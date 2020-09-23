|Убрать политику из процесса создания вакцины от COVID-19 призвал Токаев
22:43 23.09.2020
Убрать политику из процесса создания вакцины против коронавируса призвал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Следует сформировать активную глобальную систему здравоохранения, приоритет должен быть отдан обновлению национальных институтов в области здравоохранения за счет своевременных, скоординированных действий по поддержке от развитых стран и учреждений ООН.
Мы должны убрать политику из процесса создания вакцины. Еще не поздно добиться вакцины от COVID-19 за счет соответствующего соглашения, которое защищало бы глобальные цепочки производства и поставок", - сказал Токаев.
Президент выразил глубокую признательность всем медикам и сотрудникам здравоохранения, которые оказывались на передовой и делали все от себя зависящее, чтобы защитить людей.