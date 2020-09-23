Война – последний довод королей, - Г.Вокин

21:43 23.09.2020 Война – последний довод королей

О концепции вынужденно осознанного отказа от развязывания и ведения агрессивных, глобальных и истребительных конфликтов



Рой боевых микродронов сбрасывается с самолета. Но ведь их можно доставлять в боеголовки ракеты.



Люди всегда задавали себе очевидный вопрос: неужели нельзя избежать войн, особенно глобальных, мировых, приносящих им столько бед? Анализ показывает, что научно-технический прогресс в области создания средств поражения если не сможет предотвратить их полностью, то по крайней мере может резко снизить возможность их развязывания.



Войны между странами – это величайшее зло

Такие крайне отрицательные общественные явления, как глобальные жестокие войны, вызываются, как правило, агрессивными устремлениями отдельных государств или возникшими принципиальными противоречиями. Очевидно, что если страна-агрессор будет ожидать должный отпор и неприемлемый ущерб от нападения, то лидеры страны дважды-трижды подумают: стоит ли затевать войну. Это означает, что к отказу от применения грубой силы потенциального агрессора к стране-жертве наиболее эффективно может принудить только ожидаемый неприемлемый ущерб. Анализ показывает, что на базе современного научно-технологического потенциала можно создать такой новый класс оружия, которым в силах обладать страны как располагающие высокими технологиями, так и с более скромным уровнем развития технологий. Упомянутый класс оружия именуется автором дистанционно-кибернетическим оружием (ДКО). С применением этого оружия даже страна с умеренным технологическим развитием способна нанести агрессору-захватчику критический ущерб. Созданное таким образом силовое равновесие – паритет по средствам поражения ДКО может заставить все страны искать иные способы и приемы разрешения противоречий и удовлетворения своих интересов в других сферах противоборства и конкуренции.



На первый взгляд эти соображения могут показаться несколько легковесными, но учитывая боевые возможности средств поражения ДКО, которые потенциально способны причинять урон противнику, сравнимому с ущербом, наносимым ядерными средствами, такая ситуация вряд ли устроит страну-агрессора. Выведение из строя систем жизнеобеспечения, прежде всего мегаполисов и других жизненно важных объектов, вызовет хаос у агрессора и парализует его жизнедеятельность. Такая перспектива для агрессора, естественно, неприемлема.



О единстве и борьбе противоречий, потребностей и интересов стран человеческого сообщества

Конкуренция, противоборство и борьба в человеческом сообществе были и, видимо, останутся навсегда, хотя формы их будут, естественно, изменяться.



Надо отметить, что к настоящему времени человеком созданы такие уникальные средства поражения, имея в виду ядерные боеприпасы, которые обладают исключительными разрушительными и истребляющими возможностями, которые вряд ли можно превзойти. Страны, обладающие таким оружием, не могут его применить даже друг против друга в конфликте, потому что это равносильно взаимному самоуничтожению. В связи с этим все страны согласились в свое время запретить химическое и биологическое оружие.



"Если агрессор ожидает должный отпор и неприемлемый ущерб от нападения, то он подумает, стоит ли затевать войну"

Накопленные ядерные арсеналы стран, судя по сообщениям, способны много раз уничтожить все живое на Земле, а противоборствующие страны могут уничтожить друг друга десятки раз. По образному и меткому выражению писателя-футуролога Максима Калашникова, образовался своего рода ракетно-ядерный тупик.



На нашей памяти много раз поднимался вопрос о запрете ядерного оружия, но пока это оружие является своего рода "священной коровой", потому что оно остается сдерживающим стабилизирующим фактором и оружием возмездия. Но в то же время не выдвигалось для обсуждения никакое другое оружие, которое могло бы в той или иной мере быть альтернативой ядерному. На взгляд автора, такой альтернативой в известной степени может быть упомянутое выше дистанционно-кибернетическое оружие.



Выход из ракетно-ядерного тупика – создание дистанционно-кибернетического оружия

Учитывая изложенную ситуацию, автор на основе теоретического обобщения сформулировал понятие "дистанционно-кибернетического оружия", изложил принципы его построения и наметил пути его рационального применения при решении многих задач военного характера. Отличительной особенностью этого оружия является возможность эффективно решать безъядерными средствами поражения боевые задачи стратегического, оперативно-тактического и тактического характера, но без такого разрушительного и истребительного воздействия, которое имеет место при использовании ядерного оружия (более подробно о ДКО можно прочитать, в частности, в ряде печатных работ автора, в том числе в статье "Мозговая атака эффективнее ядерной").



Такое оружие могут разработать только те страны, которые обладают высоким научно-технологическим потенциалом. Но оно не такое дорогостоящее, как ядерное, поэтому его могут приобрести страны, не обладающие высоким научно-технологическим потенциалом. Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать такой крылатой пословицей, как "Кольт уравнивает всех". И это не фигура речи, к этому подталкивают обстоятельства и в первую голову борьба за выживание.



К основным принципам построения средств поражения ДКО в первую очередь следует отнести возможность перестройки структуры средств поражения при подходе к цели (отделение теплозащитных элементов конструкций); оснащение средств поражения высокоточными навигационными экстремально-корреляционными системами, работающими по рельефным, оптическим и радиолокационным картам местности, системой ГЛОНАСС, системами доразведки целей по их демаскирующим признакам, системами самонаведения на цели по источникам излучения и по образу цели; при подготовке полетных заданий необходимо использовать априорную информацию о высокоточных эталонных картах физических полей в районе цели и физических полей и образов целей; полет средств поражения в районе цели осуществляется, как правило, с дозвуковой скоростью и на высоте не более 40–50 метров, то есть ниже зон досягаемости информационных и огневых систем противодействия.



Война – последний довод королей

Фото: whoi.edu



Доставка средств поражения в район цели может осуществляться по различным видам траекторий и широким спектром различных аппаратов – ракетных, авиационных и артиллерийских. Основная задача средств доставки заключается во вводе средств поражения в область цели и захвата ее системой самонаведения. По оценкам, точность навигации в районе цели может достигать 10–15 метров, а точность самонаведения – 3–5 метров, что позволяет обеспечить высокоэффективное поражение многих целей неядерными зарядами. ДКО имеет еще одно важное свойство: его можно запускать со своей территории на любую дальность, используя широкий спектр носителей.



Средства поражения ДКО способны нанести стране-агрессору неприемлемый ущерб безъядерными боеприпасами, поражая только локально жизненно важные объекты, не разжигая при этом глобальной войны. Угроза ожидаемого неотвратимого наказания страны-агрессора не может не остановить его от планируемого нападения.



ДКО по своим свойствам напоминает в некоторой степени мастеров восточных единоборств: боец, что называется, одним прикосновением к противнику пальцем может вывести его из строя. Системы ДКО также в соответствии с полетным заданием обеспечивают попадание средств поражения в наиболее уязвимые части целей.



Средства поражения в силу своего оснащения являются по существу боевыми киберроботами. В область цели в случае использования ДКО доставляются не классические боевые блоки и головные части ракет, авиационные бомбы или артиллерийские снаряды и мины, а боевые роботы с широкими функциональными возможностями. В область цели средства поражения доставляются в теплозащитном корпусе (ТЗК). После выведения из ТЗК холодного малозаметного на радарах субблока раскрываются ранее сложенные крылья, запускается двигатель и начинают работать все навигационные системы, средства доразведки целей, системы самонаведения. Все системы могут успешно функционировать потому, что уже нет разогретого до 1500–2000 градусов теплозащитного слоя и области ударного уплотнения. Хотя это отдельный вопрос, но можно отметить, что субблоки могут быть информационными, ударными, оснащаться различными дополнительными средствами поражения, например дронами.



К наиболее эффективно решаемым боевым задачам можно отнести поражение и выведение из строя систем жизнеобеспечения мегаполисов и центров экономической деятельности, ядерного потенциала на мобильном базировании (в США 80% ядерного потенциала находится на мобильном базировании – на подводных лодках, самолетах и кораблях), минирование портов, вывод из строя самолетов на стоянках аэродромов, вывод из строя транспортных узлов, электростанций (исключая атомные станции), плотин, систем газоснабжения и водоснабжения, хранилищ топлива для автомобилей, нефтехимических производственных объектов и т. д.



Уместно отметить, что подводные лодки считаются наименее уязвимыми, поэтому, например, на подводных лодках США ядерных боеголовок находится в два раза больше, чем на самолетах. Появление возможностей доразведки местоположения подводной лодки с использованием средств ДКО и с последующим ее поражением боевыми субблоками может серьезно снизить уровень неуязвимости субмарины.



В случае использования ДКО мегаполисы подвергаются по существу дистанционно-кибернетической осаде, при этом выводятся из строя в первую очередь объекты жизнеобеспечения, тем более что их расположение хорошо известно, они очень уязвимы, потому что они по существу не имеют защиты.



Можно представить, что будет со страной, в которой все или почти все мегаполисы будут блокированы и выведены полностью или частично из строя, ведь в мегаполисах нет элементов натурального хозяйства, которые могли бы обеспечить длительное время его жизнедеятельность. Известно также, что в мегаполисах нет достаточного количества систем длительного автономного жизнеобеспечения.



Военную стабильность многих стран мирового сообщества способен обеспечить только паритет средств поражения ДКО, ибо паритета в традиционных вооружениях в силах добиваться только небольшое число больших и технологически развитых стран. В случае использования ДКО это условие может быть выполнено большинством стран человеческого сообщества.



Об ожидаемом эффекте от реализации положений концепции

Из изложенного можно сделать вывод, что все-таки есть возможности стабильной жизни стран в условиях существования противоречий, конкуренции и противоборства, что можно обойтись без горячих глобальных войн, приносящих большие потери, гибель людей и созданного ими богатства.



Конкуренция, противоборство и соревнование стран и народов в будущем видятся в сфере развития научно-технологического потенциала, подъема экономики и усиления гуманизации социума как базовых элементов современной и будущей цивилизации, а не в сфере грубого произвола и агрессии, что должно уйти безвозвратно в историю прошлого под давлением наличия средств поражения ДКО. При этом надо особо подчеркнуть, что в статье выдвигается предложение об оснащении каждой из стран своих вооруженных сил средствами поражения ДКО, наносимый ущерб которыми при их боевом применении может уступать только ущербу, наносимому ядерными средствами.



В итоге есть основания заключить, что в результате создания и полномасштабного развертывания дистанционно-кибернетического оружия может быть положен конец глобальным, истребительным и агрессивным войнам, потому что наличие ДКО будет серьезно побуждать страны принимать вынужненно осознанный отказ от развязывания жестоких войн. Разум и естественное желание сохранения жизни и комфорта в человеческом сообществе всегда и везде должны брать верх по определению.



Григорий Вокин,

доктор технических наук, профессор



От редакции

Статья уважаемого автора по сути предлагает ответ на поставленный нами вопрос о выходе из нынешнего кризиса военного искусства, из ракетно-ядерного тупика, сделавшего войны в духе первых двух мировых невозможными ("Почему мировой ядерной войны не будет?").



Пока было предложено два выхода из ситуации:



создание непроницаемой ПРО национального масштаба (СОИ Р. Рейгана, 1983 год), способной сбивать тысячи боеголовок, совмещенной с космическим оружием мгновенно нейтрализующего удара по ядерным силам противника. Но сей путь упирается в его чудовищные сложность и дороговизну, равно как и в способность противной стороны нейтрализовать чужую ПРО довольно дешевыми контрмерами;

взрыв противника изнутри методами гибридной войны, разжигание на его землях гражданской войны. Отчего у атакованной страны разрушаются системы государственного управления, возникает многовластие, утрачивается управление СЯС. После чего можно быстро ввести в страну-жертву войска США и НАТО, захватив ее стратегические арсеналы.

Этот путь отчасти испытан разрушением Российской империи в 1917-м и СССР в 1991-м, а также в "цветных революциях" наших дней.



Автор предлагает еще один путь.



Вокин Григорий

№ 36 (849) за 22 сентября 2020 года Источник - ВПК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600886580

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Экспортный потенциал урожая РК в текущем году составит 7,5-8 млн тонн зерна

- Глава Правительства дал ряд поручений по усилению защиты прав потребителей

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года №596

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года №597

- Д.Ашимбаев: В Казахстане все, включая президента – назарбаевские

- Казахстан и США подписали заявление о минимизации высокообогащенного урана

- Крах миллиардного проекта: в Чундже рухнул недостроенный спорткомплекс

- Рабочий график главы государства

- Сенаторам предстоит изучить и проработать республиканский бюджет

