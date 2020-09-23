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Где, где? В Караганде новый аким - Ермаганбет Булекпаев
19:40 23.09.2020

Акимом Караганды стал Ермаганбет Булекпаев, занимавший ранее должность заместителя акима Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Нового руководителя Караганды после согласования с депутатами маслихата представил глава региона Женис Касымбек.

Ермаганбет Булекпаев родился 2 сентября 1975 в селе Успенка Шетского района Карагандинской области. Он имеет два высших образования, юридическое и экономическое. Трудовой путь начинал экономистом в Павлодарском филиале ОАО "Казкоммерцбанк", затем стал директором представительства информационно-коммерческого центра" Бизнес-информ". С 1998 года работал на разных должностях в Министерстве индустрии и торговли РК. Был помощником депутата Сената Парламента Республики Казахстан, помощником акима Павлодарской области. С 2005 года заместителем руководителя аппарата акима Павлодарской области, затем руководителем аппарата акима Павлодара.

С июля 2011 года по июль 2013 был начальником управления Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан - председателем дисциплинарного совета по Южно-Казахстанской области. Затем его назначили акимом районов "Сарыарка", "Алматы", "Есиль" Нур-Султана. С февраля 2018 года работал в должности государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан. С декабря 2018 года и по сей день являлся заместителем акима Карагандинской области.

Напомним, Нурлан Аубакиров возглавлял шахтерскую столицу с июня 2014 года. В ходе заседания он поблагодарил своих коллег за совместную работу.

"Руководить шесть лет городом, в котором родился и вырос, - это огромная честь и большая ответственность", - сказал Нурлан Аубакиров.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
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