 лет, в 25 лет – стать депутатом Мажилиса Парламента, с 18 лет нести службу в армии.

3.В это же время пунктом 14 статьи 159 Кодекса "О здоровье населения и системе здравоохранения" запрещается реализация алкогольных изделий лицам до 21 года, то есть полностью дееспособным гражданам. Аналогичное ограничение вводится для табачных изделий в проекте нового Кодекса. Фактически по возрасту вводится ограничение на торговые сделки.§Ответ Омбудсмена затянулся, потому что они дополнительно запросили данные Минздрава, поэтому мне пришло 2 письма.

Собственно письмо от Уполномоченного по правам человека гласило (цитата):

"В ходе обсуждения проекта Кодекса в новой редакции в мой адрес по данному вопросу какие-либо обращения от граждан, особенно молодежи, юридических лиц не поступали. Изучив повторно материалы и результаты исследований ВОЗ, действующее законодательство Республики Казахстан, придерживаемся позиции об отсутствии противоречия между указанными Вами нормами Конституции Республики Казахстан, Гражданского Кодекса и принятым Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" в новой редакции".

То есть ответ отрицательный – никакой возрастной дискриминации нет. Однако теперь ознакомимся с отрывками из переписки Национального центра по правам человека с Минздравом (цитаты):

1."…мы запросили информацию и материалы исследований, которые были приняты за основу при формулировании соответствующих норм о возрастном ограничении для розничной продажи табачных изделий и алкогольной продукции. К сожалению, несмотря на дважды направленный запрос, уполномоченный орган ограничился общей информацией, и мы не получили каких-либо материалов";

2."…очередные эпидемиологические исследования по методологии ВОЗ по оценке факторов риска неинфекционных заболеваний, употреблению табака, употреблению алкоголя с целью оценки прогресса и текущей ситуации планируются только в 2021 и 2025 годах";

3."…в основном законе Казахстана – Конституции Республики Казахстан (пункт 1 статьи 39) прямо указаны цели, для реализации которых права и свободы человека и гражданина Республики Казахстан могут быть ограничены, в числе которых наряду с охраной прав и свобод человека, также и охрана здоровья и нравственности населения".

В общем, все запреты и дискриминация ­– для нашей же пользы, дорогие казахстанцы.

Особенно меня умилило то, что в 2020 году принимается кодекс с запретами, а исследования, обосновывающие эти запреты, собираются проводить в 2021 и 2025 годах, а так они сегодня в принципе отсутствуют.

Понятно, что с такими "руководителями" мы и потерпели крах в борьбе с коронавирусом.

Ответ полностью отрицательный. Очень печально, что именно орган, призванный защищать права граждан, этого не делает.

Остальные ответы ведомств и выводы исследования доступны по ссылке:

https://yadi.sk/i/1XD6GLeJzbepFA

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600861440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Экспортный потенциал урожая РК в текущем году составит 7,5-8 млн тонн зерна
- Глава Правительства дал ряд поручений по усилению защиты прав потребителей
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года №596
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года №597
- Д.Ашимбаев: В Казахстане все, включая президента – назарбаевские
- Казахстан и США подписали заявление о минимизации высокообогащенного урана
- Крах миллиардного проекта: в Чундже рухнул недостроенный спорткомплекс
- Рабочий график главы государства
- Сенаторам предстоит изучить и проработать республиканский бюджет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  