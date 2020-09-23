От Каддафи до Хафтара. Военный арсенал современной Ливии, - А.Храмчихин

00:45 24.09.2020 На фоне того, как на ливийской территории ведут выяснение отношений между собой другие страны ("Ожидаемое невозможное"), есть смысл посмотреть, что представляет собой в военном отношении сама Ливия.



В 1951 году страна получила независимость (от Великобритании) и стала королевством. 1 сентября 1969-го король был свергнут в результате военного переворота. Возглавил переворот капитан Муамар Каддафи. В 1977 году была официально провозглашена Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия (Джамахирия – государство масс), идеологией которой стала Третья всемирная теория, изложенная в "Зеленой книге" Каддафи.



Поставщиками оружия для королевской армии Ливии были Великобритания и США. От Вашингтона Триполи получил 15 БТР М113, около сотни буксируемых орудий (75 105-мм М101А1, 20 155-мм М114), 10 истребителей F-5, 8 транспортных самолетов С-47 и 8 С-130Н "Геркулес", 5 учебных самолетов Т-33 и 7 легких вертолетов "Белл-47". Из Британии пришли 6 танков "Центурион", около сотни бронеавтомобилей (по 15 "Сарацин", "Феррет" и "Шорланд", 40 "Саладин"), несколько сотен ПТРК "Виджилант", полтора десятка сторожевых катеров, из которых три (типа "Суса") числились ракетными (несли французские ПКР SS-12М). Кроме того, из Франции были получены три вертолета SA313 "Алуэтт-2".



При Каддафи Ливия получила от Великобритании лишь фрегат "Дат Ассавари", который начал строиться еще при короле, из Франции – 20 бронеавтомобилей AML-90, до сотни ПТРК SS-11, 12 ЗРК "Кроталь", 110 бомбардировщиков "Мираж-5D", 38 истребителей-бомбардировщиков "Мираж-F1", около тысячи ракет "воздух-воздух" R-530 и R-550, 12 учебных самолетов СМ-170, 14 вертолетов SA321 "Супер Фрелон" с ПКР "Экзосет", 17 легких вертолетов SA316 "Алуэтт-3", 10 ракетных катеров типа "Комбатант-2" и два десантных корабля. В Италии Ливия купила до 300 БТР "Фиат-6614" и "Фиат-6616", 210 155-мм САУ "Палмария", 20 транспортных самолетов G-222, до 240 учебно-боевых самолетов SF-260W, 20 транспортных вертолетов СН-47С "Чинук", полтора десятка легких вертолетов, 4 корвета, значительное количество корабельного вооружения, в том числе ПКР "Отомат" и ЗРК "Аспид".



"Все вместе взятые военные поставки не сравнятся с количеством боевой техники, которое СССР продал Ливии в 70–90-х годах"

Кроме того, из стран Запада Ливия при Каддафи приобрела 16 португальских БТР "Чамит", 30 австрийских 155-мм гаубиц СG-45, три турецких десантных корабля. Из развивающихся стран были получены 65 танков Т-34-85 из Египта, 500 бронеавтомобилей ЕЕ-9 и 180 БТР ЕЕ-11 из Бразилии. От "социалистических диссидентов" – 250 107-мм буксируемых РСЗО Туре 63 из Китая, 10 122-мм РСЗО БМ-11 из КНДР, несколько сотен ПЗРК "Стрела-2", более полутора сотен учебно-боевых самолетов (122 G-2А "Галеб", 32 J-1 "Ястреб") из Югославии. Традиционный "оружейный подрядчик" Москвы – ЧССР продала режиму Каддафи по 50 БТР ОТ-62 и ОТ-64, до 80 колесных САУ "Дана", по 36 130-мм РСЗО М-51 и 122-мм RM-70, 110 колесных ЗСУ М-53, 15 легких транспортных самолетов L-410 и 181 учебно-боевой самолет L-39ZO.



Однако все эти поставки, вместе взятые, не сравнятся с количеством боевой техники, которое продал Ливии СССР в 70–90-х годах. Только ПУ (О)ТР достигло 120 (72 Р-17, до 48 "Луна"). Количество танков превысило 4 тысячи (800 Т-54, 2250 Т-55, 800 Т-62, 250 Т-72). Также Ливия получила 60 БРДМ-1 и 10 БРДМ-2, 800 БМП-1, 96 БТР-50, 160 БТР-60ПБ, почти 300 САУ (130 2С1, 168 2С3), более 600 буксируемых орудий (120 122-мм Д-30 и 60 Д-74, до 360 130-мм М-46, 25 152-мм МЛ-20 и 100 Д-20), 250 122-мм РСЗО БМ-21. Наземная ПВО Ливии получила 18 дивизионов ЗРК С-75, 33 дивизиона ЗРК С-125, до 15 дивизионов ЗРС С-200, 35 дивизионов ЗРК "Квадрат", 80 ЗРК малой дальности (20 "Оса", 60 "Стрела-10"), несколько тысяч ПЗРК "Стрела-2", 200 ЗСУ "Шилка", несколько сотен зенитных орудий С-60 и КС-19.



ВВС Ливии получили такое уникальное для Африки оружие, как 24 бомбардировщика средней дальности Ту-22. Также Триполи получил 6 фронтовых бомбардировщиков Су-24, до 100 штурмовиков Су-22, 29 бомбардировщиков МиГ-23БН и 140 истребителей-бомбардировщиков МиГ-23МС/УБ, 90 истребителей МиГ-21ПФ/бис/УМ, 80 перехватчиков МиГ-25П и 16 разведчиков МиГ-25РБ, 4 транспортных самолета Ил-76 и заправщик Ил-78, 12 легких транспортных самолетов Ан-26, 52 ударных вертолета Ми-24 и Ми-25, до 50 многоцелевых вертолетов Ми-8 и 12 противолодочных Ми-14ПЛ, 81 легкий вертолет Ми-2.



Москва обеспечила Триполи создание очень мощных ВМС. Ливия получила 6 ПЛ проекта 641, два фрегата проекта 1159, 4 МРК (корвета) проекта 1234, 12 ракетных катеров проекта 205У, 8 морских тральщиков проекта 266, 4 средних десантных корабля проекта 771, а также 3 или 4 дивизиона берегового ПКРК "Рубеж".



Численность личного состава ВС Ливии не превышала 75 тысяч, причем в соответствии с идеологией Джамахирии они считались не ВС, а неким народным ополчением. По уровню боевой и морально-психологической подготовки это и было народное ополчение. Поэтому большая часть техники сразу после приобретения отправлялась на хранение, много техники Триполи продавал или отдавал бесплатно идеологическим союзникам. В начале 80-х значительное количество оружия из Ливии получили Сирия (200 Т-62, более 30 МиГ-21 и МиГ-23) и Иран (3 ПУ Р-17 и 40 ракет к ним, до 200 Т-54/55/62, 130 ЕЕ-9), которые в этот период вели войны соответственно против Израиля и Ирака.



Общие объемы ливийского оружейного экспорта в эпоху Каддафи составили, по имеющимся данным, 518 танков (62 Т-54, 191 Т-55, 265 Т-62), все "Ферреты", 162 ЕЕ-9 и 60 ЕЕ-11, 5 МиГ-23БН, до 37 МиГ-23МС и 1 УМ, 15 МиГ-21ПФ, до 76 "Миражей-5" (с учетом проданных на запчасти), 7 F-5, 3 Ан-26, 13 L-39Z, 12 SF-260, 4 Ми-24Д, 2 Ми-2, 2 Ми-8, 4 АВ-206, 3 SA316, 12 СН-47С.



В ходе войне в Чаде, по чадским данным, только в 1987 году ливийцы потеряли 7 Т-54, 296 Т-55, 12 Т-62, 25 ЕЕ-9, не менее 51 БМП-1, как минимум 2 Ту-22, 1 Су-22, 2 МиГ-23, 1 МиГ-25, 2 Ан-26, 17 SF260, 15 L-39, 11 Ми-24 и Ми-25. Общие потери в наземной и авиационной технике за весь период войны заведомо были гораздо больше, в частности было потеряно до 280 БМП-1, 79 ЕЕ-9. По итогам боев 1987 года Чад передал США 36 трофейных БМП-1 и 2 Ми-24Д. От действий авиации ВМС США в 1986–1989-м Ливия потеряла до 14 МиГ-23МС, 2 Су-22, 1 МРК проекта 1234 и 1 ракетный катер типа "Комбатант-2".



С 1989 по 2004 год Ливия находилась под международными санкциями по обвинению в организации взрыва американского пассажирского самолета над Шотландией. За этот период ВС Ливии очень серьезно деградировали. После снятия санкций страна приобрела лишь 100 французских ПТРК "Милан", 11 итальянских легких многоцелевых вертолетов (10 А-109К, 1 AW139) и 6 малых патрульных катеров, 4 российских самоходных ПТРК "Хризантема-С" и несколько сотен ПЗРК "Игла-С".



В феврале 2011 года начались гражданская война и интервенция НАТО. Их итогом стали гибель Каддафи и фактический распад страны. С тех пор до сего дня ливийская территория охвачена войной множества различных вооруженных группировок. Против Ливии формально действует новое оружейное эмбарго, но оно соблюдается не полностью. С 2012 года в Ливию (то есть различным группировкам) поступили еще 10 ПТРК "Хризантема-С", 20 итальянских БТР "Пума" и два патрульных катера, патрульный корабль из Ирландии, 5 истребителей МиГ-21МФ и 3 вертолета Ми-8Т из Египта, 7 ударных вертолетов Ми-24П (4 из Белоруссии, 3 из Судана), несколько сотен ПТРК "Милан". Наиболее востребованной техникой стали бронеавтомобили класса MRAP производства ОАЭ, Турции, Иордании и ЮАР. Это как минимум 750 эмиратовских машин "Спартан", до 100 "Тайфун", до 60 "Нимр", более 100 "Пантера", не менее 10 "Кайман", неизвестное количество "Кугар" и южноафриканских БТР "Ратель", иорданских "Мбомбе" (производятся в этой стране по лицензии ЮАР), "Аль-Маред", "Аль-Вахш", турецких "Кирпи" и "Кобра".



По имеющимся данным, с февраля 2011 года в боях уничтожено 5 ПУ ОТР Р-17, 261 танк (1 Т-54, 131 Т-55, 34 Т-62, 95 Т-72), 80 БМП-1, 41 "классический" БТР (9 "Ратель", 5 М113, 21 БТР-60ПБ, 1 МТЛБ, 5 ЕЕ-9) и 87 MRAP (6 "Нимр", 5 "Аль-Вахш", 18 "Пантера", 16 "Спартан", 32 "Кугар", 3 "Тайфун", 1 "Кобра", 5 турецких "Кирпи" и 1 "Кобра"), 34 САУ (28 "Палмария", 6 2С1), 21 буксируемое орудие (9 Д-30, 7 М-46, 5 Д-74), 51 РСЗО (10 Туре 63, 33 БМ-21, 4 БМ-11, 4 RM-70), 8 машин (ПУ и РЛС) из состава ЗРК "Квадрат", 7 ЗРК "Оса", 13 ЗСУ "Шилка", 8 ПУ ПКРК "Рубеж". ВВС потеряли как минимум 1 фронтовой бомбардировщик Су-24, 10 штурмовиков Су-22, 1 бомбардировщик МиГ-23БН, 21 истребитель-бомбардировщик МиГ-23 (в том числе 5 УБ) и 2 "Мираж-F1", 6 истребителей МиГ-21, 5 перехватчиков МиГ-25ПД, 1 заправщик Ил-78, 33 учебно-боевых самолета (17 "Галеб", 2 "Ястреб", 3 SF-260W, 11 L-39ZO), 20 вертолетов (10 Ми-24 и Ми-35, 8 Ми-8, 1 Ми-14, 1 А-109). ВМС потеряли фрегат проекта 1159, 6 ракетных катеров типа "Комбатант-2", оба оставшихся МРК проекта 1234 (ранее еще один МРК этого типа был разобран на запчасти), тральщик проекта 266М. Это суммарные потери сначала бывших ВС Ливии, а затем всех воюющих там группировок.



Формально в Ливии может остаться еще очень много боевой техники. В реальности ее количество крайне ограниченно, поскольку существенно недооценены военные потери и вообще неизвестно ее выбывание по причине полной выработки ресурса. Количество боеспособных боевых и учебно-боевых самолетов вряд ли достигает даже полусотни. Но главное в том, что эта техника разделена между группировками. Единой страны нет, поэтому нет и единой армии. И неизвестно, будет ли когда-нибудь.



Александр Храмчихин,

заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в выпуске № 36 (849) за 22 сентября 2020 Источник - vpk-news.ru

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