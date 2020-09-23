Свет из Ташкента для Кабула, - Игорь Панкратенко

22:17 23.09.2020 Узбекистан выступает за урегулирование проблемы Афганистана с трибуны ООН



Шавкат Мирзиеев с трибуны ООН обозначил ряд задач для Афганистана и Центральной Азии.



Во вторник, 15 сентября, в Нью-Йорке завершилась 74-я сессия и без пауз стартовала юбилейная, 75-я, сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ее делегаты ведут дискуссии по самым актуальным вопросам международной повестки.

И без того богатая событиями, эта сессия преподнесла еще одну сенсацию, которой стало выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.



В нескольких отточенных предложениях он выдвинул новый подход к проблеме установления мира в Афганистане – решение вопроса, над которым дипломаты ведущих стран мира бьются уже четыре десятка лет. Причем чем дольше бьются, тем все глубже в трясину хаоса и разрухи погружается эта многострадальная страна, истерзанная войной.



"Мы воспринимаем Афганистан как неотъемлемую часть Центральной Азии. Только совместными усилиями и в тесном сотрудничестве можно воплотить в жизнь надежды афганского народа. Важно действовать, руководствуясь принципом "от нестабильности и разрушений – к миру и созиданию", – заявил с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Шавкат Мирзиеев. Что в переводе с высокого дипломатического на обычный человеческий язык означает: "Хватит воевать в Афганистане, пришло время там строить".



В этом – главная изюминка подхода Узбекистана к афганской проблематике. Этот подход лишен эгоизма, свойственного внерегиональным державам, делающим акцент на соблюдении своих геополитических интересов, и сугубо прагматичен.



"Афганистан – наш сосед, и никуда мы от этого не денемся, проблема это наша", – говорил в свое время покойный Ислам Абдуганиевич Каримов, первый президент Узбекистана. И Шавкат Мирзиеев не только сохранил преемственность внешнеполитического курса страны в отношении Афганистана, но и сумел добавить в него необходимые новации, позволяющие от слов приступить к практическим делам, которые дают реальный шанс для установления мира в этой многострадальной стране, являющейся при всем прочем неотъемлемым элементом Центральной Азии.



"Афганистан нужно рассматривать не столько как источник угроз, а как источник возможностей для региона" – таким было решение Ташкента, ставшее переломным для внутриафганских и околоафганских политических процессов.



Но от стратегического решения до его воплощения лежит долгая и непростая дорога, для преодоления которой Узбекистану потребовались годы, напряженная работа и тысячи человеко-часов труда дипломатов, экспертов и всех остальных, причастных к этой стратегии.



Первым по значимости шагом стало проведение в марте 2018 года Международной Ташкентской конференции по Афганистану, инициированной лично Шавкатом Мирзиеевым. И ее основное значение заключалось в том, что на ней удалось вернуть утраченное внимание мировой общественности к продолжающемуся кровопролитию в Исламской Республике.



По большому счету она стала тем камешком, который запустил лавину политического процесса как вокруг Афганистана, так и внутри него. "Ташкентская международная конференция по Афганистану, проведенная два года назад по инициативе президента Республики Узбекистан, стала ключевым событием – отправной точкой в процессе запуска политического процесса по мирному урегулированию афганской проблемы, поиска взаимоприемлемых форм и механизмов диалога заинтересованных сторон" – так спустя время оценил ее президент Афганистана Ашраф Гани.



Аналогичной точки зрения придерживается глава политического офиса движения "Талибан" в Катаре Мулла Бародар (запрещено в РФ), выразивший Узбекистану благодарность за оказанное содействие в продвижении мирного процесса.



"Ташкентская конференция заложила прочный фундамент для достижения нынешних практических результатов", – считает и специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Ведь именно после этой конференции были запущены прямые переговоры американской стороны с талибами, итогом которых стало подписание 29 февраля нынешнего года в столице Катара Соглашения между США и движением "Талибан".



Люди разные, стоящие на противоположных позициях, а оценка одна: без форума в Ташкенте не было бы ни Дохи-1, когда американцы и талибы сумели договориться, ни Дохи-2, когда за стол переговоров сели уже сами афганцы из враждующих лагерей – официальный Кабул и движение "Талибан".



Но любая идея мертва, если она не овладеет массами. Мало ли их – самых благих и из лучших побуждений сформулированных для Афганистана идей зачахло и погибло на каменистой и прокаленной солнцем земле этой страны? А потому дипломатия дипломатией, но Ташкент сделал все возможное, чтобы его идея мира для Афганистана была принята самими афганцами.



Как верно подметил эксперт пакистанского Центра глобальных и стратегических исследований Махмуд уль-Хасан Хан, "политика Ташкента в Афганистане с самого начала основывалась на работоспособной формуле: завоевание сердец афганских граждан с помощью "интенсивного экономического сотрудничества" с Кабулом, успешной реализации транспортных и логистических проектов, а также расширения образовательных программ".



Проще говоря, Узбекистан с самого начала предложил подойти к афганской проблематике под необычным углом: что важнее всего для страны, где уже два поколения умеют только воевать? И ответ оказался очевидным: нужно предложить им альтернативу – возможность зарабатывать на жизнь и благополучие семей мирным трудом. А дальше начнется мультипликативный эффект, а автомат Калашникова и посевы опиумного мака перестанут быть единственными источниками дохода.



При этом Ташкент сумел сформулировать экономический кейс для Афганистана таким образом, что он стал привлекательным для всех – от простых дехкан до правящих элит в Кабуле и полевых командиров "Талибана", что с учетом местной специфики весьма непросто и само по себе является огромным достижением.



И наконец, всякая идея лишь тогда чего-то стоит, если умеет защититься. А потому Узбекистан в последние годы разработал и реализовал огромное количество программ противодействия экстремизму и обеспечению национальной безопасности. Создана и испытана модель, которая может быть успешно применена в Афганистане, что особенно важно в непростой период процесса национального примирения.



Момент выхода из войны всегда является самым опасным из-за хрупкости только начинающих происходить процессов национального примирения – и Узбекистан уже готов предложить своему соседу "за речкой" вакцину от экстремизма, нетерпимости и терроризма. Это еще раз доказывает: афганская политика Узбекистана – это не набор благих инициатив, а комплексная программа, охватывающая все сферы жизни и деятельности населения этой страны.



И что немаловажно, в работе над ее реализацией найдется место всем – "Талибану" и официальному Кабулу, простому афганскому крестьянину и черноголовому мальчишке, который сейчас босиком бегает по кишлаку, а завтра станет будущим страны, главное – чтобы мирным, высокообразованным и не находящимся на обочине цивилизации.



То же самое касается и других внешних системных игроков в Афганистане – от ведущих мировых держав до международных организаций. Ташкентский формат – как неоднократно подчеркивали в своих выступлениях президент Шавкат Мирзиеев и министр иностранных дел страны Абдулазиз Камилов, – не секта и не "закрытый клуб". Совсем наоборот – он открыт для всех, и чем больше в нем будет участников, считают в Узбекистане, тем успешнее и быстрее в Афганистан придет мир, а его соседи вздохнут с облегчением.



В Афганистане Ташкенту верят, доверяют и на Ташкент надеются. Призыв узбекского лидера перестать воспринимать эту страну исключительно как источник угрозы, а начать смотреть на Афганистан с точки зрения возможностей получил широкую международную поддержку. Но Шавкат Мирзиеев и его страна уже смотрят в будущее, где мирный Афганистан станет не мечтой, а реальностью.



"Сегодня перед государствами Центральной Азии стоит важная стратегическая задача – обеспечить глубокую интеграцию нашего региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры", – заявил президент Узбекистана с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.



А это значит, что старт мирного процесса в Афганистане и продвижение там Ташкентского формата станет одновременно и стартом глубокого переформатирования региона в территорию мира, процветания и развития. Именно так выглядит сегодня "узбекская мечта" на международном и региональном уровне.



Игорь Николаевич Панкратенко – доктор политических наук, заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов.

23.09.2020 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600888620

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Экспортный потенциал урожая РК в текущем году составит 7,5-8 млн тонн зерна

- Глава Правительства дал ряд поручений по усилению защиты прав потребителей

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года №596

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года №597

- Д.Ашимбаев: В Казахстане все, включая президента – назарбаевские

- Казахстан и США подписали заявление о минимизации высокообогащенного урана

- Крах миллиардного проекта: в Чундже рухнул недостроенный спорткомплекс

- Рабочий график главы государства

- Сенаторам предстоит изучить и проработать республиканский бюджет

