Убрать политику из процесса создания вакцины от COVID-19 призвал Токаев

22:43 23.09.2020

Убрать политику из процесса создания вакцины против коронавируса призвал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Следует сформировать активную глобальную систему здравоохранения, приоритет должен быть отдан обновлению национальных институтов в области здравоохранения за счет своевременных, скоординированных действий по поддержке от развитых стран и учреждений ООН.



Мы должны убрать политику из процесса создания вакцины. Еще не поздно добиться вакцины от COVID-19 за счет соответствующего соглашения, которое защищало бы глобальные цепочки производства и поставок", - сказал Токаев.



Президент выразил глубокую признательность всем медикам и сотрудникам здравоохранения, которые оказывались на передовой и делали все от себя зависящее, чтобы защитить людей.