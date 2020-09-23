КазПогром. Кто и почему пытается сделать дунган виновными в кордайской трагедии? - САМ

00:39 24.09.2020 После трагических событий в Кордайском районе Жамбылской области мы инициировали на страницах нашего издания дискуссию о том, какой должна быть политика в сфере межэтнических отношений в Казахстане. В ней приняли участие правозащитники, юристы, этнополитологи и международные эксперты. Сегодня же мы хотим предоставить слово тем, кто больше всех пострадал во время февральских беспорядков, но чье мнение так и осталось неуслышанным и неучтенным...



Сразу отметим, что на нашу просьбу оценить результаты следственных действий в отношении погромщиков и работу правительственной комиссии по ликвидации последствий кордайских событий, помимо самих жителей пострадавших сел, откликнулось и много других людей, причем представителей разных этносов и разных стран. В итоге получился коллективный взгляд на причины казахско-дунганского конфликта и его уроки. Увы, все интервьюируемые по вполне понятным причинам настойчиво просили не раскрывать их имена, дабы больше не иметь проблем с властями, правоохранительными органами и жителями соседних сел. И поскольку рассказы, мнения и выводы наших собеседников мало отличались друг от друга, для удобства читателей мы решили обобщить их.



Без вины виноватые



- Почти восемь месяцев прошло со дня кордайских событий, разделивших жизнь дунганской диаспоры, да и не только ее, но и всех этносов Казахстана, на "до" и "после. В стране и раньше случались стычки на этнической почве, но впервые националисты и их покровители решились на массовые убийства ни в чем не повинных мирных граждан только из-за их принадлежности к другой, нетитульной нации. Эти убийства сопровождались погромами, поджогами жилых домов, автомашин, объектов бизнеса, мародерством, ксенофобскими призывами и угрозами. Но еще больше людей возмутили и напугали отношение к случившейся трагедии и выводы правительственной комиссии, а также необъективное и предвзятое расследование этих преступлений со стороны правоохранительных органов.

Уже утром 8 февраля, еще толком ни в чем не разобравшись, власти охарактеризовали страшные события той ночи как "массовую драку между жителями сел". Собственно, это заявление и предопределило действия силовых структур, ход следствия, работу самой комиссии, а также очертило круг "виновных". Аресты начались с задержания жителей пострадавших сел Масанчи, Сортобе и Булар Батыр, которые как раз таки пытались защитить свои дома и семьи. По просьбе самих же полицейских сотни молодых людей несколько часов стояли вместе с ними в оцеплении до прибытия ОМОН. Рискуя своими жизнями, они пытались сдержать натиск тысячи агрессивных бандитов, вооруженных огнестрельным оружием, камнями, бутылками с зажигательной смесью, – нападавшие убивали, грабили, поджигали дома, магазины, автомобили. Во многом благодаря этим ребятам удалось избежать еще большего кровопролития.



Причем их аресты проходили в весьма грубой форме, допросы подозреваемых и даже свидетелей - с пристрастием и пытками, обыски - без предъявления ордеров (ранним утром и в ночное время). Последним подвергся 21 житель села Булар Батыр. Одна из них - 73-летняя мать убитого во время этих трагических событиях Лохаша Лугмара. 11 человек в масках без предъявления каких-либо документов ворвались в ее дом в полночь. Основанием для незаконного обыска послужили слухи, будто братья погибшего из мести якобы убили гражданина Дархана Абдрахыма. У женщины резко поднялось давление, но, к счастью, врачам удалось ее спасти. А вот 74-летней Цундер Хусезовой из этого же села, увы, повезло меньше. В 5 часов утра люди в масках провели в ее доме обыск и увезли сына в полицию. Он вернулся на следующий день весь в синяках. В ту же ночь сердце матери остановилось…



Обыски прекратились только после обращения пострадавших в Генеральную прокуратуру РК. При этом 11 человек – жители сел Масанчи, Сортобе и Булар Батыр – до сих пор содержатся под стражей, большинству из них предъявлены обвинения по статье 272 УК РК "Организация и участие в массовых беспорядках". Хотя их вина, как выше уже было сказано, состояла лишь в том, что они защищали свои дома и близких. Более того, нам стало известно, что ко многим задержанным применяются незаконные меры воздействия в виде пыток, избиений и психологического давления. Не выдержав издевательств, некоторые из них даже пытались покончить с собой. Например, житель села Масанчи Шамиль Харсанов, находящийся в сизо г.Алматы, дважды резал себе вены.



Мы убеждены, что этих ребят следует полностью оправдать, поскольку они были стороной обороняющейся, стояли на страже своих семей, детей, общества и государства. К ним должна быть применена статья 32 УК РК "Необходимая оборона".



Прочь из дома



Естественно, случившееся не могло не отразиться на настроениях жителей пострадавших сел. 8-9 февраля в количестве около 30 тысяч человек (большей частью представители дунганского этноса) они покинули Казахстан, перебравшись в Кыргызстан через пограничные посты Сортобе и Аухатты. В основном это пожилые люди, женщины с детьми. Многие из них имели прямой контакт с преступниками, видели воочию жестокость, алчность и цинизм беснующейся и неадекватной толпы, пережили огромный стресс.



Общественным объединениям дунган Казахстана стоило огромных усилий хоть как-то успокоить людей и предотвратить массовый отток населения. Но у многих жителей до сих пор "чемоданные" настроения. Часть их уже переселилась в Россию и Кыргызстан. И если бы не карантин, из-за чего были закрыты границы с этими двумя странами, количество уехавших было бы гораздо больше.



Да, государство прилагает усилия, чтобы улучшить жизнь граждан в пострадавших селах - ремонтируются дороги, полным ходом идет газификация, строятся школы и другие социальные объекты. Но само несправедливое отношение местной власти к этносу, рост ксенофобии и национализма в стране, а также страх возможного повторения межэтнических конфликтов, увы, перевешивают.



О чем говорить, если даже известные политики, депутаты, лидеры общественного мнения активно пытались "заработать очки" на нашей трагедии. Больше всех постарался мажилисмен Бахытбек Смагул. После поездки в Кордайский район он выступил с голословными обвинениями в адрес дунган: якобы они не знают казахский язык, не служат в армии, не ходят в школу, не уступают дорогу казахам, не подчиняются ДУМК. Это же полный абсурд! В унисон с ним выступил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, дунганин по национальности Шахир Хахазов, который, по идее, должен призывать к межнациональному согласию, предотвращению этнических конфликтов. Но, следуя указаниям комиссии, членом которой является, он тоже всю вину за случившееся возложил на самих дунган, при этом не сказав ни слова в защиту погибших и пострадавших.



Складывается впечатление, что задача правительственной комиссии, которая с самого начала своей работы заняла откровенно обвинительную позицию в отношении дунганского населения, заключалась не в восстановлении справедливости и предотвращении подобных конфликтов в будущем, а в том, чтобы оправдать и защитить лиц казахской национальности, участвовавших в погромах и убийствах. По сути, мы увидели очередное игнорирование проблемы, связанной с ростом националистических настроений в обществе, и заигрывание некоторых политиков с радикальными ксенофобами, что чревато опасными последствиями. Это реальная угроза государственности Казахстана!



Пустые обещания



Хотим напомнить членам правительственной комиссии, что они должны были провести серьезную работу по выявлению и анализу истинных, глубинных причин этой трагедии; выработать рекомендации по предупреждению подобных конфликтов в будущем; взять на контроль поиск и наказание преступников и бандитов; определить суммы возмещения материального ущерба, нанесенного жителям сел. Но, к сожалению, этих результатов за семь месяцев ее работы мы так и не увидели.



В ходе трагических событий погибли два человека казахской национальности. Семье одного из них оказана помощь на сумму 4 млн. 560,6 тыс. тенге, тогда как семьям девяти дунган, убитых бандитами, выплачено в общей сложности 2 млн. 250 тыс. тенге. Иначе говоря, каждая из них получила в среднем по 250 тысяч тенге, что почти в 18 раз меньше той суммы, которую выплатили родным погибшего казаха! Причем комиссия в своих отчетах постоянно упоминает, что всем семьям назначены пособия по утере кормильца, считая это своей заслугой. Хотя по закону они полагаются всем гражданам, понесшим такую потерю.



Более того, некомпетентные, а порой предвзятые и ангажированные действия членов комиссии привели к тому, что вопросы, касающиеся восстановления сожженных домов и объектов бизнеса, повисли в воздухе. Решения по выплате компенсаций затягивались на три-четыре месяца, хотя люди фактически оказались на улице. В итоге пострадавшим возместили всего 20-30% от реальных сумм ущерба - по непонятным причинам цифры, в которые он был оценен первой комиссией сразу после трагедии, в дальнейшем были урезаны в два-три раза. К примеру, гражданину П.С. стоимость его сгоревшего дома оценили сначала в 8,5 млн. тенге, но затем снизили до 1,5 млн. тенге. Гражданке Б.С. первоначально озвучили цифру в 13,5 млн. тенге, а позже уменьшили до 4,5 млн. тенге. Мы уже не говорим о том, что комиссия отказалась возмещать материальный ущерб за дополнительные помещения и хозпостройки: времянки, летние кухни, сараи, бани, навесы и т.д. В конечном счете почти у всех пострадавших суммы компенсаций оказались гораздо меньше фактической стоимости имущества.



Практически не ведется работа по поиску угнанных животных (лошадей и коров). Их хозяева до сих пор не имеют хоть какой-то информации о возможном возмещении нанесенного им урона. Похожая ситуация с 122 сожженными, угнанными или разбитыми автомашинами – комиссия отказывается возмещать ущерб. А еще есть сгоревшие в магазинах товары: хотя соответствующие акты уже давно составлены, дело так и не сдвинулось с места. На все наши вопросы работники прокуратуры отвечают, что компенсации должны будут выплатить погромщики, когда их поймают и докажут вину. Но это равносильно отказу от выплат, поскольку из нескольких сотен бандитов, принимавших участие в погромах, задержаны всего три десятка. А ведь Касым-Жомарт Токаев на всю страну пообещал дунганской общественности полностью выплатить ущерб, восстановить дома и имущество. Выходит, что комиссия попросту игнорирует указания и поручения главы государства?!



Оборотни в погонах



Необходимо рассказать и о таком опасном прецеденте, как потворство сотрудников местных правоохранительных структур участникам погромов. Например, по словам жителей села Каракемер, приехавшие в самом начале на место конфликта блюстители порядка открыто заявили в разговоре с местной молодежью, что "у них есть 3-4 часа на то, чтобы наказать дунган, и полиция не будет вмешиваться". Кроме того, у нас есть многочисленные показания жителей сел Масанчи и Булар Батыр, которые видели, как сами полицейские принимали участие в грабежах, избиениях и мародерстве.



К примеру, житель села Масанчи Г.М. стал свидетелем того, как человек в форме вместе с группой бандитов искал ценные вещи в одном из домов, а позже собственноручно поджег шторы, что вызвало пожар. А житель села Булар Батыр К.А. опознал полицейского, который вместе с другими преступниками угрожал и требовал у него деньги и драгоценности. Трое стражей порядка даже попали в объектив камеры, когда выносили компьютеры и другой скарб из разграбленного дома в Масанчи. И таких фактов десятки, но свидетели боятся давать показания, опасаясь за свои жизни.



Этот страх во многом стал результатом того, как следователи и другие работники Кордайского РОВД вели себя во время обысков и допросов жителей сел. Они допускали ксенофобские и националистические высказывания, оскорбления и угрозы. В частности, призывали "убираться в Китай", грозились повторить погромы и тем самым наказать лиц дунганской национальности за то, что те дали отпор преступникам.



Как это ни парадоксально прозвучит, но, на наш взгляд, именно на местных правоохранительных структурах во многом лежит вина за случившееся, поскольку они игнорировали тревожные сообщения и предупреждения о готовящихся беспорядках, не реагировали на ранее происходившие мелкие стычки на национальной почве. Например, утром 7 февраля из разных источников в местную полицию поступали сведения, что планируется большая провокация против дунган, но соответствующих мер принято не было. Самое тревожное, что ни в выводах правительственной комиссии, ни в средствах массовой информации об этом не было сказано ни слова, хотя это общеизвестные факты. Выходит, и на сей раз полицейские, не выполнившие свой долг и запятнавшие честь мундира, ушли от ответственности.



Разумеется, среди работников правоохранительных органов есть много честных и порядочных людей, которые в ту трагическую ночь, рискуя своими жизнями, защищали села и ее жителей от бандитов. К примеру, один из сотрудников Кордайского РОВД целый километр нес на своих плечах раненого жителя Масанчи и тем самым спас ему жизнь. Вот чтобы таких полицейских в нашей стране было как можно больше, следует о них говорить, всячески поощрять, тогда как оборотней в погонах, наоборот, лишать права занимать должности на госслужбе и наказывать по всей строгости закона. Более того, мы считаем, что при приеме на работу в правоохранительные органы все кандидаты должны проходить тест на толерантность по отношению к представителям других этносов и религий.



Это страшное слово "коррупция"



Есть еще одна важная проблема, которую мы не можем обойти стороной, – это предвзятое отношение районной власти к представителям других наций. В местном акимате нет ни одного представителя дунганского этноса, хотя он составляет 40% жителей района. И даже в селах с 99-процентным дунганским населением руководителями назначаются исключительно казахи.



Ситуацию усугубляет повальная коррупция, которая проникла во все слои местной власти и цветет там пышным цветом. Взять хотя бы школы: учителей замучили поборами, бесконечными проверками и комиссиями, из-за чего сильно страдает успеваемость учеников. Яркий пример - СШ №13 в Масанчи, которую резко раскритиковал сам Бердибек Сапарбаев во время своего первого визита в это село в качестве акима области. И есть за что - она постоянно занимает последние места в рейтинге школ района. Главная тому причина – это, на наш взгляд, безразличие к судьбам детей со стороны руководства учебного заведения.



Сферу образования в нашем районе уже много лет курирует заместитель акима Б. Жаманкозов. На все просьбы общественности назначить директором хотя бы одной из школ села Масанчи представителя дунганской диаспоры он отвечает отказом. И это неудивительно: в той же СШ №13 долгое время работал его подопечный Ж. Акимбаев. Несмотря на многочисленные жалобы в адрес последнего и низкое качество знаний учеников, он никак не хотел расставаться со своим креслом и закрывал глаза на проблемы школы. Занятия проводились чисто для галочки. Известны случаи, когда учителя пьянствовали вместе с ним, распуская по домам учащихся второй смены. Родители стали массово переводить своих детей в другие школы (с начала работы СШ ушли около тысячи из 1800), но затем замакима попросту запретил последним их принимать. Лишь после вмешательства Сапарбаева директора сняли. Но сам Жаманкозов продолжает работать.



Кстати, в прошлом году по его предложению директором СШ №48 села Сортобе с 99-процентным дунганским населением назначили молодого казаха, который отличился лишь тем, что ежемесячно собирал с учителей деньги. Дошло до того, что он заставлял делать переводы на свою банковскую карточку. За это его и уволили, но уголовное дело так и не завели, хотя налицо явное коррупционное преступление.



Как это было



Именно безнаказанность порождает повсеместное нарушение прав человека в нашей стране. И именно она становится причиной большинства межэтнических столкновений, в том числе кордайской трагедии.



Напомним, что все началось 5 февраля, когда братья Кудашбаевы из села Каракемер везли своего отца на лечение в больницу, но в Сортобе путь им преградил выезжавший из двора грузовик гражданина М.Юнху. Произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку. В нее были вынуждены вмешаться отцы дерущихся. В результате пытавшийся разнять участников конфликта 78-летний Толеген Кудашбаев получил травму ноги. Его сыновья поспешили обвинить дунган в "избиении" престарелого отца, а старший, Нурлан, пригрозил, что соберет казахов и сравняет Сортобе с землей.



6 февраля на дом Юнху было совершено нападение - разбиты окна, крыша, напуганы дети и женщины. При этом никаких следственных действий в отношении братьев Кудашбаевых проведено не было! И районный, и областной суды оказались полностью на их стороне, не приняли ни одного протеста, ни одной просьбы защиты, не допросили ни одного свидетеля. В итоге отец и сын Юнху были осуждены. Защита подала кассационную жалобу в Верховный суд, и мы очень надеемся на его справедливое решение.



События 7 февраля начались с налета агрессивной толпы жителей Каракемера на село Масанчи: были избиты ни в чем не повинные жители дунганской национальности и подожжены несколько домов. Фотографии и видео с подписями "нападение дунган на казахское село" и "поджог домов в казахском селе Каракемер" тут же были вброшены в социальные сети и получили широкую огласку. Провокаторы из Каракемера добились своего – эти фейки, а также ложная информация об избиении 78-летнего аксакала спровоцировали сбор и приезд молодых людей из близлежащих областей и районов в наши села на помощь "пострадавшим казахам". Фактически они искусственно создали межэтнический конфликт, ввели в заблуждение СМИ и общественность страны, настроив их против мирного дунганского этноса.



Очень важно было с самого начала успокоить людей, переживших огромный стресс и потрясения, выразить им сочувствие, пригласить компетентных психологов для проведения бесед. Но соболезнования прозвучали лишь от главы государства и первого президента...



Мы ожидали, что хотя бы по следам этих событий будет проведен трезвый анализ и дана адекватная оценка. Собственно, для этого и была создана правительственная комиссия. Однако любая высокопоставленная делегация, будь то аким области, министры или депутаты мажилиса, приезжая в Кордайский район, первым делом направлялись в село Каракемер. Там они, естественно, выражали сочувствие, моральную и материальную поддержку его жителям, хотя ни один из них не пострадал в беспорядках - не был ранен, не потерял родных и жилье. Наоборот, именно молодые люди из Каракемера активно участвовали в грабежах и мародерстве.



Что это как не безнаказанность и несправедливость?! Такое предвзятое отношение чревато лишь повторением этнических конфликтов, а не их предупреждением. Ведь когда преступник чувствует безнаказанность, у него появляются еще большее искушение и агрессия. Вот почему криминал в стране не идет на убыль, а, напротив, растет.



Удар по репутации



Без серьезного анализа ошибок, допущенных бывшим руководством области и особенно района, невозможно полностью понять причины, приведшие к трагедии. Лишь отстранением от работы акима района и начальника РОВД невозможно искоренить коррупционную систему, сложившуюся в местной власти и в правоохранительных органах, устранить те условия, которые привели к одному из самых трагических инцидентов в истории Казахстана.



Существует еще одна серьезная опасность для страны и ее мирного будущего – это экстремистская деятельность разжигателей-националистов в социальных сетях, которые резко активизировались накануне, во время и после трагедии. Они открыто призывали наказать дунган за "неуважение к казахам", ругали политику толерантности, проводимую главой государства, Елбасы, Ассамблеей народа Казахстана. Однако правоохранительные органы так и не возбудили в их отношении уголовные дела по статье "разжигание межнациональной розни", хотя сосцсети были буквально наводнены провокационными постами.



Наш первый президент Нурсултан Назарбаев многое сделал для становления, развития и процветания Казахстана, для повышения его статуса и имиджа как современного, правового, многонационального и многоконфессионального государства, благодаря чему наша страна пользуется международным авторитетом. Но вся эта огромная работа может пойти насмарку из-за стремительного роста национализма и ксенофобии, который создает напряжение в обществе, провоцирует межэтнические конфликты и преступления на национальной почве, толкает население к эмиграции в другие страны, бьет по репутации государства, негативно сказывается на экономике.



Мы считаем, что в Казахстане необходимо разработать эффективную этнополитику, направленную на то, чтобы сформировать у всего населения нетерпимость к национализму и ксенофобии, восстановить межэтническую и межконфессиональную стабильность. Это очень важно для будущего нашей страны, для ее развития.



Дунгане уже более 140 лет живут в Казахстане. Наши деды и отцы вместе с представителями других этносов сражались в двух мировых войнах, пережили распад Российской империи и Советского Союза. А сегодня мы вместе с остальными гражданами страны строим новый, современный и независимый Казахстан. Занимаемся мирным трудом - огородничеством и полеводством, привезя сюда полтора века назад высокую культуру земледелия, многие виды овощей и зерновых.



В наших селах не продаются спиртное и сигареты, практически отсутствуют преступность и правонарушения. Все население живет по мусульманским законам, строго следуя правилам шариата и подчиняясь ДУМК. Все нуждающиеся получают социальную помощь и поддержку от местной общественности. И речь идет не только о дунганах – представители более чем 25 этносов мирно живут в этих селах уже много лет.



Наша интеллигенция работает во всех сферах экономики, науки и общественной жизни Казахстана. Здесь наша Родина, здесь похоронены наши предки, и мы, дунгане, не хотим никуда уезжать. Мы - граждане современного правового государства, мы гордимся его успехами и намерены дальше трудиться ради его блага и процветания, живя в мире и согласии со всеми этносами.



От редакции: Данная публикация отражает позицию дунганской общественности, но мы готовы выслушать и другие стороны, в том числе представителей местной власти, правоохранительные структуры и членов правительственной комиссии.



Cауле Исабаева

23.09.20 Источник - camonitor.kz

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