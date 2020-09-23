Депутат РосГосдумы Ваха Агаев (КПРФ) умер от коронавируса

22:22 23.09.2020

Депутат Госдумы Ваха Агаев



Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил ТАСС заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. О смерти господина Агаева также сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов в своем Facebook.



Господин Агаев был избран в Госдуму в 2016 году по партийному списку КПРФ по единому федеральному округу. Он занимал должность заместителя председателя компитета Госдумы по финансовому рынку. На момент смерти господину Агаеву было 67 лет.



Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что COVID-19 переболели более 50 депутатов. К 23 сентября 13 парламентариев находились на госпитализации, при этом трое их них были госпитализированы за последние сутки.



23.09.2020,



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Ваха Абуевич Агаев (15 марта 1953, Кзыл-Орда - 23 сентября 2020) - российский бизнесмен и политический деятель, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов.



В 1977 году окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета им. Л. Н. Толстого.



В 1985 году окончил экономический факультет Московского кооперативного института Центросоюза.



С 1981 года - член КПСС.



В 1998 году создал и возглавил ООО "Юг-Нефтепродукт".



С 4 декабря 2011 года - депутат Государственной думы России VI созыва (избран в составе федерального списка кандидатов КПРФ, региональной группы от Красноярского края) - член фракции КПРФ, заместитель председателя комитета ГД по вопросам собственности.



В 2016 году избран в депутаты Государственной думы России VII созыва (в составе общефедеральной части федерального списка от КПРФ).



Ваха Абуевич Агаев скончался от коронавируса 23 сентября 2020 года.



Семья

Имел двоих сыновей. Сын, Бекхан Вахаевич Агаев, депутат Государственной Думы VI созыва от партии "Единая Россия".[1]



Законотворческая деятельность

С 2011 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VI и VII созывов, выступил соавтором 42 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов