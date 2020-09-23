Гильотина для Facebook: ЕС получит право разрушать американские ТНК

14:45 23.09.2020 Facebook и Google при определенных условиях выгонят с европейского рынка



Дмитрий Мигунов



Евросоюз намерен дать своим исполнительным органам больше полномочий в отношении компаний хайтека, прежде всего в интернет-сфере. При определенных раскладах монстр вроде Facebook или Google вообще может быть изгнан с европейского рынка. Потенциальное ужесточение мер в Европе является отражением растущего протекционизма даже на рынке, который по определению глобален - во Всемирной сети.



Основные идеи новых регулятивных мер изложил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. В интервью The Financial Times он заявил, что онлайн-платформы, управляемые крупнейшими корпорациями, являются "слишком большими". При определенных обстоятельствах, отметил комиссар, у Еврокомиссии могут появиться легальные инструменты для принудительного разделения могущественных интернет-компаний.



Кроме того, Брюссель планирует создать систему рейтингов, по которой население сможет оценивать поведение технологических корпораций в разных областях - от охраны личных данных пользователей до уклонения от налогов. Параллельно будет составлен черный список видов деятельности, за которые будут следовать разнообразные наказания, начиная с предупреждений и штрафов. В них войдут такие действия, как препятствование пользователям при смене платформы или требование от клиентов использовать только один сервис. По идее такие меры и так должны быть прописаны в антимонопольном законодательстве (тем более в ЕС с его строгой и сложной системой регулирования всего и вся), но до соцсетей и других интернет-гигантов бюрократическая машина дойти не успела и сейчас наверстывает упущенное.



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Бретон апеллировал к кризису 2008 года, причиной которого во многом являлись крупные банки, подмявшие под себя всю мировую финансовую систему. Многие регулятивные меры, которые должны были быть созданы еще в 1990-е годы, запоздали и появились только после финансового краха. Европейские чиновники считают, что сейчас аналогичным влиянием пользуются интернет-компании, которые при этом контролируются обществом и государством очень слабо.



Предполагается, что предложенные меры будут приняты быстро. Еще до конца года будет оформлен законопроект, после чего им займется Европарламент. Точно предсказать его дальнейшую судьбу сложно, но, учитывая титанические усилия, которые предпринимает руководство Евросоюза по сдерживанию растущего могущества интернет-компаний, принятие жесткого варианта закона вполне вероятно.



Сдерживание технологических суперкомпаний (BigTech) - глобальный тренд. США еще в прошлом году начали масштабное расследование в отношении деятельности Apple, Google, Amazon и Facebook. Из-за эпидемии и предвыборного года активность на этом фронте замерла, однако едва ли стоит рассчитывать, что американские законодатели и исполнительная власть угомонятся - по поводу необходимости что-то делать с триллионными по рыночной стоимости корпорациями существует двухпартийный консенсус. Никого не устраивает то, что отраслевые монстры платят столько налогов, сколько считают нужным, обладают доступом к личным данным почти каждого гражданина (и пользуются этим далеко не всегда добросовестно), а также являются практически независимыми политическими игроками.



Однако в случае с Европой есть и другая составляющая претензий к BigTech. Американское государство имеет огромный ресурс воздействия на крупнейшие компании просто потому, что они базируются в США. Евросоюз же таких возможностей лишен: в топ-50 крупнейших интернет-корпораций европейские фирмы можно перечесть по пальцам одной руки. Еще в недавнем прошлом это мало кого волновало, но сейчас времена изменились. Глобализация уступает место все более ярому протекционизму.



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Сами американцы тут подают пример того, как надо (или не надо) действовать в интернет-сфере. В минувшие выходные была заключена сделка, по которой китайская ByteDance была вынуждена продать долю в популярном видеосервисе TikTok за $12 млрд американским компания Oracle и Wal-Mart. Если бы договориться не удалось, TikTok бы просто был заблокирован в Америке и фактически изгнан со своего крупнейшего рынка. Первоначально планировалось вообще раздробление необыкновенно успешного китайского "единорога" с полной продажей всего американского подразделения, но в конечном итоге удалось найти компромиссный вариант.



Теперь на очереди китайский мессенджер WeChat, несколько дней назад заблокированный решением американского министерства торговли. Американские суды пока не дают добро на блокировку, но в любом случае китайская компания попала в непростую ситуацию и, вероятно, ей придется в той или иной форме идти на поклон в Вашингтон. В свою очередь, китайцы готовятся принимать ответные меры, но пока их сдерживает глубокое взаимное проникновение американского и китайского высокотехнологичных секторов.



Европейцы тоже становятся все активнее. В сентябре континентальные регуляторы приказали Facebook прекратить перенос данных на сервера в США. Компания в ответ пригрозила покинуть ЕС. Эта угроза выглядит блефом (убытки для Facebook, у которого в Европе более 400 млн пользователей, будут катастрофическими), но само использование такой риторики говорит о многом.



Наиболее далеко в деле обуздывания аппетитов американских интернет-корпораций продвинулась Франция. Эта страна стала первой, подготовившей проект "цифрового налога" - 3% от оборота для всех интернет-компаний с продажами, превышающими €25 млн на территории страны. Французское руководство пытается добиться аналогичного шага от всех членов Евросоюза, а в идеале - и от всего мира. США, в свою очередь, пригрозили ввести 25-процентную пошлину на некоторые французские товары, фактически рассуждая о торговых санкциях.



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Кое-чего французы уже добились. В конце августа Facebook согласился выплатить правительству страны налоги за более чем 10 лет. Общая сумма набежала довольно серьезная - $106 млн. Кроме того, компания была вынуждена согласиться на повышение налоговых выплат Парижу в этом году в полтора раза. Претензии правительства сводились к тому, что Facebook (как и другие американские интернет-гиганты) делают бизнес во Франции, а налоги платят там, где им удобно. Например, в Ирландии, которая в последние пару десятилетий превратилась в подобие офшора. Это показало, что, как бы ни были могущественны крупнейшие интернет-корпорации, но без явной поддержки со стороны правительства США они предпочтут уступить в споре с иностранным государством. Ссориться выйдет намного дороже.



Собственно, последние три года европейские регуляторы постоянно выписывают BigTech колоссальные штрафы. В июне 2017 года Еврокомиссия принудила Google выплатить 2,42 млрд евро за злоупотребление монопольным положением в качестве главного поисковика и предоставление преференций своим шопинговым подразделениям. Через год Брюссель потребовал у штраф в €4 млрд - за принуждение производителей смартфонов использовать Android. Штрафы со временем будут только расти, поскольку главного антимонопольного ястреба ЕС - бывшего комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер - повысили в должности. Сейчас она является зампредом ЕК.



И все-таки штрафы - это одна история, а принудительное расчленение корпораций с двухтриллионной рыночной капитализацией - несколько другая. Использование такой гильотины в будущем выглядит крайне маловероятным, но уже одно ее наличие свидетельствует о резком изменении характера отношений как между Европой и США, так и между государственными регулирующими органами и транснациональными корпорациями. Едва ли в обозримом будущем и те и другие будут сердечными. Источник - Известия

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