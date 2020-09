Секретная оценка ЦРУ: Путин,"вероятно, руководит" операцией влияния по очернению Байдена

23 сентября 2020 г.

Джош Рогин | The Washington Post



"Президент России Владимир Путин и его ближайшие помощники, "вероятно, руководят" российской операцией по оказанию влияния за рубежом по вмешательству в президентские выборы 2020 года против бывшего вице-президента США Джо Байдена, и эта операция включает известного украинского законодателя, связанного с личным адвокатом президента Трампа Рудольфом Джулиани: такой вывод содержится в сверхсекретной оценке ЦРУ, по словам двух источников, которые с ней ознакомились", - передает The Washington Post.



"31 августа ЦРУ опубликовало оценку усилий России по вмешательству в ноябрьские выборы во внутреннем строго засекреченном докладе под названием CIA Worldwide Intelligence Review, сообщили источники. Аналитики ЦРУ составили оценку при участии Агентства национальной безопасности и ФБР на основании нескольких десятков материалов, собранных из открытых, несекретных и секретных разведывательных источников. В оценку включены детали проведенного ЦРУ анализа деятельности украинского депутата Андрея Деркача по распространению дискредитирующей информации о Байдене в США через лоббистов, Конгресс, СМИ и контакты с лицами, близкими к президенту", - пишет газета.



"По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские чиновники осведомлены и, вероятно, руководят российскими операциями влияния, нацеленными на очернение бывшего вице-президента США, поддержку президента США и разжигание общественной розни в преддверии ноябрьских выборов в США", - говорится в первых строках документа, сообщили источники".



"Управление директора национальной разведки и министерство финансов США называют Деркача российским агентом, но публично не говорилось, что ЦРУ, АНБ и ФБР полагают, что Путин может лично руководить кампанией. Деркач опроверг, что работал по поручению Москвы", - констатирует издание.



"В оценке ЦРУ подробно описываются усилия Деркача и говорится, что его деятельность включала работу через лоббистов, членов Конгресса и американские СМИ с целью распространения и усиления его антибайденовской информации. Хотя в оценке говорится о взаимодействиях Деркача с "известным" человеком, связанным с кампанией Трампа, анализ не позволяет идентифицировать его личность. Имя Джулиани, который публично сотрудничал с Деркачем несколько месяцев, не фигурирует в оценке", - отмечается в статье.



"ЦРУ, АНБ и ФБР от комментариев отказались, но ни одно из трех агентств не оспорило какие-либо сообщаемые здесь детали. Подробная информация о разведывательных данных, использованных для формирования оценки, не разглашается по запросу ведомств для защиты их источников и методов. Белый дом также отказался от комментариев", - указывает автор публикации Джош Рогин.



Издание напоминает, что 10 сентября Министерство финансов США наложило санкции на Деркача, заявив, что он "более десяти лет является активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими разведывательными службами". Министр финансов Стивен Мнучин в заявлении от 10 сентября заявил, что "Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в Соединенных Штатах и в других странах мира". Министерство финансов заявило, что Деркач "вел скрытую кампанию влияния, направленную на культивирование ложных и необоснованных нарративов в отношении чиновников США на предстоящих президентских выборах 2020 года", что он делал, обнародуя отредактированные аудиозаписи и другую неподтвержденную информацию, которая затем продвигалась в западных СМИ".



"7 августа Управление директора национальной разведки обнародовало заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины, в котором Деркач назван частью российских усилий по "очернению" Байдена путем "распространения утверждений о коррупции, в том числе путем афиширования просочившихся телефонных звонков - чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию". На прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй сослался на заявление Эванины во время дачи показаний в Комитете внутренней безопасности Палаты представителей, не назвав Деркача по имени. (...) Трамп также лично продвигал антибайденовскую информацию, которую продавливает Деркач. 18 августа Трамп ретвитнул с тех пор забаненного в Twitter пользователя, который разместил часть предполагаемой аудиозаписи 2016 года, выпущенной Деркачом в этом году, где Байден разговаривает с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Из записей, обнародованных Деркачем, вытекает, что Байден связывает кредитные гарантии с отставкой тогдашнего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, которого обвиняли в коррупции. Джулиани, который встречался с Деркачем в декабре в Киеве и в этом году в Нью-Йорке, заявил, что записи показывают, что Байден работал над тем, чтобы защитить своего сына Хантера, который в то время входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Обнародованные записи не показывают такой связи".



(...) В июле Деркач сообщил Politiсo, что передал пакеты материалов нескольким законодателям и чиновникам Белого дома. Он сказал, что уведомил о материалах сенатора Рона Джонсона (республиканец от штата Висконсин), Чарльза Э. Грассли (республиканец от штата Айова) и Линдси О. Грэма (республиканец от штата Южная Каролина). Джонсон, Грассли и Грэм опровергли, что получали информацию от Деркача. Член Палаты представителей Девин Нуньес (Республика Калифорния) отказался комментировать, получил ли он материалы от Деркача. В июле лидеры демократов написали Рэю, чтобы потребовать проведения брифинга из-за опасений, что члены Конгресса используются для отмывания информации в рамках операции иностранного вмешательства".



"Джонсон начал расследование в отношении Байдена и Burisma, результаты которого могут быть обнародованы уже на этой неделе. Несколько месяцев назад Госдепартамент предоставил Джонсону более 16 тыс. страниц информации для его расследования, но поделился этими документами с Конгрессом только в пятницу (...)".



(...) "Несмотря на то, что Деркач - бывший член пророссийской партии, учившийся в Высшей школе КГБ им. Дзержинского в Москве, Джулиани последовательно отстаивал свои отношения с Деркачем. После объявления Министерства финансов о введении санкций против Деркача Джулиани сказал The New York Times, что у него "нет оснований полагать, что [Деркач] является российским агентом", но добавил: "Как я могу об этом знать?"



Как пишет Рогин, "Элиот Энгель, председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам, сказал мне, что не удивлен, узнав, что часть разведывательного сообщества пришла к выводу, что Путин снова напрямую пытается помочь предвыборной кампании Трампа. Но он призвал администрацию публично обнародовать эти выводы". "Больше всего возмущает то, что администрация, кажется, делает все возможное, чтобы скрыть факты от Конгресса и американского народа, - сказал он. - Похоже, президент пытается превратить всю исполнительную власть в рычаг своей кампании по переизбранию, опасно политизируя внешнюю политику и разведку".



