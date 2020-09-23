Руководство Узбекского министерства махалли свалилось с КОВИ

19:33 23.09.2020

У руководителей Минмахалли подтвержден коронавирус

У министра по поддержке махалли и семьи Рахмата Маматова, а также его заместителей Ботира Парпиева и Азизбека Икрамова подтвержден коронавирус. Первый замминистра Гулнора Маруфова перенесла COVID-19 и вышла на работу.

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У министра по поддержке махалли и семьи Рахмата Маматова, а также его заместителей Ботира Парпиева и Азизбека Икрамова выявлен коронавирус, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе министерства.



В настоящее время они получают лечение в Центральной клинической больнице №2 Главного медицинского управления при Администрации президента Узбекистана.



В пресс-службе также сообщили, что первый заместитель министра Гулнора Маруфова переболела COVID-19 и вышла на работу.



По данным Kun.uz, что ряд хокимов Андижанской области проходят лечение от пневмонии - хоким Шахриханского района Хикматилло Дадахонов, хоким Ханабада Мусахон Мамадалиев, хоким Пахтаабадского района Махсуджон Бозоров и хоким Алтынкульского района Назиржон Уринбаев.